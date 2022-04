Die NBA-Playoffs beginnen, die Phase, in der „Legenden geboren werden“: die fünf aufstrebenden Sterne, die folgen werden

Die wichtigste Phase der Saison ist da. Und außerdem das Schönste und Faszinierendste. Die NBA-Playoffs, der beste Moment des besten Wettbewerbs der Welt. Wo alles passieren kann. Oder, wie ein NBA-Slogan 2005 sagte, „wo Legenden geboren werden“. Wie ein beliebter Satz aus den 80er und 90er Jahren sagte, die Bühne, die „Kinder von Namen trennt“. Der Teil der Kampagne, in dem die wirklich Großen verankert sind. Denn während die reguläre Phase wertvoll ist, trennt die Nachsaison in Bezug auf die Definition der Identität des Teams und ihrer jeweiligen Führer - zusätzlich zu den Positionen der 16 Teams, die in dieser Instanz spielen - die sehr guten Jungs von den hervorragenden, von denen, die Geschichte schreiben. Denn in diesen Wochen steigt der Druck und man muss viel mehr als ein talentierter Spieler sein. Andere Gewürze sind erforderlich, die berühmten immateriellen Vermögenswerte, die mehr denn je ins Spiel kommen. Und aus diesem Grund sind diejenigen, die zu dieser Zeit auftreten, diejenigen, die Figuren sind und Spiele, Serien und Meisterschaften definieren, die wirklich unterschiedlichen.

In den letzten Jahren - dem letzten Jahrzehnt - haben wir die Präsenz einer Generation erlebt, die in diesen Fällen glänzte und es niemandem mehr ermöglichte, die Jordans, Kobe, Shaq, Duncan und das Unternehmen zu verpassen... Unter der Leitung von LeBron James natürlich dieses Wettkampfbiest, das dank historischer Leistungen und mehrerer Ringe zu den Top 3 der wichtigsten Spieler der Geschichte aufstieg. Er war natürlich nicht der einzige. Kevin Durant, Steph Curry und Kawhi Leonard folgten und gaben epische Schlachten und gewannen Titel. Und andere hatten ihre Momente, wie James Harden, Kyrie Irving, Paul George, Chris Paul, Klay Thompson, Jimmy Butler, Damian Lillard, Anthony Davis und DeMarr DeRozan.

Aber nach und nach tauchte eine weitere Schicht am Himmel auf, die Teil dieses neuen Ruhms war, der die NBA weiter nach oben treibt und der beste Sportwettbewerb der Welt bleibt. So starteten Giannis Antetokounmpo und Nikola Jokic, die letzten beiden MVPs (drei Spielzeiten), wobei der Grieche neben dem MVP der Finals der Beste des letzten Champions war. Jetzt schloss sich der Kameruner Joel Embiid, der erste internationale Torschütze der Geschichte und ein weiterer MVP-Kandidaten wie Griechisch und Serbisch an. Ganz zu schweigen von der slowenischen Luka Doncic, dem anderen Superstar, der das Ausländer-Poker vervollständigt, das heute die Konkurrenz dominiert. Als sie bis vor zwei Jahrzehnten in den Vereinigten Staaten immer noch seitwärts auf diejenigen schauten, die aus dem Ausland kamen...

Aber wir von Infobae möchten Ihnen andere Namen vorschlagen, damit Sie in dieser aufregenden Phase fortfahren können. Aufstrebende Persönlichkeiten, die bereits ihr Talent und ihre Hierarchie unter Beweis gestellt haben, aber nur einen Schritt davon entfernt sind, zum Ruhm zu klettern. Etwas, das sie in diesen Playoffs erreichen können, die versprechen, die besten der letzten Jahre zu sein.





