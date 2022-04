Ideam-Warnungen regnerisches Wochenende in Kolumbien

Vor kurzem hat das Institut für Hydrologie, Meteorologie und Umweltstudien (Ideam) die Kolumbianer über mögliche Niederschläge informiert, die an diesem Wochenende in weiten Teilen des Landes auftreten werden. Nach Angaben des Unternehmens wird es an diesem Samstag und Sonntag in einigen Gebieten Kolumbiens Bewölkung und Niederschlag geben.

Laut Martha Cadena, Leiterin des Büros für Prognosen und Warnungen von Ideam, „deuten Prognosen für den Rest des Osterfestes auf eine starke Bewölkung infolge der saisonalen Regenzeit in der Mitte des Landes hin“, so La FM.

Die an diesem Wochenende am stärksten von Niederschlägen betroffenen Gebiete sind der Pazifik, einige Sektoren der Karibik und die Andenregion. Laut Ideam würden Regenfälle hauptsächlich in den Nachmittags- und Nachtstunden aufgezeichnet.

Obwohl an diesem Wochenende mehrere Gebiete Kolumbiens bewölkt sein werden, gibt es auch einige Sektoren, in denen es zu völliger Dürre kommen wird, wie im Atlantik, in einigen Gebieten von Bolivar, Magdalena und La Guajira.

„In der Karibik, hauptsächlich in Richtung der Zentralküste, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla und nördlich von La Guajira, würde trockenes und klares Wetter anhalten“, sagte Martha Cadena, zitiert vom oben genannten Radiosender.

Ideam lud Reisende ein, sich zu informieren und wachsam zu bleiben

Aufgrund der starken Regenfälle in verschiedenen Teilen des Staatsgebiets und der Regenfälle, die an diesem Wochenende auftreten könnten, ist es notwendig, den Zustand der Straßen zu kennen. Aus diesem Grund lud Ideam Reisende ein, wachsam zu bleiben und Rückschläge zu vermeiden.

„Es wird empfohlen, den Zustand der Straßen zu überprüfen und die Behörden auf mögliche Situationen aufmerksam zu machen, um andere Fahrer zu warnen“, sagte der Leiter des Büros für Prognosen und Warnungen des Unternehmens.

Ebenso erinnerte Martha Cadena daran, dass es in verschiedenen Regionen immer noch Warnungen vor Überschwemmungen und Erdrutschen gibt, die in dieser ersten Regenzeit von 2022 auftreten könnten. Daher forderte er die Abteilungs- und lokalen Behörden auf, diese Gebiete und die Bürger weiterhin zu überwachen, um eine Durchquerung dieser Sektoren zu vermeiden und „in sicheren Gebieten vor der Gefahr wiederkehrender Regenfälle Zuflucht zu suchen“.

Darüber hinaus erinnerte er daran, dass es vermieden werden muss, Gebiete um Flüsse oder Bäche mit hohem Niveau zu überqueren und bei starkem Regen keine Nebenflüsse zu überqueren.

Affektionen aufgrund der ersten Regenzeit des Jahres

Am 15. März begann offiziell eine neue Regenzeit im Land. Nach Angaben der Nationalen Einheit für Katastrophenrisikomanagement (Ungrd) waren mit einem Stichtag vom 3. April 149 Ereignisse auf nationalem Gebiet in 101 Gemeinden in 15 Abteilungen registriert worden, wobei Cundinamarca, Cauca, Antioquia, Huila, Nariño und die Kaffeeregion am stärksten betroffen waren.

Diese Ereignisse schadeten 2.365 Familien, die mehr als 5.500 Menschen repräsentierten, und zehn Tote und 14 Verletzte. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden ebenfalls 22 Häuser zerstört und weitere 736 Häuser waren betroffen.

Das Unternehmen versicherte auch, dass Infrastrukturberichte auf Schäden auf 205 Straßen im Land sowie auf 15 Fahrzeug- und zwei Fußgängerbrücken hinwiesen. Darüber hinaus Schäden an 21 Aquädukten und 12 Abwasserkanälen sowie acht Bildungseinrichtungen.

