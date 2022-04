Liebe ohne Grenzen: Russisch und Ukrainisch in Tijuana verheiratet

Liebe kennt keine Grenzen, wie in Tijuana, Niederkalifornien, Mexiko, in den letzten Tagen gezeigt wurde, und sie hat auch keine Unmöglichkeiten, wenn es darum geht, als Paar nach einer besseren Zukunft zu suchen.

Durch den Stadtrat von Tijuana wurde eine Liebesgeschichte zwischen Semen, einem russischen Mann, und Daría enthüllt, einer ukrainischen Frau, die als Flüchtlinge nach Mexiko kam, um die Vereinigten Staaten zu erreichen.

San Ysidro empfing sie jedoch mit schlechten Nachrichten, da nur den Bürgern Russlands und der Ukraine, die eine Familienbindung nachweisen können, als Kriegsflüchtlinge Zugang haben. Daher bestand die einzige Möglichkeit darin, legal an der Ehe teilzunehmen.

La pareja se unió legalmente en matrimonio con testigos desconocidos (Foto: Captura de Pantalla / Facebook @gobtijuanamx)

Der Stadtrat selbst versicherte, dass sie kein Hindernis für die Hochzeit zwischen ihnen fanden, nachdem das Paar jedes der von ihnen angeforderten Dokumente rechtzeitig geliefert hatte.

Dieser Antrag wurde von der städtischen Direktion für Migrantenhilfe in Abstimmung mit dem örtlichen Zivilregister gestellt, das behauptete, „um die von Bürgern anderer Nationalitäten benötigten Dienstleistungen zu erbringen“.

Schließlich fand die Hochzeit am 13. April 2022 im Büro 01 des Standesamtes im Stadtpalast von Tijuana gemäß den verfügbaren Informationen statt. Über soziale Netzwerke gaben sie auch bekannt, dass ihre Zeugen dem Paar unbekannt waren.

Der Stadtdirektor von Migrant Care of Baja California, Enrique Lucero, traf sich am Veranstaltungsort und schrieb auf seinem offiziellen Twitter: „Es hat mich sehr befriedigt, Teil dieser schönen Geschichte zu sein“, zusammen mit einem Foto von Braut und Bräutigam.

Su solicitud de matrimonio se hizo a través de la Dirección Municipal de Atención al Migrante, en coordinación con el Registro Civil local (Foto: Captura de Pantalla / Facebook @gobtijuanamx)

Der Grenzstaat zu den Vereinigten Staaten, insbesondere durch den Hafen von San Ysidro, ist in den letzten Monaten zu einem Lager für Flüchtlinge aus den Konfliktländern Russland und der Ukraine geworden.

Erst am 7. April 2022 wurde berichtet, dass die Vereinigten Staaten die Zahl der Ukrainer, die von der mexikanischen Grenze in das Land aufgenommen wurden, erheblich erhöht haben.

Tijuana ist plötzlich die letzte Station für Ukrainer, die in den Vereinigten Staaten Zuflucht suchen, wo sie von Freunden und Familienmitgliedern angezogen werden, die bereit sind, sie zu empfangen, in der Überzeugung, dass die Vereinigten Staaten ein günstigerer Hafen sein werden als Europa.

In den sozialen Medien wurde schnell bekannt, dass eine Koalition von Freiwilligen, hauptsächlich aus slawischen Kirchen im Westen der Vereinigten Staaten, täglich Hunderte von Flüchtlingen vom Flughafen Tijuana zu Notunterkünften führt, wo sie zwei bis vier Tage darauf warten, dass US-Beamte sie mit humanitären Bedingungen aufnehmen Genehmigungen. In weniger als zwei Wochen arbeiteten Freiwillige mit den US-amerikanischen und mexikanischen Behörden zusammen, um ein bemerkenswert effektives Netzwerk für Ernährung, Sicherheit, Transport und Unterkünfte aufzubauen.

Daría de Ucrania y Semen de Rusia se unieron en matrimonio para lograr llegar a los EEUU como refugiados de guerra (Foto: Captura de Pantalla / Facebook @gobtijuanamx)

Einige der Migranten wurden zu einem Fußgängerüberweg in San Diego geleitet, der vorübergehend für die Öffentlichkeit gesperrt ist, in der Hoffnung, dort täglich 578 Menschen mit 24 Agenten zu verfolgen, sagte Enrique Lucero, Direktor für Einwanderungsfragen der Stadt Tijuana.

Vlad Fedoryshyn, ein Freiwilliger mit Zugang zu einer Warteliste, sagte am Donnerstag, dass die Vereinigten Staaten innerhalb von 24 Stunden 620 Ukrainer verarbeiteten, während rund 800 täglich in Tijuana ankommen. Freiwillige sagen, dass die Vereinigten Staaten jeden Tag ein paar hundert Ukrainer aufgenommen haben.

Die Regierung von Präsident Joe Biden hat angekündigt, bis zu 100.000 Ukrainer aufzunehmen, aber Mexiko ist der einzige Weg, über den große Zahlen einreisen. Ernennungen bei US-Konsulaten in Europa sind knapp, und die Umsiedlung von Flüchtlingen braucht Zeit.

Die US-Regierung hat in den zwölf Monaten bis zum 30. September eine Obergrenze von 125.000 Flüchtlingen festgelegt, aber am 31. März hatte sie nur 8.588 aufgenommen, darunter 704 Ukrainer. Im Vorjahr war die Quote auf 62 Tausend 500 Personen begrenzt, aber nur 11 Tausend 411 traten ein, von denen 803 Ukrainer waren.

*Mit Informationen von AP