JA MORANT

Ja Morant, la figura de Memphis Grizzlies (Foto: USA TODAY Sports) USA TODAY Sports

Temetrius Jamel Morant, besser bekannt als Ja, ist vielleicht der faszinierendste Spieler des Augenblicks in der NBA. Dies ist ein 22-jähriger 1m91-Baseman mit einer Geschwindigkeit, Kraft und sportlichen Fähigkeiten, die selten zu sehen sind. Eigenschaften, die an den besten Derrick Rose erinnern, diesen nicht so hohen Point Guard, der 2011 MVP war. Dieser in South Carolina geborene Junge ist nach seinem Stil ein Entertainer, aber gleichzeitig erreicht er in seiner dritten Staffel in der NBA die Reife als Spieler. Es zeigt und spielt das Team Memphis Grizzlies, das in dieser regulären Phase mit dem zweiten Platz in der harten Western Conference überraschte.

Wir sprechen von einem Mann, der fast buchstäblich von einer Packung Pommes entdeckt wurde. Es war im Sommer 2016, als James Kane, ein Assistent an der Murray State University, zur Spartanburg High School ging, um Spieler zu rekrutieren. Er hatte mehrere Namen aufgeführt, insbesondere einen namens Tevin Brown, aber Morant wurde nicht aufgeführt. Es stellt sich heraus, dass Kane, nachdem er mehrere Stunden lang Spieler beobachtet hatte, für einen Moment das Hauptgericht verließ, um schnell etwas zu essen. Er ging zum Automaten für eine Packung Pommes und von dort sah er einen 3x3-Biss auf einem sekundären Gericht. Da war er überrascht, die athletischen Fähigkeiten und das Ballhandling eines mageren Fremden zu sehen. Er erkannte sofort, dass es anders war und rief den Cheftrainer an, um ihm zu sagen, was er gesehen hatte. Ein paar Monate später trat Morant mit Brown in die Fakultät ein. Nur zwei Saisons reichten ihm in der NCAA aus, um den Sprung zur Professionalität zu schaffen, insbesondere eine zweite herausragende, in der er durchschnittlich 24,5 Punkte, 10 Assists und 5,7 Rebounds erzielte.

So wurde Morant im Alter von 20 Jahren von den Grizzlies auf Platz 2 des NBA-Entwurfs ausgewählt. Der Übergang kostete ihn nicht, von Anfang an stellte sich heraus, dass es sich um einen anderen handelte: 17,8 Punkte und 7,3 Assists in der ersten Saison. Die Zahlen verbesserten sich in der zweiten und in der aktuellen explodierten sie direkt (27,4 Tore, 6,7 Torpässe, 5,7 Wiederherstellungen und 1,2 Diebstähle) und wurden zu einem Superstar des Wettbewerbs. Es gewann an Bedeutung und war der Eckpfeiler der Offensive. Es wurden mehr Schüsse (von 15,2 bis 206) mit höherer Effektivität gemacht (von 45 bis 49,3% auf dem Feld und von 30 bis 34,3% in Dreifachen). Es gab epische Spiele wie diese Serie zwischen Ende Februar und Anfang März, als er 46 Punkte erzielte, dann 52 - maximal - und dann 38. Im Januar hatte er den Karamellpunkt erreicht, als er für das All Star Game ausgewählt wurde, das mit den Top 24 der Saison übereinstimmt.

Die Auswirkungen waren nicht noch größer, da er in der Kampagne Verletzungsprobleme hatte. Er verpasste zuerst 11 Spiele im Dezember und dann weitere 11 - von den letzten 13 der regulären Phase - aufgrund einer Belastung seines rechten Knies. Sie sagen, er werde ab diesem Samstag um 16.30 Uhr bereit sein, sich den Wölfen des Cordoba Leandro Bolmaro und Pablo Prigioni, Offensivkoordinator in Minnesota, zu stellen, die nach dem Gewinn des Play-In gegen die Clippers aus den Playoffs kommen.

