Die Staatsanwaltschaft von Mexiko-Stadt eröffnete Ermittlungsordner für die Explosion in Iztapalapa

Am Nachmittag dieses Samstags, dem 16. April, ereignete sich eine Explosion in einer Lebensmitteleinrichtung im Büro des Bürgermeisters von Iztapalapa in Mexiko-Stadt, angeblich aufgrund von Gasansammlungen.

Laut der heroischen Feuerwehr von Mexiko-Stadt, die die Veranstaltung über soziale Netzwerke veröffentlichte, gab es ein Feuer infolge einer Explosion im Viertel Ampliación Ricardo Flores Magón in Pastores und Puente Titla, col. Estrella del Sur.

Mitarbeiter der Feuerwehr von Mexiko-Stadt kamen nach einem Notruf, der den Notfall meldete, und kam, um die Arbeiten zur Unterdrückung der Flammen auszuführen. Um 20:00 Uhr nachts hatten sie die Aufgabe, Schmutz zu entfernen und den Bereich zu kühlen. Sie meldeten auch mindestens drei Verletzungen durch den Vorfall.

Aus diesem Grund kündigte die Generalstaatsanwaltschaft von Mexiko-Stadt (FGJCDMX) an, Ermittlungen einzuleiten, um die Fakten zu klären, und aktualisierte die Zahl der Verletzten, die sich auf fünf belief. Sie wurden von Mitarbeitern der Rescue and Emergency Medical Squadron (ERUM) medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Explosion ereignete sich nach Angaben der Behörden in einem Lebensmittelbetrieb, in dem Burger verkauft wurden.

Den ersten Berichten zufolge meldete der Notruf eine Explosion, weshalb das Büro des Staatsanwalts für territoriale Ermittlungen in Iztapalapa, das der Allgemeinen Koordination der territorialen Untersuchung angegliedert war, einen Ermittlungsordner für die Verbrechen von Sachschäden und Verletzungen einleitete.

Aus diesem Grund griffen die Mitarbeiter der FGJCDMX vor Ort für die Mitarbeiter der Allgemeinen Koordination der forensischen Untersuchung und der Expertendienste, Experten in verschiedenen Angelegenheiten, ein, um die entsprechenden Stellungnahmen auszuarbeiten.

Auf der anderen Seite wurden Beamte der Investigative Police (PDI) beauftragt, nach öffentlichen und privaten Überwachungskameras sowie potenziellen Zeugen zu suchen, um zusätzliche Beweise zu sammeln, die in die Ermittlungsmappe integriert werden konnten.

Zur gleichen Zeit gingen Mitarbeiter der Generaldirektion für die Aufmerksamkeit der Opfer von Straftaten, die der Allgemeinen Koordinierung der Untersuchung von Geschlechterverbrechen angehören, zu dem Ort sowie zu den Krankenhäusern, in die die Verletzten verlegt wurden, um sie entsprechend zu begleiten.

Andererseits berichtete das Sekretariat für umfassendes Risikomanagement und Katastrophenschutz über seine sozialen Netzwerke, dass die Katastrophe aufgrund einer Gasansammlung verursacht wurde.

Sie berichteten, dass in den Räumlichkeiten etwa 7 LP-Gasflaschen mit unterschiedlichen Kapazitäten und ein stationärer Tank von 300 Litern gefunden wurden. Die Behörden überprüften die Behälter und stellten fest, dass „keine Undichtigkeiten aufwiesen“.

Ein weiteres Feuer, das offenbar durch Gasansammlungen verursacht wurde, ereignete sich im Rathaus von Venustiano Carranza, das in einem stationären Tank mit einem Fassungsvermögen von 300 Litern angezündet wurde, wobei 2 Räume verbrannt wurden und eine Person verletzt wurde.

ERUM-Sanitäter behandelten den Mann und brachten ihn wegen Verbrennungen ins Krankenhaus. Das betroffene Gebiet betrug laut dem Sekretariat für umfassendes Risikomanagement 150 Quadratmeter. Die zuständigen Behörden beurteilen das Eigentum und etwaige bauliche Schäden.

