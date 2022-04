Der Trailer zu den neuen Folgen von „Tehran“ wurde enthüllt und mit der Teilnahme von Glenn Close

Dies ist der offizielle Trailer zur zweiten Staffel von „Tehran“, die von den International Emmy Awards als beste Drama-Serie ausgezeichnet wurde. (Apple TV Plus)

Der Welt-Spionagethriller wird nächsten Monat wieder auf die Bildschirme kommen und wir haben bereits den ersten offiziellen Teaser von Apple TV+. Die nächsten Folgen von Teheran, der mit Emmy ausgezeichneten Serie, werden weiterhin Tamars Reise bei der Ausführung eines neuen Plans aufzeichnen nach dem Scheitern eines Majors, das er in der iranischen Hauptstadt unternahm. In dieser Fortsetzung fügte die Besetzung den Golden Globe-Gewinner und den achtfachen Oscar-Nominierten hinzu Glenn Close, in der Rolle von Marjan Montazeri.

Nach den ursprünglichen Ereignissen des Titeldebüts im Jahr 2020 ist Tamar (Niv Sultan) ein Mossad-Hacker-Agent, der Teheran unter falscher Identität infiltrierte, um den iranischen Atomreaktor zu zerstören. Er verfehlt jedoch sein Ziel und löst eine Operation aus, die seine Lieben gefährden könnte.

Die Besetzung der Produktion umfasst neben Close und Sultan Shaun Toub, Shervin Alenabi, Arash Marandi, Shila Ommi, Menashe Noy, Navid Negahban, Liraz Charhi, Qais Khan, Sogand Sara Fakheri, Reza Diako, Dan Mor, Arash Marandi, Danny Sher, Moe Bar-El und Ash Goldeh.

Teheran ist die Idee von Moshe Zonder, Dana Eden und Maor Kohn. Der Film wurde von Daniel Syrkin inszeniert und das Drehbuch ist das Ergebnis der Zusammenarbeit von Omri Shenhar und Zonder. Die Produktion umfasst Dana Eden und Shula Spiegel für Donna und Shula Productions, Alon Aranya für Paper Plane Productions, Julien Leroux für Paper Entertainment, Peter Emerson für Cineflix Studios und Eldad Koblenz für Kan 11. Zonder, Shenhar, Syrkin und Dari Shai Slutzky sind ebenfalls ausführende Produzenten.

Teheran, die gefeierte israelische Fiktion über Spione

Laut der offiziellen Zusammenfassung des Dienstes erzählt die Serie „die aufregende Geschichte des Mossad-Agenten Tamar Rabinyan, der eine gefährliche Mission in Teheran infiltriert , die sie und alle um sie herum in große Gefahr bringt“. Die Fernsehwette wurde vor zwei Jahren im ursprünglichen Apple TV+-Katalog veröffentlicht und kurz darauf von den International Emmy Awards mit der Auszeichnung für die beste Drama-Serie ausgezeichnet.

Im Februar dieses Jahres wurde bestätigt, dass Teheran seine Die ersten beiden Folgen am 6. Mai und der Rest wird jeden Freitag bis zum Ende der Staffel (bestehend aus insgesamt acht Folgen) veröffentlicht, die für den 17. Juni angesetzt ist. Die erste Rate ist derzeit im Streaming-Dienst zu sehen.

LESEN SIE WEITER:

Severance wird eine zweite Staffel auf Apple TV+ haben