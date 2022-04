Südkorea kündigte die Aufhebung der wichtigsten Beschränkungen im Zusammenhang mit Pandemien an

FOTO DE ARCHIVO: Fila para la prueba de COVID-19 en un centro de salud pública en Seúl, Corea del Sur, 24 de febrero de 2022. REUTERS/Heo Ran

Südkorea kündigte an diesem Freitag an, die wichtigsten Einschränkungen im Zusammenhang mit der Pandemie aufzuheben, mit Ausnahme der obligatorischen Verwendung der Maske im Freien und in Innenräumen angesichts des Rückgangs der durch die Ómicron-Variante des Coronavirus verursachten Infektionen im Land.

Ab dem 18. April müssen Cafés, Bars und Restaurants nicht mehr zu einem festgelegten Zeitpunkt schließen (sie müssen dies derzeit um Mitternacht tun) und es gibt keine Beschränkungen für die maximale Anzahl von Personen, die sich treffen können (derzeit beträgt die Beschränkung maximal 10 Personen), wie auf einer Pressekonferenz angekündigt vom Premierminister Kim Boo-kyum.

„Ómicron hat Anzeichen einer Abschwächung gezeigt, nachdem er in der dritten Märzwoche den Höhepunkt erreicht hatte (als das Land es übertraf, lag bei fast 600.000 Fällen pro Tag)“, sagte Kim in Aussagen der Agentur Yonhap.

„Für eine beträchtliche Zeit wird das Tragen der Maske in Innenräumen unvermeidlich sein“, sagte Kim und fügte hinzu, dass die Regierung in zwei Wochen überprüfen werde, ob sie ihre obligatorische Verwendung im Freien zurückzieht.

El primer ministro surcoreano, Kim Boo-kyum EFE

Der Premierminister kündigte auch das Ende anderer Beschränkungen an, wie das Limit von bis zu 299 Personen für Großveranstaltungen, die maximale Belegung von 70% für Kultstätten oder die Möglichkeit, in Kinos zu essen.

Obwohl Südkorea - das die ersten Infektionswellen dank seiner Tracking- und Testsysteme sehr gut bewältigte - im Jahr 2020 kaum Einschränkungen einführte, musste dies ab Januar 2021 tun und verbot zu einem bestimmten Zeitpunkt Treffen von mehr als zwei Personen nach 18:00 Uhr.

Er zog sie im November letzten Jahres zurück, aber einen Monat später musste er sie reaktivieren und bis jetzt warten, bevor eine sechste Welle und die Omicron-Variante später ansturm.

Kim kündigte außerdem an, dass COVID-19 ab dem 25. April keine „Infektionskrankheit der Klasse 1“ wie Ebola oder MERS mehr sein wird und dass es zu „Klasse 2“ wird, wodurch Infizierte in Zukunft flexibler und ohne die derzeitige obligatorische siebentägige Quarantäne behandelt werden können.

„Obwohl wir jetzt nach einer Rückkehr zur Normalität streben, werden wir gründlich darauf vorbereitet sein, davon auszugehen, dass das Risiko zurückkehren könnte“, warnte der Premierminister auf jeden Fall.

Das asiatische Land, das in der letzten Woche durchschnittlich 160.000 Infektionen pro Tag hinzufügte, hat sich mit einer Bevölkerung von etwa 51 Millionen, rund 16 Millionen Infektionen und etwas mehr als 20.000 Todesfällen mit einer Sterblichkeitsrate von 0,13% insgesamt angesammelt.

(Mit Informationen von EFE)

