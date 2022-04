Marcela Mar verurteilte Gustavo Petro: „Es wird ihn die Wahlen kosten“

Die Kontroverse um den Vorschlag des Präsidentschaftskandidaten Gustavo Petro für „soziale Vergebung“ setzt sich in sozialen Netzwerken fort, die allerlei Kritik erfahren haben. Eine davon stammte von der berühmten kolumbianischen Schauspielerin Marcela Mar.

In seiner Meinung zu sozialen Netzwerken erklärte er zunächst: „Was haben die Vergebung des Krieges und die Umsetzung der Friedensabkommen damit zu tun, korrupte Menschen zu vergeben, die nicht zurückgegeben haben, was gestohlen wurde? Vergebung ist eine individuelle und intime Handlung, wenn sie sozialkollektiv ist, erfordert sie die Reue des Gegenübers für den Freispruch. “

Angesichts einiger Antworten von Internetnutzern war Marcela prägnanter, als es darum ging, Iván Moreno die berühmte „soziale Begnadigung“ zu verweigern.

Así publicó la actriz colombiana en sus redes sociales. Foto: Twitter @marcelamar07

Obwohl er die Idee bereits vor einiger Zeit kommentiert hatte, sah das Gespräch seines Bruders Juan Fernando Petro mit Iván Moreno im Gefängnis La Picota in Bogotá nicht gut aus.

Petro antwortete, sein Bruder habe Iván Moreno besucht, den ehemaligen Bürgermeister von Bucaramanga und ehemaliger Kongressabgeordneter, der im Einstellungskarussell verurteilt wurde, sowie einen der natürlichen Erben der Flaggen der National Popular Alliance - die Partei von Gustavo Rojas Pinilla, sein Großvater, dessen Niederlage in Die Präsidentschaftswahl von 1970 führte zur Bildung der M-19-Guerilla, die Petro integrierte.

Der linke Kandidat bestätigte daraufhin, dass Moreno „kein Narco ist, er ist nicht parapolitisch: Er ist korrupt oder er war korrupt, er befindet sich aus persönlicher Sicht in einem sehr interessanten Prozess; Sie können dorthin gehen und mit ihm sprechen und es sich ansehen“.

Er fügte hinzu, dass der Grund für Juan Fernando Petros Besuch bei Iván Moreno in einem Vorschlag zur sozialen Begnadigung lag, bei dem der Verurteilte, der sich für politisch verfolgt hält, aus dem Gefängnis teilnehmen möchte.

Nach der Kontroverse, die der Vorschlag des Kandidaten Gustavo Petro für „soziale Begnadigung“ ausgelöst hat, veröffentlichte das Mitglied des Historischen Pakts ein Video, in dem er die Gerüchte klarstellte, die in sozialen Netzwerken über einen Massenabfluss von Gefangenen aufgetaucht sind, die im Rahmen seines Regierungsplans wegen Korruption verurteilt wurden.

Mein Regierungsprogramm sieht keine Justizreform vor, die auf der Kürzung der Strafen beruht. Wir haben die Autonomie der Justiz und ihre Ermächtigung in vollem Umfang verteidigt. Es wird keine Amnestie oder Begnadigung vorgeschlagen, da wir jetzt hereingelegt werden.

Er versicherte auch, dass er die „ungeschickte Idee“ der Suche nach Versöhnung auf eine „Reduzierung der Strafen für die Korrupten“ ablehne und versicherte, dass er dies nicht „selbst in einem Albtraum“ tun werde, wenn es dazu kommen würde, die Strafen für die Korrupten zu reduzieren, sagte Petro.

„Andere Rivalen, wenn Sie sie als Verbündete haben und bereit sind, Macht auszuüben. Wir sind diese korrupten verurteilten Gefangenen „, sagte der Kandidat, der sich in dem Video daran erinnerte, dass die Ermittlungen, die er als Senator durchgeführt hat, viele ins Gefängnis geführt haben.

Petro erinnerte sich, dass die Menschen, mit denen sie versuchen, ihn zu verbinden, Charaktere sind, die ohne politischen Reichtum „besiegt“ wurden, „die glauben, dass er denen zugute kommen will, denen ich selbst geholfen habe, eingesperrt zu werden, wenn nicht denen, die echte Beziehungen zu Paramilitarismus, Korruption und Drogenhandel haben“.

Mein Leben wurde auf dem echten Kampf gegen Korruption aufgebaut, auf Kosten der Einheit meiner Familie und meiner Existenz.

