Nach Angriffen auf das Hotel Chivas griff Faitelson Sanktionen gegen Queretaro an: „Die Gewalt geht weiter“

In der Nacht des Freitags, dem 15. April, versammelte sich eine Gruppe von Fans des Guadalajara Deportivo Club in einem Hotel südlich von Mexiko-Stadt, wo sich der Kader konzentrierte. Dort beschlossen sie, ihr Unbehagen über die Ergebnisse des Teams in den letzten Monaten auszudrücken, und forderten Antworten vom Team und den Managern.

Nachdem einige Spieler herauskamen, um ihre Gesichter zu zeigen, durchbrach ein Block von Unterstützern, die hauptsächlich mit der Gruppe La Insurgencia verbunden waren, den Sicherheitsbereich und erreichte die Tür des Hotels. Zu dieser Zeit wurde die Sicherheit verletzt und das Chaos begann mit Anzeichen von Gewalt.

Glasscherben, eine zerstörte Tür und angebliche Angriffe auf einige Reporter waren die ersten veröffentlichten Bilder sowie eine Welle von Beleidigungen gegen die Spieler, die angesichts der engen Behauptungen der Fans für einen Moment keinen Ausweg hatten.

So sah die Tür des Chivas Concentration Hotels in CDMX aus (Video: ESPN)

Angesichts dieser neuen gewalttätigen Ereignisse ging David Faitelson in seine sozialen Netzwerke, um die Aktionen der roten und weißen Anhänger zu kritisieren, warf jedoch einen Pfeil auf diejenigen, die über die Strafen der Weißen Hähne von Queretaro entschieden hatten, was implizierte, dass dies keine richtige Maßnahme zur Ausrottung war Gewalt in Mexiko.

„Die Gewalt im mexikanischen Fußball schreitet weiter voran... Tribünen, Straßen, Hotels, aber es gab diejenigen, die davon ausgegangen waren, dass durch die Bestrafung von Gallos Blancos alles gelöst wurde... „, schrieb der ESPN-Kommentator, nachdem er die Bilder gesehen und dann mit ungerechtfertigter Reaktion einiger Chivahermanos verurteilt hatte.

David Faitelson war einer der Hauptkritiker der Sanktionen gegen die White Roosters und eine der Stimmen, die forderten, dass die Situation ausgenutzt werden sollte, um beispiellose Maßnahmen zu ergreifen, so die brutalen Szenen, die über soziale Netzwerke verbreitet wurden bekräftigt seine unzufriedene Position.

Por violencia en hotel de Chivas, David Faitelson arremetió contra las sanciones a Querétaro (Foto: Twitter/@Faitelson_ESPN)

Nach einer außerordentlichen Versammlung beschlossen die Besitzer von Vereinen in der Liga MX, die Gallos de Querétaro nicht zu trennen, und beschlossen, als beispielhafte Strafe ein Jahr lang Spiele hinter verschlossenen Türen im Corregidora-Stadion zu verhängen Ergebnis der Gewaltakte, die am vergangenen Samstag stattgefunden haben.

In einer offiziellen Erklärung, die am vergangenen Dienstag, dem 8. März, veröffentlicht wurde, kündigten Mikel Arriola, Executive President der Liga MX, und Yon de Luisa, Präsident der FMF, die Sanktionen an, die den Gallos auferlegt wurden, um den gewaltsamen Kampf zuzulassen zwischen Anhängern von Querétaro und Atlas, darunter:

Deaktivieren Sie die derzeitige Verwaltung von Gabriel Solares, Adolfo Ríos, Greg Taylor und Manuel Velarde für fünf (5) Jahre lang von allen Management- und/oder Verwaltungsaktivitäten im Zusammenhang mit einem Club, der mit der FMF verbunden ist

Club Gallos Blancos de Querétaro wird mit einem Elfmeter belegt, bei dem jedes Heimspiel hinter verschlossenen Türen ein Jahr lang gespielt wird.

Es wird festgelegt, dass der Club seine Spiele zu Hause am aktuellen Austragungsort oder an einem anderen Ort spielen kann, für den er die Genehmigung der Behörden der LIGA MX haben muss.

Auf die gleiche Weise erklärte Arriola, dass die Sanktion für jeden Investor gelten wird, der das Franchise erwirbt. Obwohl sie ihren Namen oder Veranstaltungsort ändern, werden sie bis zum 7. März 2023 ohne Fans auf der Tribüne spielen.

