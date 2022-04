„Danke für deine Unterstützung“: 73% der Nutzer unterstützen Elon Musk beim Kauf von Twitter

FILE PHOTO: SpaceX founder Elon Musk reacts at a post-launch news conference after the SpaceX Falcon 9 rocket, carrying the Crew Dragon spacecraft, lifted off on an uncrewed test flight to the International Space Station from the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, U.S., March 2, 2019. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Nachdem Elon Musk, CEO von Tesla und Space X, sagte, er habe angeboten, 54,20 US-Dollar pro Aktie von zu zahlen Twitter, 41 Milliarden Dollar für den Kauf des gesamten sozialen Netzwerks, es gab alle Arten von Kommentaren, Reaktionen, Memes und sogar Umfragen, um die Meinung der Nutzer des sozialen Netzwerks zu erfahren. Angeblich sind 73 Prozent für den Abschluss des Kaufs des Tycoons.

Heute Nachmittag, inmitten der Spannung über den Erwerb der Plattform, machte Elon Musk einen Tweet, in dem er sich bei der Unterstützung von Tausenden von Menschen bedankte.

In seinem Beitrag an diesem Freitagnachmittag fügte er eine Umfrage bei, die von Bitcoin Archive durchgeführt wurde, einem Konto mit fast einer Million Followern, das sich darauf spezialisiert hat, Nachrichten und Meinungen zu Kryptowährungen und Technologie zu geben. In dieser öffentlichen Umfrage fragte er die Nutzer, ob sie damit einverstanden waren, dass Elon Musk Twitter kauft.

(Foto: Captura de pantalla/Twitter)

Die Frage, die von 19.494 Personen beantwortet wurde, hatte 73% dafür, dass Elon Musk der neue Besitzer ist, und 27% gaben an, dass dies der Fall ist nicht einverstanden. Aufgrund der Ergebnisse teilte der Tycoon die Umfrage des Bitcoin-Archivs auf seinem Konto mit und bedankte sich bei der Unterstützung, die er erhalten hatte.

Es sollte betont werden, dass dies keine Umfrage ist, die von Fachleuten auf dem Gebiet der statistischen Messung durchgeführt wurde, da sie zufällig durchgeführt wurde, was hauptsächlich von den Followern des Kontos gesehen wurde. Das heißt, sein Wert liegt in der Tatsache, dass Elon Musk den Tweet zitiert hat, um dem Ergebnis zu danken, und nicht die Meinung aller Twitter wiedergibt.

Darüber hinaus kommentierten mehrere Nutzer die Veröffentlichung und stellten fest, dass der südafrikanische Milliardär nicht so viel Geld für den Erwerb eines sozialen Netzwerks ausgeben sollte und dass Geld zur Bekämpfung des Welthungers oder zum Bau von Häusern für Menschen in gefährdeten Situationen verwendet werden sollte.

(Foto: Captura de pantalla/Twitter)

„Nein. Ich sollte das Geld für etwas Nützlicheres verwenden, wie den Welthunger zu bekämpfen, Menschen auf der Straße zu helfen oder etwas Wichtigeres „, sagte ein Benutzer. Es gab auch Meinungen, die besagten, dass Twitter nicht zu Facebook oder 4chan werden soll.

Musks Umzug kommt nach Samstag, er fragte sich auf Twitter, ob das soziale Netzwerk „im Sterben“ liege, und machte auf Nutzer wie Sänger Justin Bieber aufmerksam, die sehr verfolgt werden, aber selten veröffentlichen. „Die meisten dieser „Top“ -Accounts twittern und veröffentlichen selten sehr wenig Inhalte „, schrieb der Leiter von Tesla und untertitelte eine Liste der 10 Profile mit den meisten Followern - zu denen er selbst mit 81 Millionen Followern auf Platz acht gehört.

Der Milliardär, der derzeit fast 73-einhalb Millionen Anteile an der Kurierfirma besitzt, war zu einem Kritiker des sozialen Netzwerks geworden und hatte in Frage gestellt, ob seine Regeln „streng“ dem Prinzip der Meinungsfreiheit entsprechen.

(Foto: Captura de pantalla/Twitter)

Diese Kritik hatte in einigen Quartalen Verdacht erregt, auch bei Twitter-Mitarbeitern selbst, die befürchteten, dass Musk im Unternehmen übermäßige Macht ausüben würde, um seine ethischen Veröffentlichungsstandards zu ändern, einschließlich der Sperrung des Kontos des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. sanktioniert für die Annahme, dass seine Botschaften den Angriff auf das Capitol am 6. Januar 2021 auslöste.

Musk hat seit seinem Beitritt zur Website im Jahr 2009 mehr als 80 Millionen Follower gesammelt und die Plattform genutzt, um mehrere Ankündigungen zu machen, einschließlich der Ankündigung einer Tesla-Privatisierungsvereinbarung, die ihn in Schwierigkeiten mit den Aufsichtsbehörden brachte.

