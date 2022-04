Belén Barnechea äußert sich nach dem „stellvertretenden“ Hochzeitsskandal: „Die Parade wurde falsch dargestellt“

Belén Barnechea hätte das nie gedacht Traumhochzeit mit Martin Cabello de los Cobos würde am Ende das Ziel der Kritik in sozialen Netzwerken sein. Nachdem das frisch verheiratete Paar in der Stadt Trujillo „Ja“ gesagt hatte, ging es durch die Straßen, um ihre Vereinigung zu feiern. Die Charaktere, die auf dem Weg beobachtet werden konnten, lösten jedoch die Kontroverse aus, die sie seit dieser Nacht des Samstags, dem 9. April, verfolgt.

Die Tochter von Alfredo Barnechea, einem ehemaligen Präsidentschaftskandidaten während der Parlamentswahlen 2016, teilte Bilder der fraglichen Parade, bei der indigene Frauen in Ehrfurcht mit gesenktem Kopf auf dem Boden sitzen sehen. Es gibt auch Männer mit nackten Brüsten und Röcken und Lendenschurzen, die mit Seilen gebunden und von einer Autorität aus dem alten Peru begleitet werden.

Zu einer anderen Zeit genießen das Paar und seine Gäste, alle in Etikette gekleidet, die Party in einem Haus mit kolonialer Architektur. Während einige Mädchen auf den Balkonen, die aus der Ferne bewundern, Zwangsarbeit simulieren, die in den Säulen des Ortes gebunden ist.

Die Reaktion des Internets ließ nicht lange auf sich warten. Über soziale Netzwerke schlugen die Nutzer das Paar an und bedauerten, dass Mitte 2022 ein „Vizegalgehilfe“ -Thema gewählt wurde. Andere waren härter und nannten den Ehemann des Paares „rückläufig“, „klassizistisch“ und „macho“. Vor diesem Hintergrund beschloss Belén Barnechea, ihr Schweigen zu brechen.

BELÉN BARNECHEA VERTEIDIGT IHRE HOCHZEIT

Über ihren Instagram-Account, eine Plattform, auf der sie die Bilder teilte, die heute auf der ganzen Welt zirkulieren, teilte der renommierte Bäcker mit: „Mit großem Mitleid bin ich gezwungen, diesen Text zu schreiben. Wie viele von Ihnen wissen, fanden meine Hochzeitsfeiern vor einer Woche in Trujillo, der Heimatstadt meiner Mutter, statt. Wir haben uns entschieden, in Peru zu heiraten, und ich war so stolz darauf, meinen Freunden zeigen zu können, wie wunderbar und kulturell reich unser Land ist. “

„Wir sind ein Land voller Vielfalt, verschiedener Kulturen und Traditionen, die zusammenleben und sich zu einem weltweit einzigartigen Synkretismus vereinen konnten. An jedem Festtag unterrichten wir mit Liebe und Respekt etwas über Peru, über unsere Kultur, über meine Kultur. Ich habe gesehen, dass sie in einigen Medien auf die Moche-Vertretung verwiesen haben, die wir als Sklaven, indigene Frauen, als Vizekönigreich gemacht haben. Was wir getan haben, war die Moche-Kultur zu repräsentieren, die in La Libertad beheimatet ist und sich zwischen dem zweiten und siebten Jahrhundert entwickelt hat „, fügte er hinzu.

„Er hat sich nie rechtzeitig mit den Inkas oder den Spaniern gekreuzt und meine Großeltern mütterlicherseits haben ihr Leben und ihre Bemühungen darauf verwendet, es für die Welt zu schätzen. Mein Großvater Guillermo Ganoza hat Chan Chan restauriert und die erste archäologische Erkundung von Huaca del Sol y la Luna organisiert „, sagte er.

Danach versicherte Belén Barnechea, dass alles ein Missverständnis sei und dass sie in der Kolonialzeit in Wirklichkeit niemals Sklaverei darstellen wollte. „Was in der Parade gezeigt wurde, war eine Nachbildung des Tanzes des Seils, eines Ahnentanzes, der keine Sklaven darstellt, sondern eine rituelle Darstellung von Kriegern darstellt. Die sitzenden Frauen stellten die Arbeit und die Art der Landbewirtschaftung zu dieser Zeit dar.“

ER BEHAUPTET, ES SEI EIN „RAUCHWAND“

In ihrer Erklärung wies die heutige Frau von Martín Cabello de los Cobos darauf hin, dass die Kritik an ihrer Hochzeit nicht nur auf Empörung, sondern auch auf einem politischen Ziel beruht. „Wir sind sehr traurig, dass die Moche-Erholung, die wir bei der Parade gemacht haben, auf diese Weise verzerrt wurde und dass die Situation politisiert wird. Es tut uns sehr weh, dass es als Nebelwand verwendet wird, um die ernsten strukturellen Probleme und Streiks zu vertuschen, in denen es sich heute, unser geliebtes Land, befindet „, fügte er hinzu.

„Wenn heutzutage dieselbe Kraft eingesetzt würde, um die Situationen der Ungerechtigkeit anzuprangern, in denen wir täglich leben, wäre unser Land ein besseres Peru . Deshalb denke ich, dass wir schlechte Absichten hinter uns lassen und Liebe, Kultur und Vielfalt feiern sollten „, schloss er in seiner ausführlichen Botschaft.

