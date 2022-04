Putins „Plan A“ in der Ukraine ist gescheitert: Was ist sein wirklicher „Plan B“?

Un miembro del servicio de la 28ª Brigada Mecanizada Separada de las Fuerzas Armadas ucranianas participa en ejercicios de defensa costera en la región de Odesa, Ucrania, en esta imagen distribuida publicada el 28 de enero de 2022. Ministerio de Defensa de Ucrania/Handout via REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN FUE PROPORCIONADA POR UN TERCERO.

Etwa 40 Tage lang Missbrauch, Vergewaltigung, Hinrichtungen, Folter und wahlloser Beschuss vergingen in der Gegend um Kiew, um einen Großteil der Welt wissen zu lassen, worum es bei der von Wladimir Putin am 24. Februar angeordneten Invasion ging. Zwei Tage nach der Anerkennung der Regionen Lugansk und Donezk als unabhängige Republiken startete der Moskauer Diktator eine brutale Offensive, bei der nicht zwischen Zivilisten und militärischen Zielen unterschieden wurde.

Sein „Plan A“ bestand darin, die ukrainische Hauptstadt sofort zu erobern, Volodymyr Zelensky und einen Teil seines Kabinetts zu ermorden, die Regierung in eine Regierung zu verwandeln, die auf ihn kritisch reagierte, und sie vom Kreml aus zu kontrollieren, genau wie im benachbarten Weißrussland. Die Wildheit und Intelligenz der ukrainischen Truppen und die Entschlossenheit ihres Volkes schlugen jedoch den Angriff auf einen Großteil der Nation ab und führten zum Abzug der russischen Streitkräfte im Norden und in der Mitte des Territoriums.

Putin musste sich dann einen „Plan B“ ausdenken... was nicht in seinen Plänen war.

Dies bestand darin, seine Streitkräfte im Osten des Landes zu konzentrieren, wo pro-russische Streitkräfte die Regierungen des Donbass angreifen. Putin würde es schaffen, seine eigenen Grenzen zu erweitern und den Schatz in dieser reichen Region unter der Erde zu verbergen: ihre natürlichen Ressourcen. Aber das ist nicht alles, was er will.

Laut einer Analyse von Fareed Zakaria, Kolumnist der Washington Post, befindet sich Moskaus echter „Plan B“ im Süden. Wenn es sein Ziel erreicht, „ wird Russland die Ukraine in einen wirtschaftlich gelähmten Staat verwandelt haben , der auf drei Seiten von russischer Militärmacht bedroht ist und immer anfällig für einen weiteren Einfall Moskaus ist“.

Für Zakaria liegt der Schlüssel in Odessa und im Süden des Landes. Laut dem Autor gibt es in der Ukraine zwei Kriege: einen im Norden und Osten und den anderen im Süden mit Blick auf das Meer. Moskau erzielt dabei bessere Ergebnisse und hat sich dort am effizientesten gezeigt. „Mariupol ist jetzt von russischen Truppen umzingelt und überfallen, und die dort gefangenen ukrainischen Streitkräfte können nicht wieder versorgt werden“, sagt der Kolumnist. Er fährt fort: „Der Zugang der Ukraine zum Asowschen Meer wurde blockiert und die russischen Streitkräfte haben einen zusammenhängenden Landkorridor von der Krim ins Innere des Donbass. Sie versuchen auch, nach Westen zu ziehen, von Cherson nach Odessa.“

„ Odessa ist der Preis. Als Haupthafen, von dem aus die Ukraine mit der Welt handelt, ist sie die wirtschaftlich wichtigste Stadt der Ukraine. Wenn Odessa fallen würde, wäre die Ukraine praktisch im Binnenstaat und das Schwarze Meer würde zu einem russischen See werden, der Moskau sicherlich dazu verleiten würde, seine militärische Macht auf Moldawien auszudehnen, das eine eigene Region mit vielen russischsprachigen Personen (Transnistrien) hat „, sagt Zakaria mit absoluter Logik. „ Es muss nicht passieren “, warnt er.

Damit die russische Marine keinen Erfolg hat, schlägt sie vor, dass die NATO ein Embargo gegen das Schwarze Meer durchführt, genau wie in der Balkankrise in den 1990er Jahren. „Der pensionierte Admiral James Stavridis, ehemaliger Oberbefehlshaber der NATO-Alliierten, unterstützt die Schritte der Biden-Regierung, fordert jedoch eine aggressivere Reaktion des Westens an allen Fronten. Geben Sie der Ukraine Kampfflugzeuge und Luftverteidigungssysteme, twitterte er, und helfen Sie ihr bei Cyberangriffen und geben Sie ihm Schiffsabwehrraketen, um „russische Schiffe im Schwarzen Meer zu versenken“.

Schließlich riet er, die Hilfe dramatisch zu erhöhen und zu verhindern, dass Russland weiterhin Milliarden von Dollar für das Gas sammelt, das es nach Europa liefert. „Die Vereinigten Staaten haben seit der Invasion rund 16 Milliarden Dollar für Hilfe für die Ukraine ausgegeben. In der Zwischenzeit wird die Welt Russland in diesem Jahr voraussichtlich 320 Milliarden Dollar für seine Energie zahlen. Wirtschaftssanktionen werden Putin nicht zwingen, den Krieg zu beenden, solange diese Lücke besteht. Der einzige Druck, der Russland zwingen wird, am Verhandlungstisch zu sitzen, ist die militärische Niederlage im Süden. Putins Plan A ist gescheitert, aber wir können nicht zulassen, dass sein Plan B erfolgreich ist.“

LESEN SIE WEITER: