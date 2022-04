Luis Diaz wird im FA-Cup-Halbfinale gegen Manchester City mit Liverpool starten

Soccer Football - Champions League - Quarter Final - Second Leg - Liverpool v Benfica - Anfield, Liverpool, Britain - April 13, 2022 Liverpool's Luis Diaz during the warm up before the match Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

Luis Diaz hat sich nach seinen herausragenden Leistungen in den Champions-League-Spielen gegen Benfica, wo er ein Tor erzielte, und seiner einfachen Anpassung an die Premier League in den sieben Spielen, die er gespielt und zwei Tore erzielt hat, gegen Brighton einen Platz in Liverpools Startelf verdient Albion und gegen Norwich City City.

Der „Guajiro“ wird eine neue Gelegenheit haben, sich mit „Los Reds“ gegen Manchester City im FA-Cup-Halbfinale abzuheben, gegen das Diaz die Möglichkeit hatte, in drei Spielen nur 64 Minuten zu spielen. Dies wird sein erster Starter-Auftritt beim ältesten Clubturnier der Welt sein. Das Spiel soll um 9:30 Uhr morgens, kolumbianische Zeit, im legendären Wembley-Stadion beginnen.

Das letzte Spiel zwischen Liverpool und den „Citizens“ fand am 10. April 2022 statt, als die von Jürgen Klopp angeführten Spieler zum Premier League-Spiel nach Manchester reisten, das mit einem 2:2 -Unentschieden endete. Die Einheimischen erzielten mit fünf Minuten Kevin De Bruyne und Gabriel Jesús mit 37 Punkten. Während die Auslosungen von Diego Jota in der 13. Minute und Sadio Mané in der 46. Minute erzielt wurden.

