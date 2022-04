Zwei Minderjährige starben nach einem Anhängerunfall in Nayarit; Fahrer floh

Soziale Netzwerke meldeten einen gewalttätigen Vorfall auf einer Straße in Nayarit, bei dem mehrere Personen verletzt wurden, und es war sogar die Rede von Todesfällen. Die Behörden versammelten sich am Ort des Vorfalls.

In einer Erklärung berichtete die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Nayarit, dass sie einen Notruf bei 911 erhalten hätten, in dem sie berichteten, dass ein Lastfahrzeug vom Typ Traktor, dessen Bremsen vermutlich versagten, mehrere Autos getroffen habe, die vor Ort waren. In der Folge wurden mehrere Personen verletzt und zahlreiche Sachschäden nachgewiesen.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag, dem 14. April 2022, gegen 13:30 Uhr auf dem Kilometer 145+300 der Autobahn Guadalajara Tepic auf der Höhe der Caseta de Cobro in der Gemeinde Santa María del Oro.

Nach Angaben der Behörden begann der Schaden mit einem Kenworth-Traktor-LKW, Modell 2008, weiß, beladen mit Metallträgern, gekennzeichnet mit dem Namen Viga, S.A. de C.V., der angeblich für die damit verbundenen Schäden verantwortlich war.

Darüber hinaus eine Automarke Chevrolet Trax, rote Farbe, Modell 2013, mit Nummernschildern aus dem Bundesstaat Sinaloa; ein Fahrzeug der Marke Toyota, Typ Hilux von Redilas, Modell 2017, Farbe grau, mit Nummernschildern des Bundesstaates Jalisco; Fahrzeug der Marke Chevrolet, Pickup-Typ, Colorado-Untermarke, Modell 2017, Farbe Grau, mit Kennzeichen des Bundesstaates Hidalgo; eine Fahrzeugmarke Honda, Modell 2007, Farbe Blau, mit Kennzeichen aus dem Bundesstaat Jalisco.

Seitens der Rettungsdienste wurden sofort insgesamt 11 Verletzte zur medizinischen Versorgung gebracht, die in die Krankenhäuser Puerta de Hierro und die Klinik Nr. 1 des Mexikanischen Instituts für soziale Sicherheit (IMSS) in Nayarit eingeliefert wurden.

Leider wurde auch der Tod von zwei Minderjährigen gemeldet. In erster Linie befand sich auf dem Asphaltband der leblose Körper eines Kindes unter 11 Jahren des männlichen Geschlechts und der zurückhaltenden Identität.

Untersuchungen der Experten, die sich im Unfallbereich versammelten, ergaben, dass der Minderjährige im Bett des Toyota Redilas-Lastwagens gereist war und zum Zeitpunkt des Aufpralls voraussichtlich sein Leben an diesem Ort verlieren würde.

Guardia Nacional carreteras se dio cita en la zona de los hechos(Foto: Twitter/@GN_MEXICO_ )

In ähnlicher Weise wird der Tod eines Mädchens unter fünf Monaten mit weiblichem Geschlecht und zurückhaltender Identität gemeldet, das während der medizinischen Versorgung ihr Leben verloren hat. Das Fahrzeug, in dem er unterwegs war, wurde bisher nicht gemeldet.

Das Gebiet wurde auch von Agenten der National Highways Guard besucht, die unter anderem bei der Sicherung des Gebiets, des Verkehrs und der Unterstützung von Verletzten unterstützten. Bis 8:30 Uhr abends meldeten sie die zeitweise Schließung des Umlaufs an der Sammelkabine.

Schließlich wurden infolge des Unfalls zwei Personen ohne Leben registriert, zehn Personen verletzt, fünf teilnehmende Fahrzeuge mit Beschädigung und zwei der Kabinen waren betroffen. Der für den Vorfall verantwortliche Fahrer floh, und seine Verhaftung wurde bisher nicht gemeldet.

„Die Ermittlungen zu diesem unglücklichen Ereignis werden fortgesetzt und die Ergebnisse werden gegebenenfalls veröffentlicht“, schlussfolgerten die Behörden.

LESEN SIE WEITER:

„Ich möchte nicht zurückgehen und die Lücke finden, die er hinterlassen hat“: Debanhi Escobars Mutter setzt die Suche in NL fort

in welchen Ländern ist die Wahlpflicht und wie hoch sind die Geldbußen, wie Pablo Gómez in Mexiko darauf hingewiesen hat

Wahlen in Aguascalientes: MC-Kandidat prangerte die Va für Mexiko bei der Staatsanwaltschaft gegen Korruption an