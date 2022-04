Zelensky sagte, dass die Kiewer Truppen bedeutende historische Erfolge gegen die russische Armee erzielt hätten

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habla durante una conferencia de prensa conjunta con los mandatarios de Polonia, Lituania y Letonia, en Kiev, Ucrania. Abril 13, 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, hob die „bedeutenden“ Erfolge gegen die russische Armee hervor, obwohl er eine „sehr schwierige“ Situation im Süden und Osten einräumte und die Pflanzkampagne im ganzen Land und die Wiederherstellung einiger Eisenbahnen ankündigte Verbindungen.

„Die Erfolge unserer Streitkräfte auf dem Schlachtfeld sind wirklich bedeutsam. Historisch bedeutsam. Aber es reicht immer noch nicht aus, unser Land von den Bewohnern zu reinigen. Wir werden sie mehr schlagen „, sagte Zelensky diesen Freitagabend in einem Video.

Die „Hauptaufgabe besteht darin, den Frieden zu beschleunigen“, sagte er und bestand darauf, dass der Krieg, der durch die russische Invasion am 24. Februar verursacht wurde, erst enden wird, wenn die Ukraine mehr Waffen und finanzielle Unterstützung erhält, um sich zu verteidigen.

Er bestand darauf, dass der Krieg enden werde, „sobald die demokratische Welt anerkennt, dass das Ölembargo gegen Russland und die vollständige Blockade seines Bankensektors notwendige Schritte in Richtung Frieden sind“.

Zelensky aseguró que la guerra podría ser mucho más corta si se incrementan las sanciones contra Moscú y se aprovisiona de más armas su país REUTERS

Die ukrainischen Streitkräfte „machen es hervorragend. Sie stoppen die Angriffe der Insassen. Sie führen Gegenangriffe durch. Sie haben die konventionelle russische Luftfahrt im wahrsten Sinne des Wortes bereits so überwältigt, dass sie gezwungen sind, strategische Langstreckenflugzeuge einzusetzen „, sagte er.

Er räumte jedoch ein, dass im Süden und Osten des Landes „die Situation immer noch sehr schwierig ist“ und dass von einer Erholung nicht die Rede sein kann.

In den besetzten Bezirken der Provinzen Cherson und Saporischschja terrorisiert die russische Armee „weiterhin Zivilisten“, berichtete er.

Zelensky fügte hinzu, dass „die Grausamkeit, mit der russische Truppen versuchen, die Region Asow, Donbass und Charkiw zu erobern, nur die geringste Möglichkeit ausschließt, dass diese Gebiete und diese Menschen zumindest irgendwann in der Zukunft Verbindungen zu Russland haben werden“.

Der Herrscher sagte, dass er sich an diesem Freitag unter anderem mit allen hochrangigen Militärkommandanten, dem Innenminister und dem Leiter seiner Delegation in Gesprächen mit Russland getroffen habe, um die von den Invasoren belagerte Stadt Mariupol zu besprechen, und sagte: „Wir tun alles, um unser Volk zu retten“.

In diesem Zusammenhang berichtete der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Oleksandr Motuzianyk, am Freitag, dass „die intensiven Kämpfe weitergehen“ und die Invasoren diese Stadt nicht vollständig erobern können, so die Agentur Ukrinform.

El gobierno de Ucrania continúa preocupado por la situación del sur del país REUTERS

„Die Situation in Mariupol ist schwierig und der Kampf geht weiter. Die russische Armee setzt ständig zusätzliche Einheiten ein, um die Stadt zu stürmen, und derzeit finden in der Nähe des Werks Illich und im Hafengebiet von Mariupol aktive Kämpfe statt. Aber die Russen können diese Stadt nicht vollständig erobern „, sagte Motuzianyk.

Zelensky berichtete auch, dass er mit seinen Regierungsministern besprochen habe, wie die dringenden wirtschaftlichen Probleme gelöst werden können, die während des nach der russischen Invasion auferlegten Kriegsrechts auftraten.

Er betonte, dass vier Fünftel aller ukrainischen Unternehmen bereits wieder in einem sicheren Gebiet arbeiten, insbesondere in Unternehmen der Schwerindustrie, und dass die Verkehrsnetze wieder aufgebaut werden.

Unter diesen Umständen fügte er hinzu: „Was auch immer passiert, in allen Städten und Gemeinden, in denen es keine Besatzer und Feindseligkeiten gibt, ist es notwendig, die Wirtschaft in vollen Zügen wiederherzustellen.“

Der Präsident sagte, das Ministerium für Agrarpolitik und Ernährung habe berichtet, dass die Pflanzkampagne in allen Regionen, einschließlich Luhansk und Donezk, begonnen habe und fortgesetzt werde.

Er kündigte auch an, dass die Wiederherstellung von Straßen und Eisenbahnen begonnen hat und dass ab diesem Samstag die Eisenbahnverbindung mit Tschernihiw und Nischyn wiederhergestellt wird und dass bereits Züge zwischen den Städten der Region Sumy fahren.

(Mit Informationen von EFE)

