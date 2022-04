Justizminister Félix Chero bittet den Abgeordneten und den PJ, nach einem Vergewaltigungsverfahren gegen ein 3-jähriges Mädchen ein sofortiges Verfahren einzuleiten

Félix Chero, Minister für Justiz und Menschenrechte, gab dem RPP Noticias ein Interview, in dem er das öffentliche Ministerium und die Justiz aufforderte das Verfahren zu aktivieren, damit sie Juan Antonio Enríquez García, der beschuldigt wird, ein dreijähriges Mädchen entführt und vergewaltigt zu haben, sofort verurteilen können.

„Ich rufe nicht nur die Staatsanwaltschaft, sondern auch die Justiz öffentlich auf, um spezielle Prozesse wie den sofortigen Prozess zu aktivieren. Dies ist ein Prozess, der es ermöglicht, dass, wenn die Elemente der Verurteilung klar sind und die Tatsache der Anschuldigungen klar ist, es nicht erforderlich ist diskutieren Sie andere Verfahrensstufen „, versicherte.

„Eine direkte Anschuldigung müsste sofort erhoben werden und mit dem sofortigen Prozess fortfahren, dass er in nicht weniger als fünf Tagen und wenn er agil ist, für die Beweise und Fakten aufgehalten wird. Innerhalb von 72 Stunden könnte diese Person verurteilt werden. Ich denke, dass es nicht nur eine Forderung der lambayecanischen Bevölkerung ist, sondern von ganz Peru, die über diese Art von Handlung empört sind „, fügte er hinzu.

Während des Gesprächs sandte Minister Chero eine Unterstützungsbotschaft an die Familie des Minderjährigen und versicherte, dass sie die gesamte psychologische Unterstützung erhalten werden.

„Ich denke, dass jeder Bürger unseres Landes, der seine Familie, seine Kinder, liebt, über eine so ausführbare Handlung wie diese empört sein sollte. Wir können nicht zulassen, dass solche Handlungen begangen werden , aber wir müssen auch unsere Stimme erheben, um drastische Sanktionen zu fordern „, sagte er.

„Ich habe mich mit der Frauenministerin abgestimmt, wir begleiten und überwachen diesen Fall, der uns als ein Fall erscheint, der behandelt werden sollte. Die Familie muss gehört werden. Wir müssen aber auch verlangen, dass die Staatsanwaltschaft und die Justiz ihre Arbeit erledigen „, fügte er hinzu.

Andererseits schloss er aus, dass die Todesstrafe in diesem Fall verhängt werden könnte, da sie in Peru jedoch dem Pakt von San José beigefügt ist. Er argumentierte, dass dies in diesem Fall einer lebenslangen Freiheitsstrafe entspricht.

„Zweifellos ist es aufgrund der Fakten, der Beweise und der Eklatanz meiner Meinung nach nicht erforderlich, zu analysieren, dass das, was hier entspricht, eine lebenslange Haftstrafe für dieses Monster ist, das die Integrität eines so verletzlichen, sensiblen Menschen angegriffen hat“, fügte er hinzu.

TRUJILLO UND LIMA VEREINEN SICH GEGEN MONSTER AUS CHICLAYO

Sowohl in Lima als auch in der Stadt Trujillo gab es auch eine Demonstration gegen das „Chiclayo-Monster“. Sie zeigten auch ihre Empörung über den feigen Angriff auf ein dreijähriges Mädchen.

Es war sogar möglich zu sehen, dass venezolanische Bürger auch die Märsche gegen dieses Thema unterstützten, die 9 Monate lang im Gefängnis von Chiclayo festgehalten werden.

Auf der anderen Seite berichtete Essalud, dass das Kind im Almanzor Aguinaga Asenjo National Hospital des Lambayeque Beneficiary Network verbleibt und weiterhin spezialisierte medizinische Versorgung erhält.

„Sein Gesundheitszustand ist stabil und er erholt sich. Nach der jeweiligen Bewertung stellte der Kinderchirurg fest, dass der Minderjährige chirurgisch operiert werden sollte, um eine rekonstruktive Operation durchzuführen „, sagte Essalud.

„Spezialisiertes Krankenhauspersonal versorgt Minderjährige und ihre Eltern psychologisch mit dem Ziel, ihnen die entsprechende emotionale Unterstützung zu bieten“, sagte die Einrichtung.

