The coffin of former Colombian soccer player Freddy Rincon, who died after a car accident, is guarded by the police during his wake at the Roberto Lozano Battle Coliseum in Buenaventura, Colombia April 14, 2022. REUTERS/Ever Mercado NO RESALES. NO ARCHIVES

Die Trauer um den Tod von Freddy Rincón schockiert das Land weiterhin. Inmitten von Tributen, Tränen und ermutigenden Worten verabschiedet sich das Land von einem seiner Idole. Nun, am 19. Juni 1990 brachte „El Colosso“ Mailand in der 92. Minute mit einem Tor gegen Deutschland zum Schweigen, ein Ergebnis, das die dreifarbige Qualifikation für die nächste Runde bringen würde. Heute verabschiedet sich Buenaventura zuletzt von seinem Sohn, der später nach Cali gebracht wird, um in der feurigen Kammer des Pascual Guerrero-Stadions zu bleiben, wo seine Fans ihm Tribut zollen werden.

Die Leiche ruht sich seit gestern in Buenaventura aus, weil sie nach ihrer Einbalsamierung in Santiago de Cali in den Hafen verlegt wurde, damit ihre Bevölkerung sie begleiten konnte. Er kam gegen 17:40 Uhr in dieser Stadt an und wurde in das Roberto Lozano Batalla Coliseum gebracht, inmitten einer Karawane, die von den Behörden und Feuerwehrleuten bewacht wurde. Die Einwohner von Buenos Aires gingen mit weißen Schals und der Auriverde-Flagge, um dieser Prozession zu folgen.

So findet die Hommage an den „Koloss“ statt

8:30 Uhr: Freddy Rincóns Leiche wird vom Roberto Lozano Batalla Coliseum in Buenaventura in das Haus seiner Mutter im Viertel El Jorge verlegt, wo seine Verwandten über ihn wachen werden.

8:33 Uhr: Der Sarg betritt das Haus unter Applaus und in Begleitung seiner Familie. Die Gefährten bereiten sich darauf vor, ihm zu Ehren verschiedene Gebete zu verrichten.

8:44 Uhr: Freddy Rincóns Sarg verlässt sein Familienhaus und fährt zum Flughafen Gerardo Tovar López, um nach Santiago de Cali gebracht zu werden.

El cuerpo de Freddy Rincón es trasladado en Buenaventura Facebook: Noticiero 90 Minutos

Die Leiche wurde in einen Kühlraum gebracht und auf ihre Installation in der Brennkammer des Pascual Guerrero-Stadions gewartet.

IN ENTWICKLUNG...

LESEN SIE WEITER: