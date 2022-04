Miguel Trauco spielte beim Sieg von Saint-Étienne, verließ die Abstiegszone und klammert sich an die Ligue 1

Miguel Trauco war Teil von Saint-Étiennes 2:1 -Sieg gegen Stade Brestois im Rahmen des 32. Spieltages der Ligue 1, wo sein Team bis heute darum kämpft, dem Abstieg vollständig zu entkommen Zone. Der Peruaner trat mit dem bereits definierten Ergebnis in die zweite Hälfte ein. Sein Verein hat nur sieben Punkte mehr als der letzte Platz, wobei noch sechs Termine zu spielen sind.

Das Spiel begann kompliziert, als der Franzose Franck Honorat kaum neun Minuten nach dem Engagement für die Gastmannschaft erzielte. Die Einheimischen erholten sich jedoch mit großartigen Leistungen von Mahdi Camara, Autor von zwei Vorlagen, und dem gabunischen Denis Bouanga, der ein Doppel erzielte, um das Ergebnis zu besiegeln und die drei Punkte zu holen.

Die ehemalige Universität der Sporthochschule trat in das Feld ein, als sein Trainer beschloss, ihn in seine natürliche Position zu bringen, indem er die Senegalese Sada Thioub in 68 Minuten verließ. Seitdem war der Aufruf an die peruanische Nationalmannschaft sowohl in Offensiv- als auch in Defensivaktionen involviert, aber keine Aktion war gefährlich genug und die Torhüter ließen keine weiteren Tore im Spiel zu.

Mit 30 Punkten schließt Saint-Étienne den 32. Spieltag der französischen First Division in Feld 17 , sodass sie mit sechs verbleibenden Terminen in der Ligue 1 bleiben können. Die letzten drei sind jedoch nicht weit dahinter. Der am Ende der Tabelle, Metz, hat 23 Punkte und kann gerettet werden. In Feld 19 befindet sich Girondins Bordeaux mit 26 Punkten, während Clermont mit 28 Punkten auf dem 18. Platz liegt.

Erinnern Sie sich daran, dass in diesem europäischen Turnier die letzten beiden die Kategorie verlieren, während der drittletzte gegen eine Mannschaft aus der zweiten Liga des Landes zweimal Weltmeister spielt. Alles wird in den nächsten Tagen definiert.

VERTRAGSSTATUS VON TRAUCO UND ANGEBOTE

Der Vertrag des Linkshänders mit Saint-Étienne endet Mitte des Jahres und das bisher sicherste ist, dass er nicht im Club bleiben wird. Aus diesem Grund sehen er und sein Agent andere Optionen. Die Idee ist, in Europa zu bleiben, aber alles hängt von den Angeboten ab, die Sie haben. Denken wir daran, dass er einen Anruf aus Peru hatte, der jedoch durch die Entscheidung des Fußballspielers nicht verwirklicht wurde. Wie bekannt wurde, besteht die Möglichkeit, nach MLS, Belgien, Italien oder Saudi-Arabien zu reisen.

Die vorübergehende Verwaltung der Universitario de Deportes mit Jean Ferrari an der Spitze kontaktierte den Fußballspieler und seinen Vertreter, die einige Optionen für die Mitte des Jahres in Betracht ziehen, wenn ihre Anleihe endet. Offensichtlich hatte das wirtschaftliche Angebot einen negativen Einfluss auf diesen Versuch, da der Fußballspieler weit von dem entfernt ist, was ein peruanischer Verein ihm bieten kann. Darüber hinaus plant er, noch einige Jahre im Ausland zu sein.

MIGUEL TRAUCO IM PERUANISCHEN TEAM

Obwohl Miguel Trauco in seinem Verein nicht berücksichtigt wurde, hat er immer das Vertrauen von Ricardo Gareca und war der Starter in den letzten beiden Spielen der südamerikanischen Qualifikationsspiele auf dem Weg nach Katar 2022, wo der „White-Roja“ gewann das WM-Playoff und der linke Rücken hatte eine großartige Leistung für seine Band.

Insgesamt spielte der Peruaner von den 18 Spielen des Conmebol-Turniers 12 Spiele und half einmal beim Debüt gegen Paraguay in Asunción (2-2). Dann spielten 10 Spiele die 90 Minuten des Spiels. Er fügte sechs gelbe und eine rote hinzu (gegen Kolumbien in Lima).

