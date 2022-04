José Ramón Lopez Beltrán und Hector Suarez Gomís diskutierten auf Twitter: „Mein Vater hat mehr für Mexiko getan“

Nach José Ramón López Beltráns Bitte an den südafrikanischen Geschäftsmann Elon Musk schlug Schauspieler Hector Suarez Gomís den ältesten Sohn von Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) an, indem er seine Fähigkeiten als Anwalt in Frage stellte.

Über seinen Twitter-Account schrieb der Sohn von Hector Suarez und Pepita Gomís: „Ist der krankhaft fettleibige Bodoque mit dieser Klugheit ein Anwalt in den USA? @30JR41_ Neugierig, dass er über Selbstbewusstsein spricht, denn wenn sie nicht wären, wäre der Möchtegern-Benito Juárez seines Vaters nicht so beliebt. Ein kopfloser Ratgeber @elonmusk!“

Angesichts der harten Kritik an Pelón Gomís räumte der erstgeborene Sohn von López Obrador ein, dass der Darsteller der Thousand Usos, des No Hay, No Hay, des Flanagan und Don Rigoletto „einer seiner Lieblingskomiker war und ist“.

„Ich hatte das Vergnügen, deinen Vater kennenzulernen, weil er mich gebeten hat, uns zu gratulieren. Er war und bleibt einer meiner Lieblingskomiker. Es ist traurig dich zu lesen. Was für ein Unterschied „, antwortete López Beltrán.

Trotz der Tatsache, dass López Beltrán die Arbeit von Hector Suarez lobte, versicherte der Pelón, dass sein Vater López Obrador niemals unterstützte. Er stellte auch fest, dass die Tabasqueño-Task Force den Schauspieler von Mecánica Nacional suchte, um seine Kampagne als Kandidat für die Präsidentschaft Mexikos zu unterstützen.

„Suche ich dich, um ihnen zu gratulieren? DU HAST NICHTS GEWONNEN! Er hat deinen Vater nie unterstützt und sie haben während seiner Kampagne nach ihm gesucht, um ihn darum zu bitten. Ich freue mich, dass du meinen Vater bewunderst, er hat mit seiner Komödie mehr für Mexiko getan als dein Vater als Präsident „, sagte der Schauspieler.

Schließlich erklärte Pelón Gomís, José Ramón habe ihn von diesem sozialen Netzwerk ausgeschlossen und fügte hinzu: „Ist das nicht schlecht, um darüber zu diskutieren? Blockieren Sie mich, Texas Bar Registered Attorney, der in den Vereinigten Staaten zugelassen und zertifiziert ist!“

Die Diskussion zwischen Suárez Gomís und López Beltrán fand statt, nachdem der Sohn des Vorstandsvorsitzenden am 13. April die Anhänger des ehemaligen Präsidenten Felipe Calderón (2006-2012) beschuldigte, auf Twitter einen „absurden und erbärmlichen schmutzigen Krieg“ inszeniert zu haben.

„Mit dieser Einstellung, Bereitschaft und dem Wunsch, Dinge zu ändern, sollte @elonmusk mit der Reinigung von @TwitterMexico beginnen. Unter der Regie einiger komplexer Unterstützer von @felipecalderon füllen sie nur @twitter Bots mit Bots für ihren absurden und erbärmlichen schmutzigen Krieg „, sagte José Ramón.

Als Ergebnis dieser Veröffentlichung unterstützten Unterstützer der Verwaltung seines Vaters seine Anfrage, während andere Benutzer ihn baten, die Beträge und die Quelle seines Einkommens anzugeben: „Und wie viel Geld verdienen Sie mit jedem brillanten Tweet wie diesem? Sicher zahlen Sie hier für Casa Gris „, „Wir wollen, dass Twitter Mexico gereinigt wird, aber jetzt“, „Wirst du uns sagen, wovon du lebst?“ , „Sagen Sie uns besser, wie Sie Millionär wurden, ohne zu arbeiten“, waren einige der Reaktionen, die er von Internetnutzern erhielt.

Es sei darauf hingewiesen, dass dies nicht die erste Veröffentlichung ist, in der López Beltrán den CEO von Tesla in seinen sozialen Netzwerken erwähnt. Das erste Mal war am 6. April, als er ihn auch bat, „den ganzen schmutzigen Krieg“ zu beenden, und argumentierte, dass „dieses soziale Netzwerk der große Raum der Meinungsfreiheit weltweit sein muss“.

„Jetzt, da @elonmusk 9,4% der Aktien von @Twitter hat, achte hoffentlich darauf, triff richtige Entscheidungen und beende jeden schmutzigen Krieg, der täglich stattfindet. Dieses soziale Netzwerk sollte der große Raum für Meinungsfreiheit weltweit sein. Zum Wohle der Menschheit „, schrieb López Beltrán aus seinem persönlichen Bericht „, sagte José Ramón damals.

