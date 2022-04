Staatsanwaltschaft von Mexiko-Stadt untersucht Angriff von Frauen mit Kapuze gegen Frauen im historischen Zentrum

Die Generalstaatsanwaltschaft von Mexiko-Stadt (FGJCDMX) berichtete, dass sie am 13. April eine Ermittlungsmappe zur möglichen Begehung der Verbrechen des Raubes von Umstehenden und der Beschädigung des Eigentums einer Frau eröffnet habe, die auf der Straße República de Cuba im Rathaus von Cuauhtémoc reist.

Laut der FGJ in der Hauptstadt des Landes befand sich die Geschädigte in ihrem Fahrzeug, als sie angeblich von einer Gruppe von Frauen mit verdeckten Gesichtern angegriffen wurde, die angeblich Geld verlangten, um ihren Weg aufzugeben. Angesichts der Weigerung des Opfers begannen die Angreifer jedoch, ihr Auto zu beschädigen und zogen angeblich ihr Handy aus.

Darüber hinaus sagte ein als @_nnux identifizierter Twitter-Nutzer, der angeblich die Tochter des Opfers ist, dass es vier Frauen mit Kapuze gab, die ihre Mutter „außerhalb des Okupa-Hauses“ angegriffen hätten. Der Internetnutzer gab an, dass der Verletzten angeblich ihr Mobiltelefon entzogen wurde, nachdem es ihr gelungen war, aus ihrem Fahrzeug zu fliehen und versucht hatte, die Ereignisse aufzuzeichnen.

La presunta hija de la agraviada compartió un video de los hechos (Foto: Twitter/@_nnux)

„Ich bin seit langem sehr verwirrt über diese radikalen Gruppen. Ich verstehe Wut, ich verstehe, dass ich die Namen der Opfer in der ganzen Stadt malen will. Aber das? Straßen schließen und eine Frau wie diese angreifen, weil sie dir kein Geld gibt? „, schrieb die mutmaßliche Tochter der geschädigten Frau in den sozialen Medien.

Die Staatsanwaltschaft fügte hinzu, dass die Frau nach den Ereignissen in die Nähe des Bürgermeisterbüros von Benito Juárez gegangen sei, um eine Beschwerde einzureichen. Deshalb bat sie die Ermittlungspolizei, nach Zeugen zu suchen und öffentliche Videoaufzeichnungen und Kameras von Privatpersonen zu sammeln.

Schließlich forderte FGJCDMX die Intervention von Mitarbeitern der Allgemeinen Koordination der forensischen Untersuchung und der Expertendienste, Spezialisten für Mechanik, Kriminologie, Fotografie und Bewertung.

Así quedó el automóvil de la agraviada (Foto: Twitter/@_nnux)

„#FGJCDMX bekräftigt, dass eine seiner Prioritäten darin besteht, Opfer mit einer geschlechtsspezifischen Perspektive, einem differenzierten und spezialisierten Ansatz zu behandeln sowie eine neue Art der Untersuchung von Straftaten zu gewährleisten, wobei besonderes Augenmerk auf Gerechtigkeit gegenüber Frauen gelegt wird“, sagte die Staatsanwaltschaft.

Es ist erwähnenswert, dass die mutmaßliche Tochter des Opfers im sozialen Netzwerk eine Reihe von Videos geteilt hat, die den Moment des mutmaßlichen Angriffs zeigen. In dem audiovisuellen Material ist zu hören, dass sich die Frau als Lehrerin an der Autonomen Metropolitan University (UAM) identifizierte, während sie Passanten um Unterstützung bat, die sie ignorierten.

„Wir bitten dich zu gehen. Das ist nichts, wir können mehr tun, ihn jetzt holen. Hier wissen die Leute schon, wie es ist, du kennst die Dynamik „, lauteten die Worte einer der Frauen mit Kapuze, während andere das Auto des Opfers trafen.

Así quedó el automóvil de la agraviada (Foto: Twitter/@_nnux)

Nachdem die mutmaßliche Tochter des Geschädigten jedoch die Fakten bewiesen hatte, kritisierten die Internetnutzer sie, dass sie am Marsch am 8. März im Rahmen des Internationalen Frauentags teilgenommen habe. Angesichts dessen versicherte der als @_nnux identifizierte Benutzer, dass die Mobilisierungen für M8 „ein mächtiges Instrument für sozialen Druck auf Regierungen“ sind.

„Es gibt extremistische Gruppen, die Gewalt auf eine Weise anwenden, der ich nicht zustimme. Ich würde nicht zustimmen, selbst wenn das Opfer nicht meine Mutter wäre“, sagte die mutmaßliche Tochter des Opfers.

Trotz der Behauptungen kamen die Internetnutzer zu seiner Verteidigung und argumentierten, dass die Vorwürfe gegen ihn „nichts mit der Sache zu tun haben“, da „der Kampf für alle gilt und daher den Handlungen einiger überlegen ist“.

