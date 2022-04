Chivas forderte Gewaltfreiheit nach Fan-Angriffen in CDMX

Während der Nacht wurde das Sacred Herd-Team am Eingang des Royal Pedregal Konzentrationshotels des Teams in Mexiko-Stadt mit Buhen und Beleidigungen von Fans begrüßt.

Die Barristas forderten aufgrund ihrer Leistung im Clausura-Turnier des mexikanischen Fußballs 2022 bessere Ergebnisse von der Mannschaft.

Nach 13 Spielen hat Chivas 14 Punkte und belegt in der Gesamtwertung außerhalb der Playoff-Zone den 15. Platz, wodurch Trainerdirektor Marcelo Michel Leaño am Donnerstag entlassen wurde.

Diese Begegnung wurde von den Mitgliedern des Teams aufgezeichnet, die zu ihren Fans gingen, aber als sie die Feindseligkeit der Gemeinden sahen, zogen sie sich ins Hotel zurück. Diese wurden vom Social-Media-Account des Teams zusammen mit einem Video als Pseudo-Amateure bezeichnet.

Los congregados estuvieron echando porras e insultos al equipo por su desempeño (foto: @Chivas)

Und es ist so, dass Sie im Video zunächst sehen können, wie die Fans Schlagstöcke für die Spieler singen, die in der Lobby waren, während einige Flaschen auf die Spieler warfen. Wenn sie sich jedoch zurückziehen, werden die Beleidigungen und Buh über die Musik gehört, die allmählich nicht mehr abgespielt wird.

„Lass alle gehen, keiner ist übrig“ sangen sie und sie zeigten auch Decken mit der Legende „viel Gehalt und wenige Eier“.

Fernando Beltrán wurde mit einer Flasche geworfen, die ihn am Fuß traf. Danach setzten die Fans die Songs fort, um den Spielern Vorwürfe zu machen, und forderten von ihnen größere Anstrengungen.

Aber bevor Antonio Briseño einsteigen konnte, konnten mehrere Fans den Zaun passieren, der sie vom Eingang fernhielt, was zu verbalen Aggressionen gegen Briseño führte. Einer von denen, die ihn am Vorbeigehen hinderten, schrie ihn an, dass er nicht hineinkommen würde.

"Vengan, dígannos las cosas de frente, aquí estamos para lo que quieran decirnos y les damos la cara, pero así no" dijo el Nene Beltrán (foto: @Chivas)

Dann erreichte der Mob die Tore und begann, Beleidigungen zu werfen und die Fenster an den Eingängen zu zerschlagen, während sie mit den Sicherheitsmitgliedern kämpften.

Nach dem Desmán sprachen Briseño und Beltrán mit einigen Gruppen von Fans, auf die er auf die Tür zeigte und ihnen sagte, „das ist schon schlimm genug“. „Wir haben sogar Angst auszugehen, wir gehen nicht aus, wir machen nichts“, sagte Pollo Briseño einem der Fans.

Stunden später gab das Team über seine sozialen Netzwerke eine Erklärung ab, in der die Fans und die öffentliche Meinung zur „GEWALTFREIHEIT in unserem Fußball und in unserer Gesellschaft“ aufgerufen wurden.

Comunicado de las Chivas respecto a los altercados (foto: @Chivas)

Schließlich forderten sie die Liga MX und die Vereine, die es bilden, auf, „endgültige Maßnahmen zu ergreifen, die es uns ermöglichen, das familiäre Umfeld wiederherzustellen, das uns genommen wurde“, heißt es in der Nachricht.

Sie erinnerten sich auch daran, dass das Team beschlossen hat, keine Animationsgruppen in Spielen zu haben, bis angemessene Verfahren eingeführt wurden, um die Sicherheit von Fans und Spielern zu gewährleisten.

Und sie erwähnten, dass trotz der Tatsache, dass Liga MX mit der Berechtigung der Gruppen begann, „diejenigen, die Chivas unterstützen, dies abgelehnt haben, nur 1% auf den Anruf reagiert haben“, sagte das Team.

Es sei darauf hingewiesen, dass Chivas an diesem Samstag, dem 16. April, am vierzehnten Tag des Clausura-Turniers 2022 im Azteca-Stadion in Mexiko-Stadt auf Cruz Azul treffen wird.