Wenn es einen Spieler gibt, der es verdient, ein Ticket zu bezahlen oder ein Spiel im Fernsehen oder auf einem anderen Gerät anzusehen, ist das Morant. Es ist eigentlich eine Wache - es kann eine Basis oder eine Begleitung sein -, die mit Räumen fesselt. Der Übergang durch Geschwindigkeit, Explosion und Kreativität ist ein echtes Wunder. Wenn der Reifen angreift und es keine doppelten und sogar dreifachen Hilfsmittel von der gegnerischen Verteidigung gibt, ist er praktisch nicht aufzuhalten, ein entlaufenes Pferd, eine wilde Katze, die mit gleicher Leichtigkeit seitwärts und aufwärts geht. Seine Stücke erscheinen in den Höhepunkten des Alltags, insbesondere in solchen, die der Schwerkraft trotzen. Das Ballhandling und die Plastizitätsbeweglichkeit erledigen den Rest. Es kann auch bestehen, es zeichnet sich durch seine kreativen Ressourcen aus.

Natürlich ist er nicht allein. Memphis, angeführt von Taylor Jenkins, vielleicht dem Lieblingstrainer des Jahres, wurde vielleicht die größte Offenbarung der Saison und gewann 56 der 82 Spiele, 18 mehr als 20/21. Desmond Bane (18,2 Punkte mit 44% Dreizeigern) machte ein großartiges Paar mit Morant, besonders als Dillon Brooks (18,4 Punkte), der zweitbeste Spieler des Teams, wenn er spielen konnte (nur 32 Spiele), verletzt wurde. Jaren Jackson und der neuseeländische Holzfäller Steven Adams sind die inneren Stars eines Teams, das Chemie, Angriffe (5. in der Bewertung) und sehr gut verteidigt (4.). Natürlich ist Ja der Andere und derjenige, der Memphis am höchsten nehmen kann. Ruhm ist nur einen Schritt entfernt für diese fesselnde Basis, die kein Dach zu haben scheint...





DEVIN BOOKER

Devin Booker, el nombre a seguir en Phoenix Suns (Foto: USA TODAY Sports) USA TODAY Sports

Dieser 1m96 Shooting Guard ist etwas größer (25 Jahre alt) als Morant, aber er ist ein wesentlicher Bestandteil dieses neuen Wurfs, der von der NBA im Sturm erobert wird. Ein eingefleischter Torschütze mit einer beeindruckenden Vielfalt an Ressourcen, um zu punkten, mit einem der besten - weichsten und feinsten - Schüsse des Augenblicks, ob Lang-, Mittel- oder Kurzdistanz. Er hat auch ein verheerendes 1 gegen 1, man merkt, dass er mit Geschick und Geduld geboren wurde - um zu wissen, wie und wann er seine Ressourcen einsetzt - und er hat seine Vision und sein Vergehen verbessert. Auch in der Verteidigung, wo er kritisiert wurde. Größere Anstrengungen in seinem Reifen, eine bessere Lektüre und eine ausgefeiltere Technik haben es ihm ermöglicht, nicht in einem Team entlarvt zu werden, das in nur zwei Jahren vom Stammgast am Ende des Westens zu einem echten Kandidaten für den Titel wurde. Und er ist dabei wie in diesem Jahr ein Kandidat für MVP geworden und hat es sich verdient, mit Jokic, Antetokounmpo, Embiid und Doncic zu kämpfen.

Phoenix, aus dieser Blase in Florida, in der er seine acht Spiele gewann und sich einen Schritt von den Playoffs entfernt hielt, fand seine Identität bei Trainer Monty Williams und hörte nicht auf, sich zu verbessern. In der letzten Saison war es 51-21 und erreichte die Definition der NBA, die unglaublich verlor, nachdem sie 2:0 gestiegen war, in den nächsten vier Spielen an Milwaukee fiel und nichts übrig blieb. In dieser Kampagne, die bereits ruhiger, reifer und mit Blut in den Augen war, verbesserten sie sich noch weiter und wurden zum besten Team. Er belegte Platz 1, gewann 64 der 82 Spiele und erreichte damit einen Rekord von 133 bis 47 seit der NBA-Rallye in Orlando während der Pandemie.

