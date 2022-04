Natacha de Crombrugghe: Eltern des vermissten Touristen bieten eine Belohnung von 15.000 US-Dollar

Natacha de Crombrugghe bietet eine Belohnung dafür an, dass sie den Aufenthaltsort ihrer Tochter weiß. VIDEO: Ampato Nachrichten

Es ist fast drei Monate her, dass die belgische Touristin Natacha de Crombrugghe am 24. Januar verschwunden ist, nachdem sie das Hotel verlassen hatte, in dem sie im Stadtteil Cabanaconde wohnte, mit der Absicht, das Colca-Tal in zu bereisen Arequipa. Aus diesem Grund bieten seine Eltern jedem, der den Aufenthaltsort seiner Tochter herausfindet, eine Belohnung von 15.000 Dollar an.

Sie kamen letzten Februar in Peru an, mussten aber in ihr Land zurückkehren. Sie kehrten jedoch nach Arequipa zurück und sagten, dass sie Cabanaconde nicht verlassen werden, bis sie Natacha gefunden haben.

Eric und Sabine de Crombrugghe bewahren den Glauben und die Hoffnung, ihre Tochter zu finden.

In einem Interview mit Ampato Noticias sagte die Mutter der 28-Jährigen, dass die Idee der Belohnung auf eigene Initiative erfolgte, um Informationen über ihre Tochter zu finden. Dafür haben sie Plakate an Masten und öffentlichen Orten geklebt.

Sabine hob die Freundlichkeit und Gastfreundschaft der Menschen in Cabanaconde hervor und dankte ihnen für ihre Solidarität. In dieser Hinsicht forderte er die Bevölkerung auf, ihre Arme nicht zu senken und die Suche fortzusetzen. Bei allen Informationen bitten sie, die Nummer auf den Postern anzugeben. „Wir würden uns über alle Informationen freuen, die uns helfen könnten, Natacha zu finden. Wir müssen wissen, ob sie im Canyon ist oder was passiert ist „, sagte die Mutter.

Er wies darauf hin, dass es bisher keine Informationen über seinen Aufenthaltsort gebe und dass das, was passiert ist, ein totales Rätsel sei. „Wir sind entschlossen, alles zu tun, um es zu finden. Wir gehen nicht, bis wir sie gefunden haben. Hilf uns bitte, es zu finden „, sagte er.

WIE WAR NATACHA?

Laut ihren Eltern ist Natacha de Crombrugghe eine junge Gelehrte, die viele Freunde hatte, sehr glücklich war und ihr das Leben mochte. „Sie ist eine sehr glückliche Tochter. Es war das erste Mal, dass ich eine große Reise gemacht habe „, sagte er und bezog sich auf seinen Besuch in Peru.

Er räumte ein, dass die Behörden und Retter zwar eine große Mobilisierung durchführen, um die junge Belgierin zu finden, sie jedoch als private Initiative beschlossen haben, eine Belohnung von 15.000 Dollar anzubieten. „Die Leute können diese Nummer getrost anrufen. Die Belohnung liegt bei uns und bei den Hilfsgruppen „, sagte Sabine.

Er wies darauf hin, dass es gut ist zu wissen, dass sie in diesem Kampf nicht allein sind, und sich zu bedanken, weil die Hilfe kommt. Er bat die Leute, das Poster in den sozialen Medien zu teilen, um Informationen über den Aufenthaltsort des Mädchens zu erhalten.

Unterdessen wird die Suche nach Natacha de Crombrugghe im Colca-Tal und dem Teenager Kevin Ramos, der in die Gewässer des Colca-Flusses gefallen ist, weiterhin von 30 Polizeibeamten durchgeführt.

Fast zwei Monate, nachdem die beiden jungen Männer als vermisst gemeldet wurden, durchsucht die Polizei weiterhin Gebiete, die zuvor nicht besucht wurden, berichtete PNP-Oberst Luis Pacheco, Chef der Polizeiregion Arequipa, vor einigen Wochen.

Der Beamte gab an, dass die Rettungsgruppen gestern und heute Gebiete des Colca-Tals erkundet haben, die zuvor nicht inspiziert wurden. Diese Arbeiten werden in den folgenden Tagen fortgesetzt.

Er berichtete, dass ein strafrechtliches Ermittlungsteam das Gebiet inspizieren werde, weil „nichts ausgeschlossen ist“.

Die Touristin Natacha de Crombrugghe verschwand am 24. Januar, nachdem sie das Hotel verlassen hatte, in dem sie im Viertel Cabanaconde wohnte, mit der Absicht, das Colca-Tal zu bereisen.

Während der Teenager Kevin Ramos am 25. Januar unter Umständen, die Gegenstand von Untersuchungen sind, in die Gewässer des Colca River fiel.

