Was ist eine Woche nach ihrem Verschwinden über Debanhi Escobar bekannt

Debanhi Escobar Bazaldúa verschwand am frühen Samstag, den 9. April, nachdem er am Vortag an einer Party teilgenommen hatte. Eine Woche nach seinem Verschwinden wurden Informationen über die Umstände verbreitet, unter denen seine Spur verloren ging.

Die Version der Ereignisse, die von den Freunden gemeldet wurden, mit denen er an dem Treffen teilgenommen hat, zeigt, dass Debanhi den Ort an Bord eines Fahrzeugs verlassen hat, das Transportdienste anbot, ohne sich in einer der Mobilitäts-Apps registriert zu haben. Der Teenager ließ das Auto wegen angeblicher Differenzen mit dem Fahrer gegen 5 Uhr morgens auf der Straße nach Ladero stehen.

El chófer del automóvil donde Escobar viajaba fue el último en verla.(Foto: Instagram / @debanhi.escobar)

Der Fahrer des Autos, in dem Escobar unterwegs war, war der letzte, der sie sah und ihr neuestes Foto von ihr machte. Der Schnappschuss zeigt eine dünne Frau mit weißem Teint und braunen Haaren, lang und gerade, die ein weißes Trägershirt, einen dunklen Rock und schwarze Stiefel vom Typ Converse trägt.

Tage nach dem Verschwinden, am Dienstag, dem 12. April, verhafteten die Behörden Jesús N, möglicherweise im Zusammenhang mit dem Fall. Der 46-jährige Mann, der von mehreren Personen als Stalker identifiziert wurde, der versucht hat, mehrere Frauen aufzunehmen, wurde 40 Kilometer von der Stadt Monterrey entfernt im Viertel Los Pilares festgenommen.

Kürzlich gab eine der Teilnehmer der Party, die im Viertel Nueva Castilla stattfand, in einem Video bekannt, dass sie angeboten hatte, Debanhi nach Hause zu bringen. Aber dass ihr Vorschlag von den Freunden der 15-Jährigen abgelehnt wurde, die versicherten, dass jemand Vertrauter an ihr vorbeigehen und sie nach Hause bringen würde.

Mario Escobar, Debanhs Vater, erklärte in einem Interview mit verschiedenen Medien , dass er in diesen Tagen Opfer von Erpressung geworden sei Versuche, außerdem haben sie durch Anrufe und Nachrichten in sozialen Netzwerken falsche Hinweise auf den Verbleib ihrer Tochter erhalten.

Samuel García, Gouverneur von Nuevo León, erließ ein außerordentliches Dekret, das die Befugnis erteilte, sofort auf der Suche nach vermissten Frauen zu handeln im Status, damit alle Informationen, die in Bezug auf den Fall Debanhi Escobar erhalten wurden, bestätigt werden. Die große Menge an falschen Daten verlangsamt jedoch die Untersuchung, weshalb der Vater der jungen Frau die Leute aufforderte, mit dem Scherzen aufzuhören.

La Comisión Local de Búsqueda de Personas del estado de Nuevo León ofrece 100 mil pesos a quien proporcione información útil. (Foto: Comisión Local de Búsqueda de Personas).

In dieser Hinsicht hat an diesem Freitag die lokale Kommission für die Suche nach Personen der Der Bundesstaat Nuevo León kündigte eine Belohnung von 100.000 Pesos für nützliche Informationen an, um Debanhi zu finden. Das Unternehmen, das die Vergütung anbietet, ist einer der Nutznießer des von García unterzeichneten Dekrets, in dem sich die Regierung verpflichtet hat, die Kapazität der Kommission zu verdreifachen.

Las autoridades piden no compartir informes que compliquen la investigación. mientras tanto la búsqueda continúa.(Foto: REUTERS/Andrea Jimenez) REUTERS

Durch das Plakat, auf dem sie anbieten, jeden zu belohnen, der Hinweise auf den Verbleib der jungen Frau gibt, wiederholen sie den Bürgern die Bitte, verantwortlich zu sein und keine Berichte weiterzugeben, die die Untersuchung erschweren.

Mario Escobar und Dolores Bazaldúa versicherten, dass die Verfolgung fortgesetzt wird und dass sie in Begleitung von Freiwilligen den östlichen Teil der Autobahn nach Laredo bereist haben. Sie gaben auch an, dass die Suche auch auf andere Staaten ausgedehnt wird, da sie kürzlich einen Anruf vom Staatsanwalt von Tamaulipas erhalten haben, in dem sich die Stadt befindet, in der die Straße, in der ihre Tochter zuletzt gesehen wurde, endet.

LESEN SIE WEITER: