Mitglieder des vierten Quartals haben die Elektrizitätsreform einen Tag nach ihrer Debatte in San Lázaro erhöht

Die Debatte und Abstimmung über die Elektrizitätsreform steht vor der Tür. Aus diesem Grund lobten mehrere Mitglieder der vierten Transformation (Q4) von Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) die Energieinitiative des Vorstandsvorsitzenden.

Dies ist der Fall der Regierungschefin von Mexiko-Stadt, Claudia Sheinbaum, die über ihren Twitter-Account versicherte, dass frühere Verwaltungen die Federal Electricity Commission (CFE) „zerstörten“.

„Als Luz und Fuerza del Centro verschwanden, vermuteten sie @CFEmx als Weltklasse-Unternehmen. Dann haben sie es zerstört. Unter dem Strich alles privatisieren. Heute leidet Europa unter diesem Modell. Der Vorschlag, private Investitionen aufrechtzuerhalten, ohne die Souveränität des Elektrizitätssektors zu verlieren: 46-54% „, schrieb der Kapitalpräsident in sozialen Netzwerken.

Claudia Sheinbaum defendió la iniciativa de AMLO (Foto: Twitter/@Claudiashein)

Jesús Ramírez Cuevas, Sprecher der Präsidentschaft, sagte seinerseits, dass „Lithium ein strategisches Mineral für die Zukunft des Landes ist“. Er verglich auch die Debatte, die am 17. April in San Lazaro stattfinden soll, mit der Verteidigung des Öls des ehemaligen Präsidenten Lazaro Cardenas.

„Lithium ist ein strategisches Mineral für die Zukunft des Landes. Die Verhinderung privater Konzessionen ist gleichbedeutend mit der Verteidigung des Öls durch General Cárdenas. Nach wie vor haben ausländische Unternehmen Vertreter im Kongress. Das Herzstück der Debatte ist es, sich um das zu kümmern, was uns gehört „, schrieb Ramírez Cuevas auf seinem Twitter-Account.

„Die Geschichte fordert uns erneut auf, das nationale Interesse zu verteidigen. Die Menschen erwarten, dass der Gesetzgeber für #ReformaEléctrica stimmt. Wirtschaftliche Unabhängigkeit basiert auf Energiesouveränität. Elektrizität gehört uns, sie Ausländern zu geben ist Verrat „, fügte er hinzu.

La Reforma eléctrica se discutirá el próximo 17 de abril (Foto: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM) Margarito Pérez

Der Präsident des Verwaltungsrates der Abgeordnetenkammer, Sergio Gutiérrez Luna, teilte jedoch eine Reihe von Fotos mit, die die Gesetzgeber des Treffens der Kirschpartei vor der Diskussion in San Lazaro zeigten. Die Bilder zeigen Ignacio Mier, Koordinator von Morenas Bank, unter anderem Andrea Chávez Treviño. Es gab auch die Teilnahme von Carlos Aysa, dem PRI, der seine Partei für die Unterstützung der Tabasqueño-Initiative „verraten“ hat.

Mier Velazco veröffentlichte auch ein Video, in dem Gesetzgeber der National Regeneration Movement (Morena) die mexikanische Nationalhymne singen und sagten: „Wir sind bereit @DiputadosMorena, die Nation zu verteidigen. Es ist Zeit für Definitionen. Wir bekräftigen unsere Verantwortung für die Menschen in Mexiko, gewinnen die Souveränität des Elektrizitätssektors zurück und beenden den Missbrauch privater Unternehmen. Keine Plünderungen mehr auf Kosten der Mexikaner.“

Auf der anderen Seite trafen die Abgeordneten der Institutionellen Revolutionären Partei (PRI) einen Tag vor der Diskussion über die Reform von López Obrador in der Legislaturperiode von San Lázaro ein, um dagegen zu stimmen.

Legisladores de Morena se reunieron a un día del debate de la Reforma Eléctrica (Foto: Twitter/@Sergeluna_S)

Die 70 PRIs, die am 17. April gegen 18:00 Uhr in zwei Bussen ankamen, wollen verhindern, dass die Anhänger des 4T „, die am Freitag vor der Abgeordnetenkammer gestanden haben, sie daran hindern, an der Abstimmung teilzunehmen, also kamen sie, um die Nacht mit ihren Taschen zu verbringen, eine Tat was im politischen Slang als „The Sleepover“ bekannt ist.

Unabhängig davon betraten die Bundesabgeordneten der Partei der Demokratischen Revolution (PRD) unter der Führung von Luis Cházaro gegen 14.00 Uhr den Legislativpalast, um sicherzustellen, dass sie an der um 10.00 Uhr zitierten Sitzung teilnehmen.

