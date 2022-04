Wo kann man die Filme von Robert Eggers sehen, Regisseur, der „Der Mann aus dem Norden“ veröffentlichen wird

Trailer zu „Der Mann aus dem Norden“. (Universelle Bilder)

Diese Woche feiert Robert Eggers seinen neuen Film The Man from the North, in dem Anya Taylor-Joy erneut unter den Protagonisten zu sehen ist, sowie The Witch, den Debütfilm des amerikanischen Regisseurs, der das Publikum, die Kinokasse und Fachkritiker gewann . Für seinen neuen Vorschlag wird er auf eine Rachegeschichte der Wikinger eingehen, bei der Alexander Skarsgard im Mittelpunkt der Szene stehen wird.

Der in New Hampshire geborene amerikanische Regisseur hat nur zwei Spielfilme in seiner Filmografie und mit denen er diese Woche ankommt, werden bereits drei in seiner Geschichte sein. Das hält ihn nicht davon ab, mit den besten verfügbaren Schauspielern zu filmen oder auf Projekte wie das Remake von Nosferatu zuzugreifen, einem Klassiker der klassischen Filmgeschichte unter der Regie von F.W. Murnau. Mit einer vielversprechenden Karriere als Regisseur überprüfen wir seine ersten beiden Filme und wo wir sie sehen können.

La Bruja - Netflix

Mit Anya Taylor-Joy, der jungen Frau, die Jahre später mit der Serie Lady's Gambit zu einem weltweiten Phänomen wurde, erzählt der Film eine einfache Geschichte in der Produktion, die jedoch aus dem Drehbuch komplex ist. Hervorragender Einsatz von Montage und Fotografie, um 1630 eine Geschichte über Hexen in Neuengland zu erzählen. Hervorragende Erholung von Kostümen, verwendete Sprache der Zeit gut angewendet und Atmosphäre. Schlüsselelemente für den Ton des Films zur Begleitung der Geschichte und Aufführung der Schauspielerin. Der Film durchlief mehrere Festivals mit großem Erfolg und dann war seine Ankunft im kommerziellen Kino besser als erwartet. Unschlagbares Anschreiben für Eggers.

„The Witch“ findet 1630 in Neuengland statt, als eine fromme christliche Familie von den Kräften der Hexerei und der schwarzen Magie bedroht ist.

El faro - Sterne+

Die Wette war größer. Nicht im Budget, aber im Ehrgeiz. Robert Eggers erzählte eine „kleine“ Geschichte, aber die Wette war riesig. Seine Protagonisten: Willem Dafoe und Robert Pattinson, die sich in die Lage eines Leuchtturmwächters und seines Assistenten versetzen. Der Kontext: Wochenlang eingesperrt und am Rande des Wahnsinns auf einer vermeintlich verfluchten Insel. Alle wurden in Schwarzweiß und in einem quadratischeren Format als gewöhnlich gedreht, eine mutige Wahl für einen Autor, der auch riskant ist. Der zweite Film des amerikanischen Regisseurs konnte die Fachkritiker und Hollywood selbst überzeugen.

Eine geheimnisvolle Insel wird vier Wochen lang einen erfahrenen Leuchtturmwärter (Willem Dafoe) und seinen jungen Assistenten (Robert Pattinson) beherbergen. (Universelle Bilder)

Mann aus dem Norden — in den Kinos

Der neue Film von Robert Eggers, Regisseur des gerade erwähnten und faszinierenden The Witch and The Lighthouse, hat bereits die ersten Reaktionen auf den Film, in denen es um eine Geschichte voller Rache voller Blut geht. Sie heben auch hervor, dass der Film der zugänglichste des Regisseurs ist und dass er voller guter Leistungen ist. Und alle sind sich einig, dass es eine hervorragende Arbeit ist. Sie nannten es sogar „unschlagbar“. The Northman (sein ursprünglicher Name) basiert auf der beliebten skandinavischen Geschichte, die Shakespeares Hamlet inspirierte. Eggers erhielt ein Budget von 90 Millionen Dollar, um eine Geschichte zu präsentieren, in der erneut Magie und die wildeste Seite des Menschen freigesetzt werden. In ihrer ersten offiziellen Vorschau zeigt sie bereits alle ihre Briefe, einschließlich der Rückkehr von Anya Taylor-Joy zur Zusammenarbeit mit der Regisseurin, die ihre Karriere katapultiert hat.

Es wird am 21. April in den Kinos eröffnet.

Eine epische Produktion, die die Abenteuer eines jungen Wikingerprinzen erzählt, der den Mord an seinem Vater rächen will. (Universelle Bilder)

Während die Pressetour von The Man from the North endet, arbeitet Robert Eggers weiter an Nosferatu, dem Remake des Horrorklassikers, obwohl er behauptet, sein Film sei verflucht und weil „der Geist von FW Murnau ihm Zeichen gibt, dass er langsamer werden muss“. In der Zwischenzeit muss noch auf die Veröffentlichung seines neuesten Films gewartet werden, der weiterhin Daumen hoch hinzufügt.

