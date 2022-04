Flavia Laos geht bankrott, weil sie Harry Styles nicht auf der Coachella 2022 getroffen hat: „Es war meine Schuld“

Flavia Laos ist in den Vereinigten Staaten, um das Festival zu genießen Coachella 2022, wo die besten internationalen Künstler bis zum 24. April präsentiert werden. Harry Styles, ein britischer Sänger, der dank der Band One Direction weltweite Erfolge erzielte, war der Protagonist des ersten Ausgabe, aber das blonde Model schaffte es nicht, es live zu sehen. Was ist passiert?

Fans des „Watermelon“ -Darstellers waren begeistert, als Laos über seinen offiziellen TikTok-Account bekannt gab, dass er im Empire Polo Club in Kalifornien sei, um das Jugendidol zu sehen. „Heute werden wir dieses Lied zum ersten Mal live sehen“ , postete sie zusammen mit einem Video, in dem sie mit ihren Freunden tanzte. „So wie es war“, die neue Single von Styles.

Flavia Laos gab bekannt, dass sie auf der Harry Styles Show im Coachella 2022 dabei sein würde | VIDEO: TikTok/ @flavialaosu1

Auf diese Weise versicherten die Internetnutzer der peruanischen Influencerin, dass sie sich den Traum vieler Fans erfüllte, die aus verschiedenen Gründen nicht am Festival teilnehmen konnten. „Heute habe ich Neid getroffen“, „Erobere Harry Styles, was auch immer“, „Welches Glück!“ , „Bring es für mich zum Mond“, „Ich würde auch gerne gehen“, waren einige Kommentare, die in Flavia Laos' Beitrag gelesen werden können.

Stunden später war Patricio Parodis Ex-Partner in Begleitung ihrer Freunde bei der musikalischen Veranstaltung zu sehen. Außerdem freute sie sich sehr, dass sie die Influencer Luana Barrón und Mafer Neyra kennenlernte, die mit ihrem Freund Ernesto Cabieses an dem Festival teilnahmen. Alle freuten sich darauf, Harry Styles live im Konzert zu sehen.

Flavia Laos en Coachella 2022, uno de los festivales musicales más importantes del mundo. (Foto: Instagram/@flavialaosu)

FLAVIA LAOS HAT DIE SHOW VERPASST

Das blonde Model überraschte ihre Anhänger mit der Ankündigung, dass sie in ihrem Hotel und nicht mehr auf dem Festival sei. „Ich habe alle Shows verpasst, hier sind wir im Hotel, weil etwas Hässliches passiert ist. Luana hat mich gerettet, denn wenn sie nicht dort gewesen wäre...“ , kommentierte seine Instagram-Geschichten mit dem traurigen Semblant. Außerdem schrieb er in seinem Beitrag, dass er gerade weinen würde.

Auf Drängen der Internetnutzer stellte Flavia klar, dass sie die britische Sängerin nicht gesehen habe; sie erzählte jedoch nicht, was genau passiert war, sodass sie sich so abrupt vom Festival zurückziehen musste. „Wenn du fragst, ob ich Harry Styles gesehen habe oder so, nein, nichts. Es war ein Misserfolg, es war meine Schuld, aber pucha... Erste Erfahrung hier „, fügte er hinzu.

Flavia Laos konnte nicht an der Harry Styles-Präsentation auf der Coachella 2022 teilnehmen | VIDEO: Instagram/ @flavialaosu

COACHELLA 2022: WIE KANN MAN SICH DIE KONZERTE KOSTENLOS ONLINE ANSEHEN?

Das Coachella Valley Music and Arts Festival findet nach einer zweijährigen Pause in Kalifornien, USA, statt, da die Coronavirus-Pandemie ein normales Auftreten verhindert hat. Dieses Jahr sind es zwei Wochenenden im April; das erste von 15 bis 17 und das zweite vom 22. bis 24. April.

Für die Ausgabe 2022 können Musikliebhaber, die nicht teilnehmen können, alle Konzerte online genießen. Diese wurden in Kanäle unterteilt, die Sie kostenlos ansehen können. Sie müssen lediglich ihren offiziellen YouTube-Kanal aufrufen. Überprüfen Sie als Nächstes die Links. Erfahren Sie HIER mehr über die Live-Shows.

- Link um Coachella 2022 live zu sehen (Kanal 1)

- Link um Coachella 2022 live zu sehen (Kanal 2)

- Link um Coachella 2022 live zu sehen (Kanal 3)

DENKEN SIE DARAN: Wenn du die Show deines Lieblingskünstlers oder deiner Lieblingsband verpasst hast, mach dir keine Sorgen. Vor jeder Live-Übertragung können Sie die besten Sendungen des Vortages sehen.

