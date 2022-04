Mindestens sieben Tote und 27 Verletzte durch einen russischen Angriff auf Busse, die Zivilisten evakuierten

Mindestens sieben Menschen wurden getötet und 27 verletzt nach einem Angriff auf zivile Evakuierungsbusse in der Stadt Borova in der Region Charkow, den die Behörden den russischen Streitkräften zugeschrieben haben.

Wie am Freitag von der regionalen Staatsanwaltschaft Charkiw auf Telegram berichtet, fand der Angriff am Donnerstag statt. Laut den von der Nachrichtenagentur Ukrinform zitierten Anwohnern hielten die Busfahrer, die die russischen Truppen sahen, an, damit die Menschen „mit erhobenen Händen“ aus den Fahrzeugen aussteigen konnten, schossen aber auf sie.

Der Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) hat bereits eine Untersuchung eingeleitet, um zu klären, ob das, was passiert ist, einen Verstoß gegen die Kriegsgesetze und vorsätzlichen Mord gemäß dem ukrainischen Strafgesetzbuch darstellt.

Am 4. April forderten die ukrainischen Behörden die Einwohner von Borova auf, die Stadt auf eigene Faust oder in dafür ausgestatteten Bussen zu verlassen. Seitdem ist die Hälfte der Anwohner, insgesamt 15.000, dort abgereist.

Am Donnerstagmorgen drangen russische Truppen in ein Dorf in der Nähe von Borova ein, und am Abend bestätigten die ukrainischen Behörden, dass sie auch Zugang zu Borova erhalten hatten. Laut der ukrainischen Presse wurde die Stadt gesperrt.

Ohne Berücksichtigung der Todesfälle am Donnerstag sagte der Gouverneur der Region Charkiw, Oleg Sinegoubov, dass seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar mehr als 500 Zivilisten, darunter 24 Kinder, gestorben sind.

„Seit Beginn der russischen Invasion sind 503 Zivilisten, darunter 24 Kinder, gestorben“, sagte der Gouverneur der Region, deren Hauptstadt Charkiw von der russischen Armee schwer bombardiert wurde, in einem Video, das auf seinem Telegrammkanal veröffentlicht wurde.

Charkiw, die zweitgrößte Stadt der Ukraine, mit einer Bevölkerung von fast 1,5 Millionen Einwohnern vor dem Krieg, liegt etwa 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Zu Beginn der russischen Invasion am 24. Februar war es mehrere Tage lang Gegenstand intensiver Kämpfe, blieb aber immer unter der Kontrolle der ukrainischen Streitkräfte.

