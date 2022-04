Ostern: Entdecken Sie die Bedeutung eines jeden Tages

Die Karwoche ist eine religiöse Feier, die an die letzten Tage des Lebens Jesu auf Erden erinnert. Obwohl Peru eines der Länder ist, die diese religiöse Tradition feiern, ist es nicht ungewöhnlich, dass viele Menschen nicht wissen, was jeder Tag wirklich bedeutet oder woran man sich in jedem von ihnen erinnert.

In unserem Land beginnt die Karwoche am Palmsonntag, in vielen anderen Ländern beginnt sie jedoch am Freitag der Sorgen oder am Freitag des Rates, der zwei Tage früher ist. An diesem Tag wird an das Leiden Mariens, der Mutter Christi angesichts des bevorstehenden Todes ihres Sohnes, erinnert.

Wenn Sie die Bedeutung jedes Tages der Karwoche wissen möchten, lesen Sie den folgenden Hinweis weiter.

BEDEUTUNG DER KARWOCHE

Palmsonntag - 10. April

Man erinnert sich an die Ankunft Jesu in Jerusalem.

heiliger Montag — 11. April

Der Messias vertreibt Verkäufer und Kaufleute aus dem Jerusalemer Tempel, weil sie den Raum als Ort der Bereicherung und nicht des Lobes nutzten.

Heiliger Dienstag — 12. April

Der Tag, an dem Jesus sich mit seinen Jüngern trifft und mit ihnen über den Verrat an Judas und die Ablehnung des heiligen Petrus spricht, die alle überraschen.

Heiliger Mittwoch — 13. April

Judas Iscariot verrät Christus im Austausch für 30 Silbermünzen.

Gründonnerstag — 14. April

Tag des letzten Abendessens mit seinen Jüngern. Danach verhaften sie Jesus.

Guter Freitag - 15. April

Es ist der Tag, an dem der Messias ins Gefängnis kommt und ihm dann eine Dornenkrone anbringt und ihn dazu bringt, sein Kreuz zu tragen. Schließlich kreuzigen sie ihn und begraben ihn

heiliger Samstag — 16. April

Es ist auch als Glory Sabbath bekannt, denn obwohl es ein Tag der Trauer ist, wird es auch als ein Tag der Hoffnung angesehen, indem besonderes Gewicht auf die Erinnerung gelegt wird, dass Jesus am nächsten Tag wieder auferstehen wird.

Sonntag der Auferstehung - 17. April

Jesus ist am dritten Tag auferstanden, genau wie er gesagt hatte. Die ersten, die es sehen, sind Maria Magdalena, Johannes und Maria Mutter von James.

AN WELCHEN TAGEN SIND FEIERTAGE?

In diesem Jahr sind die Feiertage Donnerstag, den 14. und Freitag, den 15. April. Dies kann jedoch je nach Unternehmen variieren, da einige es in der Regel bis Samstag verlängern, sodass die Ruhetage länger sind.

WIE VIEL MUSS ICH BEZAHLEN, WENN ICH ZU OSTERN ARBEITE?

Gemäß dem Gesetzesdekret Nr. 713 muss das Unternehmen, in dem Sie arbeiten, bezahlte Ruhezahlungen einschließlich Osterferien anerkennen. Die Summe, die jeder Arbeitnehmer, der arbeitet, erhalten muss, entspricht laut offiziellen Angaben einem Arbeitstag pro arbeitsfreiem Feiertag.

ANDERE FEIERTAGE IN PERU

Im Moment sind dies die arbeitsfreien Tage, die für den Rest des Jahres 2022 in unserem Land verbleiben.

Sonntag, 01. Mai — Tag der Arbeit

Mittwoch, 29. Juni — St. Peter und St. Paul's Day

Donnerstag 28. Juli — Nationalfeiertage

Freitag 29. Juli — Nationalfeiertage

Dienstag, 30. August — Tag Santa Rosa de Lima

Samstag, 08. Oktober — Schlacht von Angamos

Dienstag, 01. November — Allerheiligen

Donnerstag, 08. Dezember — Tag der Unbefleckten Empfängnis

Freitag, 09. Dezember — Schlacht von Ayacucho (arbeitet nicht für den öffentlichen Sektor)

Sonntag, 25. Dezember — Weihnachten

