Die russische Justiz ordnete am Freitag die Verhaftung eines Journalisten aus Sibirien an, der in einem Artikel behauptete, elf Mitglieder der russischen Bereitschaftspolizei hätten sich geweigert, an der Moskauer Militärkampagne in der Ukraine teilzunehmen.

Nach Angaben des Untersuchungsausschusses der Russischen Föderation wird dem Mann, Chefredakteur einer Website in der sibirischen Region Chakassien, vorgeworfen, „absichtlich falsche Informationen“ über die russischen Streitkräfte verbreitet zu haben.

Bei einer Verurteilung droht dem Journalisten 10 Jahre Gefängnis, teilte der Ausschuss in einer Erklärung mit.

Die lokale Niederlassung dieser Organisation gab den Namen des Journalisten nicht an, aber er ist Berichten zufolge Mikhail Afanasyev, Direktor der Nachrichtenwebsite Novyi Fokus (New Approach) mit Sitz in Chakassien.

Anfang April hatte Afanasyev unter Berufung auf Quellen erklärt, dass 11 Mitglieder der OMON-Sonderstreitkräfte gegen Aufruhr des Innenministeriums Druck von den Behörden erhalten hätten, nachdem sie sich geweigert hatten, in die Ukraine geschickt zu werden.

Afanasyevs Artikel wurde in den sozialen Medien weit verbreitet.

Am Freitag blockierte der russische Medienwächter die russische Version der Website der Moscow Times, einer unabhängigen Medienagentur, die den Artikel zitiert hatte.

„Russland hat am Freitag den russischsprachigen Dienst der Moscow Times blockiert, nachdem es veröffentlicht hatte, was die Behörden als falsche Informationen über die Weigerung der Bereitschaftspolizei betrachten, in der Ukraine zu kämpfen“, sagte die Zeitung auf ihrer Website.

Nach kürzlich verabschiedeten Gesetzen wird die Veröffentlichung von Informationen über den Konflikt in der Ukraine, die die Behörden für falsch halten, mit schweren Haftstrafen von bis zu 15 Jahren bestraft.

ANKÜNDIGUNG ZUM KRIEG

Ein russischer Staatsfernsehjournalist versicherte, dass der Dritte Weltkrieg bereits begonnen habe, nachdem die ukrainischen Streitkräfte Moskwa, das Flaggschiff des Kremls, versenken konnten.

Olga Skabeyeva, Moderatorin des 1-Kanals von Rossiya, sagte, dass das Kriegsschiff ein „Feuer“ erlitten habe und behauptete, dass die „Eskalation“ zwischen den beiden Seiten „sicher als Dritter Weltkrieg“ bezeichnet werden könne.

Ein russischer Journalist sagte, der Westen denke, dass „Russen einfach vom Erdboden gewischt werden sollten“.

Er stellte auch fest, dass Russland „definitiv gegen die NATO selbst kämpft“.

Die Position des Moderators scheint im Einklang mit anderen Veröffentlichungen in der Presse zu stehen, die Kreml-Berichte verbreiten, und dass russische Truppen Militärpersonal aus NATO-Ländern in der Ostukraine gefangen nahmen, um das Territorium zu verteidigen. Der Kommentar, der Andrey Klimov, einem Beamten des Oberhauses der Duma - dem russischen Parlament - zugeschrieben wurde, könnte sich auf eine Gruppe polnischer Milizsoldaten beziehen, die von russischen Truppen an der Ostfront des Konflikts überfallen wurden.

(Mit Informationen von AFP)

