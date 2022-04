Putin ordnete „die Jagd nach Präsident Zelensky“ an und übertrug General Alexander Dvornikov die Leitung der Mission

Auf direkten Befehl von Wladimir Putin beinhaltet die neue Versammlung des russischen Militärgremiums für die Ukraine eine taktisch-strategische Neugestaltung vor Ort von General Alexander Dvornikov . Dem neuen russischen Kommandeur geht ein vorwurfbarer Ruf voraus, der ihn als „syrischen Metzger“ für seine Aktion im Bürgerkrieg des arabischen Landes vereint. Dort führte er gemeinsame Angriffe russischer „Auftragnehmer“ und Kräfte an, die dem syrischen Diktator Bashar al-Assad treu waren, der unter seinem Kommando die Stadt Aleppo und die gesamte Duma-Region verwüstete.

Dvornikovs militärische Operationen in Syrien werden derzeit von einem deutschen Gericht untersucht, das den Grundsatz der universellen Zuständigkeit für Kriegsverbrechen für den Einsatz neurotoxischer Waffen anwandte. Die Forschung konzentriert sich auf russische und syrische Truppenführer, die auch Streubomben auf Zivilisten einsetzten, die durch einen internationalen Vertrag verboten sind, der 2008 von 37 Ländern unterzeichnet wurde. Diese Ereignisse haben dazu geführt, dass Dvornikov sich einer Liste russischer und syrischer Militärangehöriger anschließt, die vom Vereinigten Königreich sanktioniert wurden und in die Untersuchung von Kriegsverbrechen in der in Deutschland bearbeiteten Akte aufgenommen wurden.

In Anbetracht des Hintergrunds von General Dvornikov äußerten Washington, Brüssel und die NATO Besorgnis über die jüngste Ernennung des umstrittenen Kommandanten durch Wladimir Putin. Die Europäische Union (EU) hat vorgeschlagen, dass die Bezeichnung in den kommenden Wochen des anhaltenden Krieges rote Lichter leuchtet.

Brigadier Kevin Ryan, ehemaliger Militärattaché aus Washington in Moskau, der seit seiner Pensionierung Berater des Belfer Centers ist, sagte der US-Presse, dass Dvornikov eine große Anzahl von Ersatztruppen an der ukrainischen Front unter seinem Kommando haben werde. Alle diese Truppen wurden am vergangenen Dienstag auf direkten Befehl von Wladimir Putin zur Verfügung gestellt und umfassen Land-, See- und Luftstreitkräfte. Es ist also klar, dass, als westliche Militäranalysten am vergangenen Tag einen russischen Rückzug aus den Kiewer Nachbarschaften erwähnten und von einem fast verlorenen Krieg für Moskau sprachen, Die Dinge tun dies derzeit nicht scheinen trotz des lobenswerten ukrainischen Widerstands und darüber hinaus die Auswirkungen, die der Untergang des Moskwa-Schiffes, des Flaggschiffs der russischen Marine im Schwarzen Meer, am vergangenen Donnerstag in Moskau hervorgerufen hat, so zu sein.

Westliche Geheimdienste bezeichneten die russische Bewegung vor zehn Tagen als Rückzug und nicht als endgültigen Rückzug und definierten die Ereignisse als eine Umgruppierungstaktik, die seit letzter Woche stattfindet. Daher wird eine bevorstehende russische Gegenoffensive mit massiven Operationen einschließlich Sättigung erwartet Bombardierungen mit schwerer Artillerie, Luftwaffe und Raketensystemen.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky (REUTERS) via REUTERS

Zu dieser Zeit werden die Kämpfe im Süden der Ukraine und in der östlichen Region des Landes intensiv fortgesetzt, was zeigt, dass die westlichen Geheimdienste die russische Bewegung korrekt analysiert haben und dass Artillerie- und Raketenangriffe sowie Luftangriffe im Großen und Ganzen andauern Gebiete des Territoriums. Dies prägt die Strategie der „verbrannten Erde“, die Kommandant Dvornikov mag, und aus diesem Grund hat Wladimir Putin ihn ausgewählt, um die irreguläre Leistung seiner Streitkräfte in der Ukraine umzukehren.