Booker ist ein grundlegender Bestandteil. Er ist seit mindestens fünf Saisons Premium-Scorer, aber jede Saison - jetzt in seinem siebten - hat er seinem Spiel Dinge hinzugefügt. In der aktuellen erzielte er durchschnittlich 26,8 Punkte - maximal - mit 51% Doppelpunkten und 38,3% in Tripeln. Zusätzlich 5 Assists und 4,8 Rebounds. Zahlen und Renditen, die einen Fünfjahresvertrag über 158 Millionen Dollar bestätigen, den er 2018 unterzeichnet hat. Wir sprechen von einem kompletten Wächter, der Streichhölzer in die Hand nehmen kann. Und definiere sie. Devin war schon immer ein frühreifes Talent, glänzte in der High School und dann in einer einsamen Jahreszeit in Kentucky, um die NBA zu erreichen, kaum 19 Jahre alt und die Nummer 15 der ersten Runde. Sohn von Melvin Booker, ehemaliger Spieler, und Verónica Gutiérrez, Tochter von Mexikanern, die den Spieler lateinische Wurzeln haben lassen und sich oft auf Spanisch aussprechen.

Außerhalb der Sportarena wurde er auch als Freund von Kendall Jenner bekannt, einem amerikanischen Supermodel, einer Geschäftsfrau und TV-Persönlichkeit, einem Mädchen - Tochter der Olympiasiegerin Caitlyn Jenner -, die 2017 zum bestbezahlten Model der Welt wurde. Obwohl er jetzt natürlich eines der Juwelen in der Krone ist, der seine Reife im Spiel genießt und von einem großartigen Team unterstützt wird, angeführt vom erfahrenen Point Guard Chris Paul (14,7 Punkte und 10,6 Assists) und unterstützt von hochrangigen Talenten wie Pivot DeAndre Ayton (17,2 Punkte und 10,2 Rebounds) und Stürmer Mikal Bridges (14,2 Punkte), 4,2 Rebounds und eine feste Kandidatur für den besten Verteidiger des Jahres), unter anderem wichtige Teile in diesem geölten Gerüst. Ruhm, persönlich und kollektiv, ist in Reichweite.





JAYSON TATUM

Jayson Tatum y la presión de triunfar en los Boston Celtics (Foto: USA TODAY Sports) USA TODAY Sports

Noch einer von der neuen Garde. Er ist nicht so gut (24 Jahre alt), aber er ist bereits seit fünf Saisons in der NBA, alle auf hohem Niveau. Ein weiterer, der sehr jung in die beste Liga der Welt kam (19), wie es heute ein Trend ist, und jedes Jahr gewachsen ist. Er ist seit drei Jahren ein Star, aber jetzt gehört er direkt zur Elite und ist Basketballführer eines der beiden erfolgreichsten Franchise-Unternehmen, Boston Celtics, wo mehr Druck herrscht... In dieser Saison erzielte er durchschnittlich 27 Punkte, 8 Rebounds und 4,4 Assists, was Verdienste hinzufügte, die der berühmte MVP in Betracht ziehen sollte. Es sind mindestens fünf vor Ihnen, aber bereits an diesem kleinen Tisch zu sein, bedeutet etwas sehr Großes für diesen 2-m03-Stürmer, der das gesamte Paket hat, um jahrelang ein Superstar dieses großartigen Wettbewerbs zu sein.

Frühe Talente, die sich bereits in der High School so hervorgetan haben, dass sie als bester Spieler des ganzen Landes angesehen wurden und nur eine Saison im College-Basketball spielten, beim prestigeträchtigen Duke. Er erzielte 2016/2017 durchschnittlich 16,8 Punkte und 7,3 Rebounds, war Teil des idealen Rookie-Quintetts und machte schnell den Sprung zur NBA, die im Entwurf auf Platz 3 rangierte. In seinen ersten beiden Saisons zeigte er, dass seine Obergrenze sehr hoch war, und er verzeichnete in der dritten, als er im Alter von 21 Jahren 23,4 Punkte und 7 Rebounds erreichte, ein deutliches Wachstum.

