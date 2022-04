„Gehst du nach Mexiko oder gehst du für Iberdrola?“ : Ignacio Mier verteidigte die Elektroreform vor Gegnern

Ignacio Mier Velazco, Koordinator der Bank der National Regeneration Movement (Morena), sagte, dass am 17. April die elektrische Reform von Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) in der Abgeordnetenkammer diskutiert und abgestimmt werde.

Über seinen offiziellen Twitter-Account schlug sich der Morenista-Gesetzgeber gegen den Oppositionsblock, die National Action Party (PAN), die Institutionelle Revolutionäre Partei (PRI) und die Demokratische Revolution Party (PRD) vor und stellte fest, dass seine Vorwürfe über die Diskussion von Die Initiative in Bezug auf die Energie von López Obrador in San Lazaro ist falsch.

„PRIAND, sei nicht verwirrt oder will verwirrt werden. Die Elektrizitätsreform wird am Sonntag mit den 12 von ihnen vorgeschlagenen Punkten erörtert und abgestimmt. Jeder nimmt seine Rolle und Verantwortung gegenüber seinen Wählern und dem Heimatland wahr. Gehst du nach Mexiko oder gehst du nach Iberdrola? Sie werden frei entscheiden „, schrieb Ignacio Mier in den sozialen Medien.

Die Veröffentlichung des Morenista erfolgte aufgrund von Kommentaren des Sekretärs der Energiekommission und des Mitglieds der PRD-Parlamentsgruppe in San Lázaro, Mauricio Prieto Gómez, in denen er erklärte, dass die Kirschpartei die Debatte über die Elektrizitätsreform am kommenden Sonntag verschieben werde, weil Seinen Aussagen zufolge haben sie nicht die notwendigen Stimmen erhalten.

„Wir bitten darum, diese Initiative zu verwerfen und eine zusammenzustellen. Wir können uns nicht dem unterwerfen, was die Exekutive sagt, wir sind eine Macht auf Augenhöhe. Der Gesetzgeber muss einen Vorschlag vorlegen, der den Bedürfnissen des Landes entspricht. Das ultimative Ziel ist, dass Strom die Mexikaner weniger kostet, und das von ihnen vorgestellte Ziel sagt nicht aus, wie sie es erreichen werden „, sagte die Perredista.

Prieto Gómez bemerkte jedoch, dass seine Position klar sei: gegen die Elektrizitätsreform zu stimmen. Er kündigte auch an, dass die PRD PAN und die PRI-Koalition Going for Mexico eine Initiative vorstellen werden, um die von López Obrador zu ersetzen.

„Wir sind absolut entschlossen, engagiert, wir werden in der Überzeugung abstimmen, dass es den Mexikanern nicht hilft, und ich bin mir sicher, dass wir es am Sonntag ausschließen und in den folgenden Tagen die von Va por México vorbereitete vorstellen werden“, sagte Prieto Gómez.

Cynthia López Castro, Gesetzgeberin der dreifarbigen Partei, wie Prieto Gómez, warnte ihrerseits davor, dass Morena die Sitzung am kommenden Sonntag verschieben werde, und sagte, dass „es die erste Verfassungsreform sein wird, die sie verlieren“.

„Morena möchte die Sitzung am Sonntag ändern, egal wie viel sie wollen, sie erhalten nicht mehr die 54 Stimmen, die sie benötigen. Es wird die erste Verfassungsreform sein, die sie in dieser LXV-Gesetzgebung verlieren „, schrieb der dreifarbige Gesetzgeber auf Twitter.

Darüber hinaus bestätigte der blau-weiße Jorge Romero Herrera, dass er die Elektroreform nicht einmal am Ostersonntag „wiederbeleben“ werde.

Der Abgeordnete von Acción Nacional sagte, dass die Initiative der Kirschpartei „tot geboren“ wurde und dass sie so bleiben wird, da die blau-weiße Bank zusammen mit dem Oppositionsblock ihre Strategie zur Verhinderung der Kirschpartei und ihrer Verbündeten, der Labour Party (PT) und der Green Ecologist Party, vorbereitet hat (PVEM), ihnen eine Kugel zu geben.

„Nicht einmal am nächsten Sonntag der Auferstehung wird es Morena in der Abgeordnetenkammer gelingen, die Electric Reform-Initiative der Exekutive wiederzubeleben, da sie tot geboren wurde und so bleibt sie. Die Abgeordneten der PAN sind bereit, Albazos zu vermeiden „, sagte Blau und Weiß in sozialen Netzwerken.

