'Pepe' Soto und der Anspruch von Alianza Lima: „Der Klassiker muss der Ausgangspunkt sein. Es lohnt sich nur zu gewinnen“

Alianza Lima wird an diesem Sonntag, dem 17. April, gegen die Universitario de Deportes im peruanischen Fußballklassiker als Besucher auftreten. Das Spiel findet im Rahmen des 10. Termins des League 1-Eröffnungsturnier 2022 statt und ist für die Interessen beider Teams von entscheidender Bedeutung. In dieser Hinsicht betonte José 'Pepe' Soto, dass es in diesem Spiel der Ausgangspunkt für die „Weißen“ sein sollte, um sich in der Gesamtwertung zu erholen.

„Schon in jungen Jahren sagten sie uns: 'Jeder außer dem klassischen Rivalen' . Der Sonntag muss der Ausgangspunkt sein und die Spieler wissen es. Am Kopf wissen sie, dass es eine gute Gelegenheit ist, all diese schlechte Situation, die sie durchmachen, umzukehren. Wenn du ein gutes Spiel spielst und nicht gewinnst, wird es eher dasselbe sein. Aber wenn Sie das Spiel gewinnen, ob Sie gut spielen oder nicht, werden sich die Leute bei Ihnen bedanken „, sagte der Trainer in einem Interview mit GOLPERU.

Tatsache ist, dass die „Vertrauten“ nicht den besten Moment der Saison durchmachen, da sie bisher im Turnier nur 8 Punkte erzielt haben und auf dem dreizehnten Platz liegen. Kurz gesagt, sie haben 2 Siege, 2 Unentschieden und 3 Niederlagen gewonnen. Die Zahlen unterscheiden sich völlig von denen, die sie letztes Jahr erhalten haben. Aus diesem Grund müssen sie gestimmt werden, um die „Cream“ -Besetzung zu gewinnen.

Ein weiteres Thema, das der ehemalige „intime“ Spieler angesprochen hat, war die Motivation, die ein Spieler benötigt, um sich solchen Begegnungen zu stellen. „ In solchen Spielen brauchen Sie meiner Meinung nach keine Motivation, weil Sie sich selbst motivieren müssen. Der Spieler, der nicht für diesen Klassiker motiviert ist, muss ihn nicht spielen. Jeder sieht dich, den Trainer der Nationalmannschaft. Schauen Sie, es gibt viele Abgesandte aus Europa, die einen solchen Spieler besucht haben und einen anderen mitgenommen haben, das passiert im Klassiker. Im Fußball kann alles passieren, aber du musst dich umbringen „, sagte er.

In der Tat sind diese Spiele sehr umstritten und haben alle Zutaten, um sicherzustellen, dass die Show garantiert ist. Kein Team will verlieren und hier zeigt der Fußballer, woraus er am meisten besteht. Jeder ist eine andere Geschichte, daher werden im Rahmen der Fußballfolklore Details, Witze, Wetten und Unfug vorhanden sein, insbesondere bei den Fans beider Mannschaften.

Der ehemalige Spieler und aktuelle Trainer bezeichnete dieses bedeutsame Spiel als ein besonderes und hinterließ einige Details. | Video: GOLPERU

VERLUST DER FARBFARBE

Wie oben erwähnt, kommt Alianza Lima nicht auf die beste Weise an, umso mehr, mit dem letzte Niederlage in Copa Libertadores gegen Colo Colo. „Dem Ergebnis zufolge ist das Gefühl in Alianza Lima nicht gut. Die Copa Libertadores fordert Sie . Mit Colo Colo machten sie sich zu spät auf die Suche nach dem Spiel. Letztes Jahr war es sehr schwierig, Alianza zu treffen. Sie haben dir ein Tor geschossen und von dort aus war es sehr schwierig, diese 5-Verteidigung zu eröffnen. Aber jetzt gibt es Züge, die die Mannschaften im peruanischen Fußball sicherlich nicht machen, und sie geben dir Raum, brechen eine Linie und schießen dir das Tor. Colo Colo ist in der ersten Halbzeit oft zu ihm gekommen „, analysierte er.

URSPRUNG DER ABFAHRT VON ALIANZA LIMA

Um die Ursache des Problems dieses Rückgangs zu finden, war Soto der Ansicht, dass es mehr um ein Thema des Niveaus der Fußballer im Allgemeinen geht als jeder andere Faktor. Das liegt daran, dass es fast das gleiche Team ist, das kam 2021 als Champion heraus. „ Das Problem ist das Niveau der Spieler, weil das System dasselbe ist. Ich denke, es gibt ein oder zwei Änderungen im Vergleich zum Vorjahr. Sie haben denselben Techniker. Aber Alianza ist ein Team, das dich zwingt, mehr zu geben, ich weiß, die Spieler werden es tun. Das sind Situationen, die auf einem Campus passieren. Sie haben einen Fan, der sie begleitet, und ich denke, das wird sie aus diesem Loch herausholen „, sagte er.

Tatsächlich fügte Trainer Carlos Bustos seinem Team wichtige Spieler wie Christian Ramos, Pablo Lavandeira und Cristian Benavente hinzu. Es gibt auch Aldair Fuentes, Darlin Leiton und Jonathan Medina, die ebenfalls den Kader bilden, jedoch mit weniger Beteiligung. Daher haben sie sich in der Startelf kaum verändert, wo sich nur die Top 3 in den Startelf ständig abwechseln.

El once titular de Alianza Lima que jugó ante River Plate. | Foto: Alianza Lima

