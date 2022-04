Jenaro Villamil warnte davor, dass Elon Musk mehr an Lithium interessiert ist als an „Meinungsfreiheit“

Der Präsident des mexikanischen staatlichen öffentlichen Rundfunksystems (SPR), Jenaro Villamil, äußerte seine Besorgnis über den südafrikanischen Geschäftsmann Elon Musk, nachdem er seine Absicht, Twitter zu erwerben, veröffentlicht hatte.

Und es ist so, dass Musk derzeit 9% der Aktien des sozialen Netzwerks hält. Er sagte jedoch, dass er bereit ist, 100% des Unternehmens zu erwerben, indem er die verbleibenden Aktien kauft, indem er 54,20 USD pro Aktie von Twitter anbietet, was insgesamt 41 Milliarden in bar.

Der Yucatecan-Politikwissenschaftler wartete also nicht auf seine Antwort, in der er argumentierte, dass der Milliardär mehr an anderen Rohstoffen interessiert sei als an der Meinungsfreiheit, wie Musk erklärte.

Elon Musk aseguró que está interesado en la red social por su potencial en la libertad de expresión (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration) REUTERS

Und mit dem Kommentar lud er zwei Bilder hoch: eines des Geschäftsmannes und eines, in dem er seine umstrittene Twitter-Nachricht wiederholt, in der er erklärte, dass er einen Staatsstreich abhalten würde, wo immer er wollte, wenn er von einem Internetnutzer wegen des Staatsstreichs in Bolivien gegen Evo Morales konfrontiert wurde. Laut dem Nutzer des sozialen Netzwerks profitierte Musk vom Sturz des bolivianischen Präsidenten.

Er dachte auch auf seiner Plattform Infodemia über Musks Interessen nach, die er mit dem amerikanischen Magnaten William Randolph Hearst verglich, einem Geschäftsmann, der im 20. Jahrhundert einen Großteil der Medien in den Vereinigten Staaten kontrollierte.

Er versicherte, dass er eher an der „Kontrolle der öffentlichen Meinung“ als an der „Kontrolle der öffentlichen Meinung“ interessiert sei, weil er erklärte, dass ein privates Unternehmen „keine Meinungsfreiheit garantiert, im Gegenteil, es bedingt sie“.

Es sei darauf hingewiesen, dass der Erwerb der Plattform auf den Aussagen des Tesla-Eigentümers beruht, in denen er versicherte, dass er aufgrund seines „Potenzials, die Plattform für die weltweite Meinungsfreiheit zu sein“, Teil des Verwaltungsrats sei.

El litio es fundamental para la elaboración de baterías (REUTERS/Ivan Alvarado) REUTERS

Er sagte jedoch, dass sich die Plattform dafür ändern müsse: „Seit ich meine Investition getätigt habe, habe ich festgestellt, dass das Unternehmen in seiner jetzigen Form nicht gedeihen oder diesem sozialen Imperativ gerecht werden wird. Twitter muss sich als privates Unternehmen verändern.“

Dies ist nicht der erste Alarm mexikanischer Beamter, da Morenas Stellvertreter Miguel Torruco Garza zur Lithium-Verteidigung Mexikos forderte, als der Geschäftsmann über seine sozialen Netzwerke schrieb, dass, wenn der Lithiumpreis nicht gesenkt würde müsste Tesla auch die Gewinnung und Raffination des Rohstoffs übernehmen lassen.

Die Warnung wurde ausgesprochen, da das Mineral für die Herstellung von Batterien für Elektroautos unerlässlich ist, die das Unternehmen herstellt und zum Schutz des Erzes durch die Elektroreform berufen hat.

Tatsache ist, dass der Vorstandsvorsitzende betont hat, dass Lithium für Mexikaner bestimmt sein wird, da 2019 die Entdeckung der größten Lagerstätte der Welt im Nordwesten von Sonora in der Gemeinde Bacadéhuachi an der Grenze zu Chihuahua angekündigt wurde, die auf 243,8 Millionen geschätzt wurde Tonnen Erz.

Darüber hinaus erklärten die Vereinigten Staaten im vergangenen Jahr, dass mexikanischer Boden über 1,7 Millionen Tonnen Lithiumabbaureserven verfügt. Und dieses Mineral wird hauptsächlich für die Herstellung von Batterien verwendet.

