Video: Minuten der Angst über den Brand eines SITP-Busses in der Innenstadt von Bogotá

Am Nachmittag des Karfreitags ereignete sich in der Stadt Antonio Nariño ein Notfall, in dem ein Bus des Integrierten öffentlichen Verkehrssystems (SITP) Feuer fing und Minuten lang Angst vor der Stärke der Flammen verursachte.

Das Auto war im Besitz des Autohauses. Dies ist mein S.A.S-Bus, der die Strecke Bachué-Bosque San Carlos abdeckte und den Unfall in der 1. Straße mit Rennen 24 B erlitt.

Glücklicherweise hinterließ das Ereignis nur erhebliche Verluste, aber keine Menschenleben, da die sechs Passagiere, die an Bord waren, das Fahrzeug rechtzeitig evakuierten, so der Nachrichtenbericht des öffentlichen Fernsehens RTVC Noticias.

In sozialen Netzwerken wurde ein Video verbreitet, in dem die Stimme eines anderen SITP-Fahrers zu hören ist, der behauptet, er habe geholfen, die Flammen zu kontrollieren, und dass sie trotz der Tatsache, dass sie die drei Feuerlöscher verwendet haben, die er als Teil der Notfallausrüstung trug.

„Sobald der Vorfall gemeldet wurde, wurden die Protokolle des Falls aktiviert und die Unterstützung des Feuerwehrteams der Central Station wurde besucht“, zitierten sie in RTVC Noticias, was sie in Transmilenio zu diesem Fall gesagt hatten.

In der Zeitschrift Semana berichteten sie, dass die Behörden eine entsprechende Untersuchung eingeleitet hätten, um festzustellen, was den Vorfall verursacht hat.

„Das Modellfahrzeug 2014 wird einer Überprüfung der Elektroflottengruppe des Audits unterzogen, um die Gründe für das Ereignis zu ermitteln. Sobald die Ursachen bekannt sind, werden die erforderlichen Korrekturen vorgenommen „, betonten sie, was sie in Transmilenio erklärten.

Der andere Notfall am Karfreitag war der Fall eines Minderjährigen unter 12 Jahren, der im Monserrate-Heiligtum verloren ging.

Oberst Diogenes Serrano, Direktor des Zivilschutzes in Bogotá, berichtete in Dialogen in den Morning News von Blu Radio, dass sich die Minderjährige als Victoria José Díaz identifizierte.

„Der Bericht stammt von einem 12-jährigen Mädchen, das ein rosa Sweatshirt trägt und sich auf dem Weg von Monserrate verirrt“, sagte Serrano.

Darüber hinaus gab der Direktor des Zivilschutzes eine Reihe von Empfehlungen für Leute, die den Hügel erklimmen werden: „Man muss sich der Kinder sehr bewusst sein und sie nicht gehen lassen.“

Oberst Diogenes betonte, dass bereits mehr als 10.000 Menschen nach Monserrate geklettert seien. Und er warnte davor, dass der Fußgängerüberweg zwar bis Mittag aktiviert sei, die Seilbahn und die Standseilbahn jedoch weiter betrieben werden.





LESEN SIE WEITER: