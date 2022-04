Pharao Love Shady und die Zeit, als er weinte, als er sich an die extreme Armut erinnerte, die er vor dem Ruhm erlitten hatte

Von Peru zur Welt. Pharaoh Love Shady hat sich als einer der Rapper des Augenblicks etabliert. Sein jüngstes „Tiradera“ gegen den puertoricanischen Sänger Residente mit dem Titel „Rip [R] esentido (Freestyle-Session #13)“ hat mehr als 4 Millionen Aufrufe auf YouTube und wurde damit zu einem der aktuellen Urban Artists. Die Anfänge waren jedoch bescheiden.

Jesús Valle Choque, richtiger Name von Pharaón Love Shady, wurde am 25. Juli 2000 in Arequipa geboren und ist der Sohn einer Bauernfamilie. Es ist bekannt, dass er sich nach Abschluss der Schule dem Singen in öffentlichen Bussen gegen Geld widmete. Er arbeitete auch als Straßenverkäufer, um seine Familie zu unterstützen, da er 6 Geschwister hat, über die wenig oder fast nichts bekannt ist. Er hat alles mit dem Traum gemacht, eines Tages berühmt zu werden.

So sah der 21-jährige Arequipa die Möglichkeit, sich im Internet der Welt zu zeigen, und begann, Videos auf Youtube hochzuladen. Im Jahr 2019 veröffentlichte er sein erstes Lied „Without a condom“ und der Rest ist Geschichte. Es wurde in den sozialen Medien viral und Künstler wie Ozuna, Nicki Nicole und J Balvin haben es unterstützt. Kürzlich erklärte sich Residente zu einem Fan von ihm.

Faraón Love Shady en sus inicios, promocionando el tema "Sin condón". (Foto: Captura Youtube)

Pharaoh Love Shady hat jedoch seine bescheidenen Wurzeln nie vergessen. In einem Interview von Maiky Backstage im Jahr 2019 brach der peruanische Künstler zusammen, als er nach seiner Herkunft gefragt wurde. „Fara, aus welchem sozialen Status kommst du?“ fragten sie ihn, worauf er schockiert antwortete: „Aus der untersten Nachbarschaft, von der Straße. Ich habe genug gelitten. Oh, ich habe genug gelitten, um dorthin zu gelangen (hier). Um mich an alles zu erinnern, was mich gekostet hat, möchte ich Tränen des Glücks vergießen.“

„Pfui, er hat mich umgehauen (die Frage). Die Erinnerung, die mich berührt hat... ist immens. Wie schwer hat es mich gekostet. Seit ich das erste Mal angefangen habe, gab es niemanden, der mir half. Ich hatte Hunger. Ich erinnere mich mit Glück und auch mit (Traurigkeit) daran. Diese Frage hat mein Herz berührt. Ich bin eine sentimentale Person, ich bin nicht immer hart „, sagte sie unter Tränen.

Pharao Love Shady erinnert sich in Tränen an alles, was er erlitten hat, bevor er Erfolg hatte | VIDEO: Instagram/ @maikybackstage)

WAS HAT PHARAO LOVE SHADY NACH DER ANTWORT DES BEWOHNERS GESAGT?

Seit Residente J Balvin mit seinem „Schützen“ „schlecht dran“ verlassen hat BZRP Music Sessions 49, der Rapper von Arequipa, verteidigte den Darsteller von „What more then“, als er der Ansicht war, dass der Der Puertoricaner hat all diese Medienkonfrontation durchgeführt, um sich in der Branche auszuzeichnen.

Aber niemand konnte sich vorstellen, dass Residente auf unseren Landsmann reagieren würde, nachdem er die „Tiradera“ gehört hatte, die er ihm widmete. „Du bist der Beste. Ich bin dein Fan. Er wird immer hart und schreibt „, sagte der Puertoricaner dem Peruaner in seinem sozialen Netzwerk und löste alle möglichen Reaktionen auf der Plattform aus.

Pharaoh Love Shady zögerte nicht, auf die ehemalige 13th Street zu antworten. Obwohl er ihm für die Geste dankte, gab er an, dass er sein volles Potenzial nicht ausgeschöpft habe. „Danke, dass du es akzeptiert hast, es ist gut, einen weiteren Fan hinzuzufügen. Ich habe es immer hart getroffen und das sind nur 13% meines Potenzials „, antwortete er.

Es sollte beachtet werden, dass Pharaoh Love Shady andere Songs hat, die viral geworden sind, wie „Ich bin gutaussehend“, „I last 2 hours“, „Panocha Remix“, „Oh, me vengo“, „Sin condom“, „Ich bin glücklich“, unter anderem. Er arbeitete weiter mit den puertoricanischen Rapper Jon Z und Ele A el Dominio sowie mit Kevvo zusammen. Er trat auch in dem virtuellen Konzert „Trap Live Peru 2020″ auf, das von Black Records produziert wurde.

La respuesta de Faraón Love Shady a Residente. (Foto: Instagram)

