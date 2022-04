Coachella 2022 live: Termine und Links, um alle Konzerte kostenlos zu sehen

Das Warten hat ein Ende! Das Coachella 2022 Festival ist endlich zurück und zur Freude seiner Fans wurde bestätigt, dass die besten Künstler aus der ganzen Welt bei der diesjährigen Ausgabe anwesend sind. Diejenigen, die die Möglichkeit hatten, in die Vereinigten Staaten zu mobilisieren, können die Megakonzerte miterleben, die pro Tag organisiert wurden.

Wenn Sie es nicht geschafft haben, ein Ticket oder keine Reise zu bekommen, haben Sie eine Reihe von Plattformen zur Hand, auf denen Sie die Live-Übertragung von Minute zu Minute verfolgen können, die ein gutes Bild und Audio aufzeichnet, sodass Sie die Erfahrung bequem von zu Hause aus genießen können. Kenne alle Details.

COACHELLA 2022: ¿QUÉ ES?

Seit seiner ersten Ausgabe im Jahr 1999 ist dies zu einem der wichtigsten Ereignisse in der Musikindustrie geworden. Im Gegensatz zu anderen Shows bringt diese nicht nur Stars aus den USA oder Europa zusammen, sondern nimmt auch lateinamerikanische Sänger auf ihrer Künstlerliste auf. Für diese Ausgabe können Teilnehmer und Fans stundenlange ununterbrochene Shows genießen. Wer repräsentiert uns? Die „Bichota“ wurden Karol G, Pablo Vittar, Anitta und Nicki Nicole genannt.

COACHELLA 2022: HAT ES GETAN?

Das Coachella Valley Music and Arts Festival, das in Indio, Kalifornien, stattfindet, findet diesmal an zwei Wochenenden im April statt, das erste von 15 bis 17 und das zweite vom 22. bis 24. April.

WO KANN MAN COACHELLA 2022 LIVE SEHEN?

Für die Ausgabe 2022 können Musikliebhaber, die nicht teilnehmen können, alle Konzerte online genießen. Diese wurden in Kanäle unterteilt, die Sie kostenlos ansehen können. Sie müssen lediglich ihren offiziellen YouTube-Kanal aufrufen. Überprüfen Sie als Nächstes die Links und die Aufstellung der Künstler pro Tag.

- Link um Coachella 2022 live zu sehen (Kanal 1)

- Link um Coachella 2022 live zu sehen (Kanal 2)

- Link um Coachella 2022 live zu sehen (Kanal 3)

Tatsache: Wenn Sie die Show Ihres Lieblingssängers oder Ihrer Lieblingsband verpasst haben, machen Sie sich keine Sorgen. Vor jeder Live-Übertragung können Sie die besten Sendungen des Vortages sehen.

Últimas noticias de Coachella 2022.

AUFSTELLUNG COACHELLA 2022

SABADO 16

(KANAL 1)

16:00 Uhr - Willkommen

16:15 Uhr - Koffee

16:35 Uhr - Masego

17:05 Uhr - Wallows

18.00 Uhr - Kuckuck

18:50 Uhr - 88 steigt

20.10 Uhr - Offenlegung

21:30 Uhr - Flume

22:40 Uhr - Megan Thee Hengst

23:30 Uhr - Billie Eilish

(KANAL 2)

16:00 Uhr - Willkommen

16:15 Uhr - Beach Bunny

17:00 UHR - J.I.D

17:45 Uhr - Giveon

18:40 Uhr - 100 gecs

19:30 Uhr - Caroline Polachek

20:25 UHR - BROCKHAMPTON

21:15 Uhr - Danny Elfman

22:20 Uhr - Rich Brian

23:05 Uhr - Stromae

12:05 Uhr - 21 Savage

(KANAL 3)

16:00 Uhr - Willkommen

16:15 Uhr - Chelsea Cutler

16:55 Uhr - Aktuelle Freuden

17:20 Uhr - Emo Nite

17:40 Uhr - Japanisches Frühstück

18:25 Uhr - Mädchen in Rot

19:15 Uhr - Rina Sawayama

20:15 Uhr - Steve Lacy

20:50 Uhr - Pablo Vittar

21:40 Uhr - König Gizzard & Echsenzauberer

23:00 Uhr - Freddie Gibbs/Madlib

23:30 Uhr - Heißer Chip

12:05 Uhr - Kyary Pamyu Pamyu

DOMINGO 17

(KANAL 1)

16:00 Uhr - Willkommen

16:15 Uhr - Surf Curse

17:00 Uhr - Alec Benjamin

17:35 Uhr - Vince Staples

18:35 Uhr - Lass die Juwelen laufen

19:35 Uhr - Finneas

20:30 Uhr - Maggie Rogers

21:15 Uhr - Karol G

22:05 Uhr - Doja Cat

23:05 Uhr - Schwedische Hausmafia/The Weeknd

(KANAL 2)

16:00 Uhr - Willkommen

16:15 Uhr - Road

17:05 Uhr - MS Band

17:40 Uhr - Beabadoobie

18:20 Uhr - Orville Peck

19:05 Uhr - Chicano Batman

19:55 Uhr - Dave

20:40 Uhr - Joji

21:30 Uhr - Moonlight

22:15 Uhr - Jamie xx

(KANAL 3)

16:00 Uhr - Willkommen

16:15 Uhr - Emotionale Orangen

17:00 Uhr - Channel Tres

5:45 PM - Kim Petras

20:15 Uhr - Entensauce

22:00 Uhr - Duke Dumont

22:55 Uhr - Denzel Curry

23:40 Uhr - Belly