Von dort aus versetzte er sich in die Elite, bis er Boston dazu brachte, sich zu wehren. In dieser Saison wurde er Zweiter im Osten mit einem Rekord von 51-31 mit Teamkollegen, mit denen sie sich gut kennen und sich besser ergänzen, wie Jaylen Brown (23,6 Punkte, 6,1 Rebounds und 3,5 Assists) und Marcus Smart (12, 5,9 Torpässe und 1,7 Steal) unter anderem. Obwohl Tatums Wachstum natürlich der Eckpfeiler ist. Ein weiteres, für das es sich lohnt, ein Gerät einzuschalten und ein NBA-Spiel zu starten. Eines dieser eleganten Talente, die das Spiel verschönern.





BRING JUNG

Trae Young, el base de Atlanta Hawks que no pasa inadvertido en la NBA (Foto: USA TODAY Sports) USA TODAY Sports

Ein weiteres dieser Talente, die ab und zu zum Vorschein kommen. 23-jährige und 1m85-Basis, die aus mehreren Gründen anders ist: wegen seiner verheerenden Torfähigkeit, wegen seines Mutes, seiner Leidenschaft und seiner Persönlichkeit. Eine weitere der neuen Zahlen, für die es sich lohnt, ein Ticket zu bezahlen. Um ihn spielen zu sehen oder um zu sehen, wie sie ihn geschlagen haben. Weil es bravo ist, außerdem dieses Kind. Wenn nicht, müssen Sie die leidenschaftlichen Knicks-Fans fragen, die sich in einen Streit mit ihm verwickelt haben und wie in alten Zeiten eine neue Rivalität hervorgebracht haben, besonders wenn Young auf den legendären Madison Square Garden tritt. Es ist nur so, dass Trae 2019 zur NBA kam, nie unbemerkt blieb. Aufgrund dessen, was es tut und wie es funktioniert, aufgrund der Art und Weise, wie es den Bildschirm überschreitet. Ein weiteres Juwel, das Tickets schneidet und jemanden anzieht, der sich auf eine Partie Atlanta Hawks einlässt, einem Team, das einen Titel hat (1958), aber seit einiger Zeit in der NBA nichts Großes gekämpft hat.

Eigentlich, Dieses Franchise war drei Staffeln lang ohne Playoffs und vier ohne Gewinn einer Serie gewesen, bis Young und eine Gruppe sehr talentierter Kinder die Illusion erwiderten. Und vertraue. Dieser Junge wurde seit seiner Kindheit als Superstar bezeichnet... Wenn er in seiner letzten Highschool-Saison in Okhlahoma durchschnittlich 42,6 Punkte erzielte... Er brauchte nur eine Saison in den NCAA Sooners (27,4 Punkte und 8,7 Assists), um den Sprung in die NBA zu schaffen. Und in der Nacht des Entwurfs war er Teil eines Schlachtens zwischen zwei Teams, die in der Geschichte geblieben waren: Dallas Mavs wählte ihn Fünfter und tauschte ihn gegen Atlanta aus, das er zuerst auswählte und eine Vereinbarung mit den Mavs traf, damit andere Luka Doncic, das europäische Juwel von Real Madrid, nicht nehmen würden .

Die Hawks blieben bei Luka und gaben es an die Mavs weiter, die sich wiederum für Young entschieden und Freundlichkeit erwiderten. Um sie zu überzeugen, gab Dallas ihm außerdem eine weitere Auswahl in der ersten Runde. Es wurde immer gesagt, dass es ein Fehler der Hawks war, dass Doncic besser sei und sie ihn hätten auswählen sollen, aber Traes Übergang war so schnell und gut, dass er heute nicht sicher sein kann, dass sie falsch gemacht haben. Luka ist vielleicht ein bisschen besser als Young, aber die Sache mit der texanischen Maus ist auch brillant. Das gleiche wie der Erfolg des Teams unter seinem Kommando.

