Gewalt in Colima: Sechs Menschen wurden am Gründonnerstag hingerichtet

Die Gewalt in Colima hört nicht auf, auch nicht zu Ostern. Allein an diesem Donnerstag, bekannt als Gründonnerstag, wurden mindestens neun Personen hingerichtet, zusätzlich zu einer Frau, die nach einem bewaffneten Angriff verletzt wurde. Alles fand zu unterschiedlichen Zeiten statt.

Bisher haben die staatlichen Behörden keine Informationen zu den Fakten veröffentlicht, aber verschiedene Berichte in lokalen Medien sowie offizielle Quellen, die von Infobae Mexico konsultiert wurden, lieferten Einzelheiten zu jedem Fall.

In den frühen Morgenstunden des 14. April, gegen 1:00 Uhr morgens, wurde der verstümmelte Kopf eines Subjekts in der López Mateos Straße in der Nähe der Plaza de Toros de Tapeixtles in der Gemeinde Manzanillo gefunden.

Die menschlichen Überreste befanden sich neben einer Drogenbotschaft, die „La Barredora“, dem bewaffneten Arm des Sinaloa-Kartells, zugeschrieben wurde, der mit dieser grünen Pappe das Jalisco New Generation Cartel (CJNG) und Los Chapulines warnte, in diesem Gebiet zu arbeiten.

Los restos humanos estaban acompañados de un narcomensaje del Cártel de Sinaloa (Foto: Twitter/@Calvarie_Locus)

In den frühen Morgenstunden wurde auch berichtet, dass ein Mann mit einer Schusswaffe hingerichtet wurde, als er auf der Porfirio Tejada Straße in der Nähe der Gemeinde Jala ging Garten, in der Gemeinde Coquimatlán.

Nach den Berichten des Vorfalls reisten die Täter an Bord eines Fahrzeugs, auf das das Opfer mehrmals schießen musste, bis er ihn an Ort und Stelle tot zurückließ. Sofort entkamen die Verantwortlichen dem Tatort.

Einige Zeit später wurde ein weiteres Thema in der Guillermina Ahumada Street an der Ecke zur Leonardo Bravo Avenue ausgeführt, Straßen im Viertel Josefa Ortiz de Domínguez in der Landeshauptstadt.

Schließlich ereignete sich am Nachmittag des Gründonnerstags ein letzter bestätigter Angriff, als Paola Ruiz Ramírez, Lehrerin am Higher Institute of Normal Education in Colima (Isenco) und Tochter des verstorbenen Journalisten Jorge Alberto Ruiz Chávez, aufgezeichnet wurde, der von zwei weiteren Personen begleitet wurde.

Die kleine Gruppe fuhr gegen 14:00 Uhr in einem Auto in der Zaragoza-Straße im Viertel Emiliano Zapata in der Nähe des Gartens der Stadt in der Gemeinde Villa de Álvarez. Aufgrund der Art und Weise, wie sie hingerichtet wurden, wurden zwei Leichen im braunen Volkswagen Jetta zurückgelassen, während das andere Opfer im Garten liegen gelassen wurde.

La violencia en Colima sigue imparable (Foto: Twitter/@DeIntelligencia)

Diese sechs Verbrechen wurden zu den vier Verbrechen hinzugefügt, die am vergangenen Mittwoch, dem 13. April, aufgezeichnet wurden. Das erste Ereignis wurde am Abend in der Sonora Street im Viertel Jardines del Sol im östlichen Teil der Hauptstadt gemeldet.

An diesem Ort wurden ein 13-jähriges Mädchen und ein 23-jähriges Mädchen beim Motorradfahren getötet. Lokale Presseberichte zeigten, dass der Minderjährige und der Mann von einem anderen fahrenden Fahrzeug aus angegriffen wurden. Das tragische Ereignis ereignete sich ganz in der Nähe der Kreuzung mit der República Avenue. Die Leichen wurden an den Forensic Medical Service übergeben und die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Colima begann mit den ersten Ermittlungen.

Das zweite Verbrechen ereignete sich in der Nähe des zentralen Bereichs von Colima, wo ein Mann durch Schüsse getötet wurde. Berichten zufolge fand der Angriff im Viertel La España in der Javier Mina Street statt, wo der Mann angeblich von Auftragsmördern auf einem Motorrad in den Kopf geschossen wurde.

Schließlich wurde in der Gemeinde Jala in der Gemeinde Coquimatlán eine 40-jährige Person erschossen. Der Angriff ereignete sich in der Porfirio Tejad Street a. Das Opfer wurde von einer Gruppe bewaffneter Männer gefangen und sein Körper lag auf der Straße.

