Die Impfung auf der Esplanade des Monumental-Stadions findet nur von 7 bis 11 Uhr morgens für Fußballklassiker statt

14/09/2020 Campaña de vacunación contra la gripe en Perú, en el marco de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL MARIANA BAZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

In einer Erklärung teilte die Social Security of Health (Essalud) der gesamten Gemeinde mit, dass die Impfung der Monumental-Stadionpromenade im Bezirk Ate an diesem Sonntag, dem 17. April, ihre Öffnungszeiten für die Peruanischer Fußballklassiker zwischen Universitario de Deportes und Alianza Lima.

Die staatliche Einrichtung gab an, dass die Aufmerksamkeit außerhalb des Monumental Stadium von 7 bis 11 Uhr morgens laufen wird.

Trotz dieser geringfügigen Änderung gab er an, dass die Impfung am Montag, dem 18. April, wieder aufgenommen wird, wie gewohnt von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends.

In diesem Sinne erinnerte die Einrichtung die Bevölkerung daran, dass die kostenlose Telefonleitung 107 in der Lage ist, alle Fragen zu Änderungen und Impfverfahren an diesem Ort zu beantworten.

La comuna busca impulsar el cumplimiento del Esquema Nacional de Vacunación y sensibilizar a la población sobre la importancia de las vacunas. ANDINA/ Municipalidad de Lima

IMPFUNGEN IN ANDEREN EINRICHTUNGEN HALTEN IHRE ÜBLICHEN ZEITPLÄNE

Zuvor gaben sie von Essalud an, dass die Impfungen Playa Miller (Jesús María), San Isidro Labrador (Santa Anita), Plaza Norte (Independencia), Surquillo Municipal Stadium, Aljovín (Cercado de Lima), San Borja Sports Center und der San Isidro Municipal Sports Center Der Komplex wird am Sonntag von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends besucht.

Es ist erwähnenswert, dass bei den neun Impfungen die vierte Dosis des COVID-19-Impfstoffs bei Personen über 70 Jahren und bei immunsupprimierten Patienten angewendet wird, die nach Erhalt der dritten Dosis mindestens 5 Monate alt sind.

Kinder zwischen 12 und 17 Jahren können ihr Drei-Dosis-Impfschema nach Bedarf ausfüllen, während die Bevölkerung ab 18 Jahren mit der Impfung beginnen oder diese abschließen kann.

In demselben Zusammenhang informierte Essalud die Gemeinde darüber, dass Kinder im schulpflichtigen Alter zwischen 5 und 11 Jahren Impfungen durchführen können, um gegebenenfalls die erste oder zweite Impfdosis zu erhalten. Alle Personen müssen ihren Personalausweis mit sich führen, um die entsprechende Registrierung durchführen zu können.

Nuevo centro de vacunación en Surco. Foto: ANDINA

IMPFSTELLEN FÜR DIE ALLGEMEINE GEMEINSCHAFT

Essalud informierte die Community über die Punkte für eine Impfung gegen COVID-19. Zu diesem Zweck legte er eine Liste von Zentren vor, die während der Betriebszeiten impfen. Darunter sind:

Jockey Plaza (Santiago de Surco), Sportzentrum Villa El Salvador (VES), Campo de Marte (Jesús María), Huiracocha zonaler Park (San Juan de Lurigancho), Sinchi Roca (Comas) zonaler Park, Stadion Ollantaytambo (Ate), Stadion Pachacutec (Chaclacayo) und Chancas de Andahuaylas Stadion (Santa Anita)).

Lima auf:

IPD San Juan de Miraflores (San Juan de Miraflores), Luis Galvez Chipoco Stadion (Barranco) und am Jockey Plaza (Santiago de Surco), Andrés Avelino Cáceres Sportkomplex (Villa María del Triunfo), unter anderem.

Nord-Lima:

Mayta Capac Park (San Martín de Porres), Sinchi Roca Zonal Park (Comas) und Puente Piedra Sports Complex (Puente Piedra), Plaza Norte (Independencia) und Cesar Vallejo Universität (Los Olivos).

Umgeben von Lima:

Campo de Mars (Jesús María), Videna (San Luis), Huiracocha Zonenpark (San Juan de Lurigancho) und an der Cesar Vallejo Universität (San Juan de Lurigancho).

Ost-Lima:

Municipal Stadium von Ollantaytambo (Ate), Chancas de Andahuaylas Stadium (Santa Anita), Pachacutec-Stadion (Chaclacayo), Barbones Barracks (El Agustino), San Andrés Parish (Ate), National Agrarian University (La Molina) und mehr.

LESEN SIE WEITER