Eine sehr gute erste Saison persönlich (19 Tore und 8 Torpässe) spiegelte sich nicht in der Mannschaft wider (Punktzahl von 29-53). Und es geschah nicht in der zweiten, als Trae explodierte und seine Zahlen erheblich verbesserte (29,6 und 9,3), aber ohne dass die Hawks abhoben (20-47). Alles änderte sich im dritten, als er besser umzingelt war und nicht mehr alles tun musste, um zu gewinnen. Die Mannschaft triumphierte in 21 weiteren Spielen in der regulären Phase und überraschte alle in den Playoffs. Sie erreichte das Eastern Final, das in einem sechsten Spiel, gegen das es Meister sein würde, Milwaukee Bucks, qualvoll verlieren würde. In dieser Nachsaison erzielte Ice Trae im Durchschnitt satte 28,8 Punkte und 9,5 Assists und war damit Teil der absoluten Elite des Wettbewerbs. In der aktuellen hat er diese Zahlen (28,4 und 9,7) mit sieben Spielen mit mehr als 40 Punkten und einem von 56 am 3. Januar in Portland wiederholt. Atlanta war in der Kampagne deutlich unregelmäßiger und musste im Play-In (Wiederholung) zwei Spiele gewinnen, um den 8. Platz zu belegen und das Recht zu gewinnen, gegen Miami, Platz 1 im Osten, anzutreten. Einige mögen sagen, dass es ein Kinderspiel für die Hitze sein wird, aber bei Trae und seinen Jungs weiß man nie.

Trae ist ein kleiner Point Guard für die NBA, er wirkt auch nicht so mächtig oder athletisch. Aber er ist ein reiner Torschütze mit Selbstvertrauen, Entschlossenheit und einer wirkungsvollen Vielfalt an Ressourcen. Young trifft, weil er ein Torschütze ist und niemand ihn aufhalten zu können scheint. So fühlt er es und es ist eine Sensation, die sie auf Teamkollegen, Rivalen und Fans überträgt. Er ist ein eingefleischter Schütze, der immer in der Lage zu sein scheint, den Schuss herauszuholen, entweder aus den Vorhängen und aus seinem eigenen Dribbeln. Wenn es eindringt, hat es Schwimmer und Läufer. Er ist schlau, er hat gute klassische Fahrerlager-Instinkte und nimmt viele Fouls auf und wandelt 90% der freien um, die er nimmt. Er ist auch ein großartiger Spieler von Mode-Action, Pick and Roll (Vorhang und Uncheck, zwischen zwei, einem Jungen und einem Großen), weil er mit seinem Schuss Killer ist und auch sehr gut passieren kann. Defensiv hat er Grenzen, deckt sie aber mit seiner offensiven Arroganz ab.

Ein anderes Exemplar, das es wert ist, gesehen und genossen zu werden, denn da es nicht sehr groß ist, fesselt es den gewöhnlichen Zuschauer, der es als jemand anderen auf der Straße sieht, der den Großen gegenübersteht und fast immer den Korb hineinlegt...





ANTON EDWARDS

Apr 5, 2022; Minneapolis, Minnesota, USA; Minnesota Timberwolves forward Anthony Edwards (1) dunks the ball against the Washington Wizards in the third quarter at Target Center. Mandatory Credit: David Berding-USA TODAY Sports USA TODAY Sports

Vielleicht der am wenigsten bekannte und Preisträger von allen. Sicherlich, weil er der jüngste ist und derjenige mit der geringsten Saison in der NBA (zwei). Aber sein letztes Spiel zeigt, wer er ist und was er werden konnte. Im wichtigsten Minnesota Timberwolves-Spiel seit Jahren, das den Playoff-Eintrag definierte, war Edwards der hellste Star, der wichtigste Spieler, obwohl die Franchise-Spieler-Qualifikation immer noch Karl Anthony Towns zufällt, der New Yorker mit dominikanischen Wurzeln, der das Auto eines Teams ziehen, das fast immer verlassen wurde, um im aufregendsten Teil zu sein. Bis zu dieser Jahreszeit... Es kam aus einer sehr schlechten Saison (Rekord 23-49) und in der laufenden Saison hatten sie 23 weitere Siege (46-36) und erreichten erst die zweite Playoff-Qualifikation in 18 Saisons. Es ist keine Kleinigkeit für kaltes Minneapolis.

