„Mein erster Auftrag“: Die umstrittene japanische Reality-Serie über Kinder, die alleine auf die Straße gehen und einkaufen

Unabhängigkeit oder Verantwortungslosigkeit? Netflix hat kürzlich My First Errand veröffentlicht, eine umstrittene japanische Reality-Serie über kleine Kinder, die im Haus arbeiten Einkaufen oder andere Besorgungen ohne Aufsicht eines Erwachsenen. Das Programm wurde ursprünglich 1991 als Segment ins Leben gerufen und wurde von dem Kinderbuch „Hajimete No Otsukai“ inspiriert, das Yoriko Tsutsui zwei Jahrzehnte zuvor veröffentlicht hatte. Auf ihren Seiten wurde die Geschichte einer Mutter erzählt, die ihre fünfjährige Tochter schickt, um Milch zu kaufen.

Obwohl diese Form der Erziehung in den 1970er Jahren in japanischen Familien und auch in anderen Teilen der Welt üblich war, gilt diese Realität nicht für die heutige Gesellschaft. Und dies eröffnete eine Debatte: Die Reality-TV-Produktion wurde seit ihrer Ankunft auf der Streaming-Plattform im eigenen Land und weltweit heftig kritisiert . Trotzdem ist seine Beliebtheit im asiatischen Publikum bis heute ziemlich groß.

Jede Episode dauert etwas oder weniger als 15 Minuten und folgt Kindern im Alter von zwei oder drei Jahren, die vor den wachsamen Augen der Bürger Besorgungen machen. Sie wissen nicht, dass sie dokumentiert werden, da sich das Team hinter den Kulissen in der Ferne versteckt, um ein Erlebnis darzustellen, das so wahr wie möglich ist.

Die Kinder gehen die Fußgängerüberwege entlang und gehen völlig alleine an überfüllte Orte, während ein Erzähler ihre Handlungen beschreibt . Dieses Format begeistert das Publikum, wenn es seine Aufgaben erledigt und sicher nach Hause zurückkehrt. Das hindert einige Fremde jedoch nicht daran, sich ihnen auf dem Weg zu nähern, da sie alleine durch die Straßen gehen und mehreren Erwachsenen begegnen. Letzteres hat dazu geführt, dass der Titel als eine Form der Unterhaltung eingestuft wurde, bei der Kinder ihrem Schicksal „überlassen“ werden.

Obwohl My First Mandado als Lernstunde für Kinder in verschiedenen Häusern in Japan gedacht ist, ruinieren die Protagonisten in vielen Fällen ihre eigenen Besorgungen, da sie zu jung sind, um solche Aktivitäten durchzuführen. Sie vergessen, Zutaten zu kaufen oder lassen sich einfach völlig von dem ablenken, was sie tun mussten. In anderen Fällen weigern sie sich, dies zu tun, obwohl dies auf Wunsch ihrer eigenen Eltern eine Besorgung ist.

Autarke Elternschaft in Familien in Japan

In japanischen Häusern sind Kinder schon in jungen Jahren daran gewöhnt, von ihren eigenen Eltern oder Großeltern autark zu sein. Ihnen wird beigebracht, das Einkaufen, Putzen, Kochen und weitere Aufgaben zu erledigen, die zum Tagesablauf der Familie beitragen, während in den Schulen ein Teil ihres Tages der Reinigung der Klassenzimmer gewidmet ist.

Der Ursprung dieser Erziehung in Japan lässt sich auf eine eigene disziplinierte Kultur zurückführen, die auf den Respekt für ältere Menschen ausgerichtet ist. Für Mütter und Väter bedeutet die Tatsache, dass ihre Kinder eine Besorgung machen, dass sie sich erfolgreich den Herausforderungen stellen, die Teil des Wachstums sind, und dass sie bald zu fleißigen Erwachsenen mit großem Verantwortungsbewusstsein werden.

Alle 20 Folgen von My First Errand können auf Netflix angesehen werden.