Auf der anderen Seite deuten NATO-Satellitenberichte darauf hin, dass General Dvornikov seine Kräfte im Osten des Landes konzentriert, ein Gebiet, das erneut von den Russen schwer angegriffen wurde. Es gibt jedoch einen „zusätzlichen Plan“, der General Dvornikovs Anordnungen von Offensivaktionen begleitet, der nicht nur versuchen wird, die Hauptstadt Kiew erfolgreich zu erobern, sondern auf direkten Befehl von Präsident Putin „die Jagd nach Präsident Wolodymir Zelensky“ , den der Die US-CIA berichtete, dass sie das Hauptziel einer russischen Spezialkommandobrigade ist, die in zwei Abteilungen von etwa 80 gut ausgebildeten Männern aufgeteilt ist, um ihr Leben zu beenden.

Die CIA-Kommunikation fand vor acht Tagen statt, daher sind Zelensky und sein Team ständig in Bewegung, ziehen in der Ostukraine vom Zentrum nach Norden und meiden den Süden aufgrund seiner Nähe zur Krim, wo russische Kommandos ihre Einsatzbasis errichteten und von wo aus sie Zelensky jagen wollen . Der US-Geheimdienst spekuliert, dass die Spezialeinheit bereits hinter den ukrainischen Linien in der Hafenstadt Mariupol operiert, die durch russische Bombenanschläge zerstört wurde und seit Beginn der Militäraktionen im Februar eingekreist wurde.

Laut der US-Agentur war Putins Befehl an General Dvornikov direkt und streng. Putin beabsichtigt, Zelensky und sein Team physisch zu eliminieren, um den ukrainischen Widerstand freizusetzen , so dass das Risiko für die körperliche Unversehrtheit des Präsidenten gefährlich wuchs, ebenso wie seine engen Berater und militärischen Führer, die seine Sicherheit wie angegeben stärkten Informationen zum Nachrichtendienst. Ein russischer Enthauptungsangriff steht unmittelbar bevor und wurde von Moskau seit dem 24. Februar bereits mindestens zweimal versucht.

Laut Washington versucht Russland, den Krieg schnell zu wenden, indem es den ukrainischen Präsidenten ermordet. Heute sind die Fortschritte der Militärindustrie tödlich und die Gefahr für Zelensky ist angesichts der elektronischen Überwachungstechnologie, die den Russen in Echtzeit Informationen über ihren Aufenthaltsort liefern kann, extrem hoch, wenn der Präsident in seinen Bewegungen nicht streng vorsichtig ist.

Die Task Force in der Nähe von Zelensky ist klein und bewegt sich von Ort zu Ort, ohne Mobiltelefone zu benutzen. Selbst Präsident Zelenskys eigenes Satellitentelefon, das ständig von russischer Geheimdiensttechnologie überwacht wurde, wurde geändert. Darüber hinaus muss Zelenskys Sicherheit vor anderen potenziellen Bedrohungen geschützt werden, wie dem geheimen Stromkreis von Kameras, die das russische Militär in den von ihnen besetzten Städten installiert hat und aus denen es sich zurückgezogen hat. Russische Kommandeure wissen, dass Zelensky plant, diese Städte zu besuchen, und dass die Gefahr bestehen muss laut CIA-Bericht berücksichtigt. Auch die Spracherkennungstechnologie an diesen und anderen Orten, die Zelensky beim Sprechen identifizieren könnte, wurde mit Hilfe der NATO blockiert, da die tödliche Gefahr durch russische Drohnen ausgeht, unabhängig davon, ob sie aus der Ferne aktiviert oder mithilfe eines Timers eingestellt werden, der Echtzeitinformationen erhalten kann über Bewegungen der Karawane des Präsidenten. Mit den Informationen aus einer dieser Technologien kann Moskau Luftangriffe oder Ultraschallraketen ausführen, die sein Ziel in Abhängigkeit von der Entfernung zwischen zwei und vier Minuten des Abfeuers treffen.

Möglicherweise wird es in den kommenden Tagen viele weitere Bedrohungen für den ukrainischen Präsidenten geben. Brüssel und Washington sind auch besorgt darüber, was die reorganisierten russischen Streitkräfte mit erfahreneren Männern und neuer Technologie auf dem Schlachtfeld in der Ost- und Zentralukraine tun könnten, um sich in den kommenden Wochen vor Ort zu behaupten. Die größte Sorge ist jedoch ein direkter Angriff auf Zelensky, um den Widerstand der ukrainischen Streitkräfte zu entfesseln. Das ist es, wonach Wladimir Putin sucht, er hat es schon einmal versucht und es ist sehr wahrscheinlich, dass er es erneut mit General Alexander Dvornikov, seinem neuen Operationskommandeur in der Ukraine, versuchen wird.