Und viel hat mit diesem physischen Vorzeichen von 1m97 zu tun - einem Physiker, der viel in verschiedenen Positionen im Juniorenfußball gespielt hat - der als Wächter/Stürmer spielt und den Wechsel zur Professionalität nicht gespürt hat. Erstens, weil er in Korpulenz vorbereitet ankam und bereits über große athletische Fähigkeiten verfügte. Zweitens, weil er ein geborener Torschütze ist, tödlich im Gegenangriff, sehr gefährlich mit Räumen, in der Lage ist, die Penetration zu definieren und viel Vertrauen in seinen Schuss zu haben, obwohl ihm immer noch die Regelmäßigkeit fehlt (34,4% Dreizeiger in diesen beiden Saisons). Und drittens, weil er Charakter und Leidenschaft für das hat, was er tut. Und das hat mit seiner Geschichte zu tun. Der in Atlanta geborene Leben traf ihn schwer, insbesondere mit dem Tod seiner Mutter und Großmutter, der beiden wichtigsten Menschen in seinem Leben, im Abstand von nur acht Monaten, beide an Krebs erkrankt, im Jahr 2015. Es war keine Überraschung, dass ihn zwei Gemälde mit den Gesichtern von Ivette und Shirley zu Hause auf der Couch begleiteten, als er als Nr. 1 des Entwurfs von 2020 angekündigt wurde. Der Junge trug auch nicht das Hemd Nr. 5, wann immer er konnte, in seiner Erinnerung und in Bezug auf die Tage, an denen beide starben.

Edwards zeichnete sich trotz seiner kurzen 19-Jahre als Rookie aus und erzielte durchschnittlich 19,3 Punkte, 4,7 Rebounds, 2,9 Assists und 1,1 Steal. Etwas mehr als fünf Monate nach seinem Debüt hatte er bereits ein 42-Punkte-Spiel gegen Phoenix gehabt. Und nach zwei Monaten hatte er es bereits wiederholt, gegen Memphis. Die aktuelle Saison begann und wurde noch größer. Warum? In den offiziellen Messungen stellten sie fest, dass es seit diesem Wahlentwurf um vier Zentimeter mehr gewachsen war. Was nicht überraschte, ist sein neuer Qualitätssprung im Spiel, der seine Zahlen auf 21,3 Punkte ausdehnte - den zweiten Torschütze des Teams -, 4,8 Wiederherstellungen, 3,8 Torpässe und 1,5 Steals, einschließlich des Weitschusses (er stieg bei Dreizeigern von 33 auf fast 36%).

Er ist der Teamkollege von Leandro Bolmaro und wird von Pablo Prigioni, dem Hauptkoordinator der Wolves-Offensiven, trainiert. Beide waren Teil der Angriffsverbesserung des Teams, die letztendlich in Punkten (116) und Dreifachen (14,6) pro Spiel sowie dem siebten Platz bei den Vorlagen (25,7) und dem 9. Platz in der Offensivwertung (Punkte für den Besitz) führte. Die beiden Personen aus Córdoba, einer dafür, dass er ihn in der Praxis konfrontiert hat und der andere ihn bei seinen Fortschritten begleitet hat, wissen um den Wert dieses Jungen, aber sie kennen sein Dach nicht. „Pablo ist mein Mann. Er war ein sehr kluger Point Guard in dieser Liga und er weiß es. Es hat mir sehr geholfen, einfachere Körbe zu erzielen „, sagte Anthony, der in dieser Nachsaison noch besser spielen muss, wenn die Wölfe ihre erste Playoff-Serie seit 18 Jahren gewinnen wollen. Morants Grizzlies warten auf dich. Ein Unentschieden, das Sie nicht verpassen sollten, mit zwei der besten jungen Spieler, die dieses wunderbare Turnier bieten kann.

LESEN SIE WEITER: