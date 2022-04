Oberst im Ruhestand überfährt und hinterlässt 80-jährige Frau mit gebrochenen Knochen: „Ich war betrunken“, melden Verwandte

Zeugen zufolge mussten Passanten in der Gegend Bezada Pérez gewaltsam aufhalten, die versuchte zu fliehen, nachdem sie auf den Bürgersteig gestiegen war und die Oktogenärin um 8 Uhr morgens in ihr Fahrzeug investierte .

„Meine Großmutter war auf dem Bürgersteig und verkaufte ihre Früchte. Der Polizist hat sie gerade gepackt. Es gab mehr Leute, aber sie sind alle abgehauen. Da sie älter ist, konnte sie nicht entkommen „, sagte Milagros Torres Yataco gegenüber Infobae.

Jacobo Almeydas Verwandte berichteten, dass sie, nachdem sie der peruanischen Nationalpolizei angehört hatten, den Oberst in Ruhestand, da sie seit dem Unfall die Beschwerde im Surco-Kommissar nicht formalisieren konnten.

Im Moment befindet sich Manuel Alejandro Bezada, der positiv auf die Ethyldosis getestet wurde und außerdem seit 2012 mit dem abgelaufenen SOAT fuhr , in Haft. Die Angehörigen des Opfers waren jedoch der Ansicht, dass sie nur versuchen, es bis zum Gramm Alkohol zu verstecken ihr Blut ist reduziert.

„Eine halbe Stunde nach dem Treffer traf ein Polizist ein, um das Auto des Obersten zu nehmen. Bisher ist er in Gewahrsam, aber er kann den Polizeibericht nicht finden. In der Ethyl-Dosierung hat es 1,24. Das Problem, das wir haben, ist, dass wir die Beschwerde nicht einreichen können. Sie haben uns mitgeteilt, dass dies erst am Montag möglich sein wird „, sagte er. „Die Bullen haben uns mitgeteilt, dass das SOAT vor Jahren abgelaufen ist“, fügte er hinzu.

SIE WERDEN SIE NICHT OPERIEREN

Die Situation von Jacobo Almeyda ist ernst. Er ist mit gebrochenem Bein und Rippen im Casimiro Ulloa Hospital. „Er hat seinen Rücken und seine Wirbelsäule getroffen, sein Knöchel ist gebrochen und sein Bein ist in einem Gips“, sagte seine Enkelin.

Trotz ihres Zustands wurde die alte Frau wegen fehlender Betten medizinisch entlassen. Das Krankenhaus teilte ihren Angehörigen auch mit, dass sie aufgrund des Mangels an medizinischem Personal infolge der Osterferien nicht in der Lage sein werden, den Oktogenarianer zu operieren, sodass sie nächste Woche ins Krankenhaus zurückkehren muss.

„Sie haben ihn bereits entlassen, weil sie keine Betten haben. Sie haben sie in einem Durchgang in all der Kälte und dem Staub, der hereinkommt. Sie haben sie in einen Gips gesteckt und ihr ein paar Pillen gegeben, aber sie ist krank. Wir wissen nicht, wie wir sie bewegen werden, weil sie große Schmerzen hat „, sagte sie.

„Die Leute, die hier arbeiten, haben uns sogar gesagt, dass es bis zu 3 Monate dauern kann, bis die Operation geplant ist, während sie leidet“, sagte er.

Schließlich forderten sie die Behörden auf, ihren Verpflichtungen nachzukommen und das volle Gewicht des Gesetzes auf Manuel Alejandro Bezada Pérez zu legen. Die Familie von María Luisa Jacobo Almeyda erwartet auch, dass die für den Unfall verantwortliche Person ihre Handlungen übernimmt und finanziell mit den entsprechenden Kosten reagiert.

„Wir bitten sie, sie zur besseren Pflege an einen anderen Ort zu bringen. In eine Klinik oder Einrichtung, wo sie ihr helfen können. Wir wissen nicht, was wir in dieser Situation tun sollen, und meine Großmutter leidet darunter „, sagte er.

