Video: Der Bauer wurde nach einem Zusammenstoß mit der Polizei Esmad in Putumayo verletzt und bewusstlos

Eine NGO berichtete, dass am Donnerstag Zusammenstöße zwischen Bauern und Mitgliedern der Mobile Anti-Riot Squadron (Esmad) der Nationalen Polizei gemeldet wurden, um Koka-Pflanzen in ländlichen Gebieten der Gemeinde San Miguel in Putumayo auszurotten, wo eine Person verletzt wurde.

Bei der Veranstaltung des virtuellen und regionalen Senders La Puya Radio veröffentlichte er auf seiner Facebook-Fanpage ein Social-Media-Video, das zeigt, wie einer der Bürger nach der Konfrontation auf dem Boden und mit einer Kopfverletzung bewusstlos wird. Es zeigt, dass uniformiertes Personal dem Verletzten Erste Hilfe leistet.

Auf Caracol Radio sagte der Koordinator des Putumayo Human Rights Network, Yuri Quintero, dass der Mann schnell behandelt werden müsse, um in einem Krankenhaus der Abteilung behandelt zu werden.

„Leider wurden im Zusammenhang mit der hohen Präsenz von Polizeibeamten in Begleitung von Esmad Menschen aus der Gemeinde angegriffen. Das Schwerwiegendste war, dass ein Bauer eine schwere Kopfverletzung erlitt und daher in die Gemeinde Puerto Asís verlegt wurde „, berichtete Quintero.

In diesem Radio berieten sie sich mit der Abteilungspolizei, gaben jedoch an, dass sie sich vorerst nicht zu den Ereignissen des Verfahrens äußern würden.

Diese Tatsache ist inmitten der Kontroverse um eine Armeeoperation in der Gemeinde Puerto Leguizamo (Putumayo) bekannt, bei der 11 Personen starben, von denen das Militär angibt, Teil eines der Dissidenten der ausgestorbenen FARC-Guerillas zu sein, die aber laut Organisationen, die Menschenrechte verteidigen und journalistische Ermittlungen waren Zivilisten, die auf einer Gemeindepartei waren.

In diesem Fall muss der Verteidigungsminister Diego Molano am Kongress der Republik teilnehmen, nachdem eine Gruppe von Kongressabgeordneten der Grünen Allianz, der Anstandsliste, der Commons-Partei und der Liberalen Partei unter anderem im Repräsentantenhaus einen Misstrauensantrag über die Ergebnisse der der Vorgang.

Der hochrangige Beamte wies darauf hin, dass eine solche politische Kontrolle eine seiner Aufgaben als Amtsträger sei, weshalb: „Als Verteidigungsminister werden wir in unserer Rolle immer so an diesen Sitzungen der politischen Kontrolle teilnehmen, wie wir sollten, mit der Gewissheit, die wir in Kolumbien haben Streitkräfte und eine Polizei Das ist sein Hauptzweck, diese Feinde des Landes zu bekämpfen, um Leben und Ruhe in jeder Ecke des Territoriums zu gewährleisten.“





