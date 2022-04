Mit einem ins Stocken geratenen Kongress tritt das Abtreibungsgesetz in Fällen von Vergewaltigung mit den Einwänden von Guillermo Lasso in Kraft

Vista general de la Asamblea Nacional de Ecuador, en una fotografía de archivo. EFE/José Jácome

Nach der Entscheidung des Verfassungsgerichts, im Falle einer Vergewaltigung zum Veto des Präsidenten der Nationalversammlung gegen das Abtreibungsgesetz zurückzukehren, befinden sich die gesetzgebenden Bänke in einer unbequemen Lage. Im Moment hat die Regierungspartei nicht genug Stimmen, um Lassos Position voranzutreiben, und die Opposition hat nicht die Zahlen für die Ratifizierung des ursprünglich genehmigten Textes.

Die Nationalversammlung mit der Exekutive steht in dieser Frage vor drei Themen: die Frist in der Schwangerschaft, um eine Abtreibung zu ermöglichen, die gesetzlichen Anforderungen für die Ausübung der Garantie und die Anerkennung medizinischer Kriegsdienstverweigerung. Darüber hinaus schlägt Präsident Lasso vor, den Abbruch einer ungewollten Schwangerschaft als außergewöhnlich und nicht als Recht zu betrachten, was im Entwurf vorgeschlagen wird.

In der gestrigen Legislaturperiode bestand Pierina Correa vom Correista-Block darauf, dass die Versammlung an den 61 Änderungen ausgerichtet wird, die Präsident Lasso in den 63 Artikeln des ursprünglich genehmigten Textes eingeführt hatte. Für diesen Antrag gibt es immer noch 75 Testamente: 29 des Correísmo, 17 der indigenen Pachakutik, 12 der Demokratischen Linken, 9 der Regierungspartei, 4 der Christlich-Sozialen Partei und 4 unabhängige. Zum Zeitpunkt der Abstimmung hatte Correas Antrag jedoch nur 17 Stimmen dafür, 73 dagegen und 40 Ablehnungen plus 7 abwesende Versammlungsmitglieder. Präsident Llori vertagte die Sitzung sofort inmitten der Proteste der Bank der Demokratischen Linken (ID). Die anderen Mitglieder des legislativen Plenums haben die Sitzung nur verlassen.

Wenn die Nationalversammlung nicht tagt und abstimmt, tritt der teilweise von der Exekutive abgegebene und von der Exekutive geänderte Text am 16. April in Kraft, wenn das Fehlen einer legislativen Erklärung bestätigt wird. Das Kollegialorgan kann nur in das teilweise Veto aufgenommen oder im Originaltext ratifiziert werden. Solange es jedoch noch keine Position einnimmt, tritt der vom Präsidenten der Republik eingelegte Text heute um Mitternacht und vom Rechtsministerium in Kraft.

