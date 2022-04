Danna Paola zündete mit einem gewagten Bikini die Netze an: „Unter dem Einfluss des Mondes“

Danna Paola gilt aufgrund ihrer langen Karriere innerhalb des Mediums als eine der mexikanischen Künstlerinnen mit der größten internationalen Präsenz. Sie wird ständig von der Öffentlichkeit durch Ausschreibungsbotschaften anerkannt, die ihre Veröffentlichungen zu einem Spiegelbild der Wirkung machen, die sie auf sie erzeugt hat Tausende von Fans. Das ist jedoch noch nicht alles, sie hat mit ihren ikonischen Outfits und ihrer natürlichen Schönheit auch mehr als einen Atemzug gestohlen.

Dieses Wochenende war keine Ausnahme, die Protagonistin von Amy: Das Mädchen mit dem blauen Rucksack überraschte ihre mehr als 33 Millionen Instagram-Follower mit ein paar Fotos, die sie von einem paradiesischen Ort machte, der von riesigen Palmen und großen Grünflächen umrahmt wurde. Im Mittelpunkt stand jedoch nicht die wunderschöne Landschaft, sondern die spektakuläre Figur, die der Sänger im Alter von 26 Jahren trägt.

Die Mala Fama-Performerin posierte für die Kamera in einem aufschlussreichen, scheinbar metallischen Bikini, der sich von den Sonnenstrahlen auf ihrer Haut und ihren langen braunen Haaren kontrastierte. Danna Paola vervollständigte ihren Look mit einer einfachen Halskette und einer großen Sonnenbrille, aber was letztendlich alle Augen stiehlte, waren ihre Beine und ihr konturierter Bauch.

(Captura: @dannapaola/Instagram)

„Unter den Auswirkungen des Mondes“, schrieb sie in ihrem Instagram-Beitrag und es dauerte nur wenige Minuten, bis das Kommentarfeld zu ihren Ehren mit einer Welle der Schmeichelei gefüllt war, während einige die Gelegenheit nutzten, ihr einen Gruß und Liebeserklärungen zu senden und das Unbestreitbare anzuerkennen Schönheit der Mexikanerin, andere begrüßten seine Kühnheit.

„Corpazo“, „Tochter der Mais!“ , „Du bist cool“, „Ich sterbe“, „Die Schönste der Welt“, „Du bist Vollmond“, „Der Kostbarste“, „Frau“ waren einige Reaktionen. Innerhalb desselben Abschnitts erschienen einige Medienvertreter wie Apio Quijano, Sofía Reyes und Karla Días, die ihre Gefühle durch Feuer-Emojis ausdrückten.

Im Allgemeinen provozierten Danna Paolas Fotografien Euphorie bei Social-Media-Nutzern, die nicht damit zufrieden waren, ihre Schönheit im Kommentarbereich zu erkennen, und replizierten die Bilder auch auf anderen Plattformen, indem sie sie viral machten. Dies ist nicht das erste Mal, dass der Künstler eine ähnliche Situation durchmacht.

(Captura: @dannapaola/Instagram)

Vor ein paar Tagen veröffentlichte sie ein Foto, das sie von außerhalb einer Einrichtung aufgenommen hatte, wo sie ein sternartiges Oberteil in violetten Tönen hervorhob, das ihre Fans durch die Transparentfolien und genauen Bereiche, die es bedeckte, sprachlos machte. Derzeit werden beide Fotos etwa eineinhalb Millionen Likes überschreiten.

Zuvor teilte Danna Paola ihre Gefühle zu Body Shaming (Körperdemütigung) mit, nachdem sich ein Printmedium auf die jüngste Artikel, der ihr zu Ehren Aspekte im Zusammenhang mit weiblicher Schönheit und nicht mit ihren neuesten beruflichen Triumphen befasste, wie sie ursprünglich dachte. Angesichts der Unterschiede versagte die Schauspielerin den Winkel über ihren Twitter-Account.

„Wann immer ich Interviews mache, spreche ich über meine Projekte, meinen aktuellen Zustand, Motivationen, psychische Gesundheit usw. Aber ich werde immer nach meinem Körperbau gefragt, es ist immer eine Meinung, und ich habe jahrelang mit diesen Fragen zu kämpfen und sie in etwas Positives umzuwandeln“, sagte er.

Danna Paola tiene más de 33 millones de seguidores en Instagram (Foto: Instagram/@dannapaola)

„Dieses Mal haben sie während des Interviews zu viel Wert darauf gelegt, wie ich jetzt aussehe, insbesondere mit meinem Körper, und ich habe diese Fragen ehrlich vermieden und mich auf meine psychische Gesundheit konzentriert, da dies mir sehr geholfen hat, auch von außen auf mich selbst aufzupassen“, fügte er hinzu.

Bei dieser Gelegenheit erklärte die Schauspielerin, dass das Magazin versucht habe zu betonen, „wie es jetzt aussieht“, und sie suchte nach Möglichkeiten, sie umzudrehen, um über Probleme im Zusammenhang mit der psychischen Gesundheit zu sprechen, damit sie in allen Aspekten besser aussehen könne.

