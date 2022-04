Joe Biden sagte, er sei bereit, die Ukraine zu besuchen

U.S. President Joe Biden speaks as he visits North Carolina Agricultural and Technical State University in Greensboro, North Carolina, U.S., April 14, 2022. REUTERS/Leah Millis

US-Präsident Joe Biden sagte, er sei „bereit“, die Ukraine inmitten der russischen Invasion zu besuchen, wie es einige Amtskollegen bereits getan haben, wie die Präsidenten Polens oder des Baltikums.

Zu diesem Punkt vor der Presse befragt, hat der US-Präsident „Ja“ gesagt. Biden hat Polen bereits im Zusammenhang mit der Invasion besucht, wo er reiste, um die humanitäre Krise „aus erster Hand“ zu erleben. Bereits auf dieser Reise bedauerte er, die Ukraine nicht besuchen zu können.

Am Donnerstag besuchten zwei republikanische Kongressabgeordnete, Steve Daines und die in der Ukraine geborene Victoria Sparz, Kiew und Bucha und waren die ersten US-Beamten, die seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar in das europäische Land reisten.

„Es gibt überall unbestreitbare Beweise für die Kriegsverbrechen von (russischem Präsidenten Wladimir) Putin“, sagte Daines von Grund auf, wo er betonte, dass „die Vereinigten Staaten und die Welt die Gräueltaten kennen müssen“ des russischen Präsidenten, der „gegen unschuldige Menschen in der Ukraine“ begangen wurde.

Personas y niños esperan cerca de tiendas de campaña después de cruzar la frontera de Ucrania a Polonia REUTERS

Darüber hinaus versicherte er, dass Washington der Ukraine „die tödliche Hilfe zur Verfügung stellen werde, die sie benötigt, um diesen Krieg zu gewinnen“, so CNBC-Fernsehen.

Internationale Führer wie der britische Premierminister Boris Johnson, der Hohe Vertreter der Europäischen Union für Außenpolitik Josep Borrell, die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, und die Präsidenten Polens, Estlands, Lettlands und Litauens — Andrzej Duda, Alar Karis, Egils Levits und Gypsies Nauseda — besuchte die ukrainische Hauptstadt, um ihre Unterstützung im Kontext des Konflikts zu zeigen.

DER GROSSE SCHLAG

Der Untergang des Kriegsschiffes Moskwa am Donnerstag, nachdem es in der Hölle verschlungen worden war, war ein „schwerer Schlag“ für die russische Seestreitkraft im Schwarzen Meer, teilte das Pentagon am Donnerstag mit.

Der Lenkraketenkreuzer sank in rauer See, nachdem er während der russischen Militäroperation in der Ukraine durch einen Brand beschädigt worden war, teilte das Moskauer Verteidigungsministerium mit.

Aber die Ukraine sagte, das Schiff sei bei einem Raketenangriff getroffen worden.

„Dies ist ein schwerer Schlag für die Schwarzmeerflotte, dies ist... ein wichtiger Teil ihrer Bemühungen, eine Art Marinedominanz im Schwarzen Meer auszuüben“, sagte John Kirby, Sprecher des Pentagons, gegenüber CNN.

„Das wird sich auf ihre Fähigkeiten auswirken.“

Kirby sagte, die Vereinigten Staaten könnten die genaue Ursache für das Verschwinden des Schiffes nicht bestätigen.

„Wir sind auch nicht in der Lage, die ukrainische Seite davon zu widerlegen“, fügte er hinzu. „Es ist sicherlich plausibel und möglich, dass er tatsächlich mit einer Neptun-Rakete oder vielleicht mehr getroffen wurde.“

(Mit Informationen von Europa Press)

