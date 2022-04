Warum spielt Hector Herrera nicht zum fünften Mal in Folge mit Atletico Madrid?

Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Celta Vigo - Wanda Metropolitano, Madrid, Spain - February 26, 2022 Atletico Madrid's Joao Felix and Hector Herrera REUTERS/Javier Barbancho

Nach dem Ausscheiden im Viertelfinale der Champions League durch Manchester City bereitet sich Atletico Madrid darauf vor, wieder in der spanischen Liga aktiv zu werden, wo sie nicht den besten Schritt gemacht haben. Diego Pablo Simeone kündigte den Anruf an, den er für den 32. Spieltag an RCD Espanyol auf dem Platz Wanda Metropolitano erhalten wird, aber er wird nicht auf die Anwesenheit von Héctor Herrera im Mittelfeld zählen können.

Zum fünften Mal in Folge wird der gebürtige Rosarito, Baja California, nicht in der ersten Mannschaft einberufen. Obwohl er am Training mit der Gruppe teilgenommen hat, erholt er sich von einem Unbehagen in seinem Oberschenkel, das ihn seit dem 30. März dieses Jahres geplagt hat. Laut dem Rojiblanco-Team verdiente die Läsion nur eine Neuanpassung und tägliche Physiotherapie-Sitzungen ohne bestätigte Erholungsphase.

Informationen in der Entwicklung*