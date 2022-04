Erik Rubín schickte eine Nachricht an seine Hacker, nachdem er sein Instagram wiederhergestellt hatte

Nachdem er seinen Instagram-Account wiederhergestellt hatte, hat Erik Rubín dieses Video hochgeladen

Vor einigen Tagen, als Erik Rubín im Urlaub war, wurde sein Instagram-Account von einer fremden Person verletzt, wie Andrea Legarreta in seinem eigenen Profil in diesem sozialen Netzwerk berichtete.

Nachdem der Timbiriche-Sänger die Kontrolle über seinen Account wiedererlangt hatte, nahm er ein Video auf, in dem er eine Nachricht an seine „Hacker“ schickte. In der Aufnahme war er sehr ernst zu sehen, als er die Situation erklärte, und begann dann als Spott einen Tanz zu machen, weil sie den Zugang zu seinem Instagram.

Das Kommentarfeld war gefüllt mit unterstützenden Kommentaren seiner Kollegen, darunter Adrian Uribe, Alex Soto, Roxana Castellanos und Elías Cervantes von der Band Magneto.

Vor ein paar Tagen unterbrach Andrea Legarreta ihre Osterferien außerhalb der sozialen Medien, um zu berichten, dass Erik Rubíns Instagram-Account gehackt wurde.

Die Situation ereignete sich am Mittwoch, dem 13. April, während der Familienreise, die sie nach Europa unternommen hätten, und für mehrere Stunden wussten Fans dieser Familie nicht, ob sie es geschafft hatten, das Konto wiederherzustellen.

Angesichts der Verzweiflung warnte die Moderatorin ihre Fans. Die Moderatorin von Hoy überraschte ihre fast 6 Millionen Follower auf der Plattform aus ihren Geschichten mit einer unerwarteten Nachricht: „Sie haben Eriks Instagram-Account gehackt! Bitte öffne keine Links oder Nachrichten, die du von dort verschickst! Wir versuchen es zurückzubekommen „, schrieb er.

Viele Stunden lang sah das Konto bei der Suche „unsichtbar“ aus, wurde jedoch einige Tage später schnell wiederhergestellt. Zu dieser Zeit teilten weder die Schauspielerin noch ihre Töchter mehr Informationen darüber in ihren sozialen Netzwerken mit.

Dies ist nicht das erste Mal, dass ein mexikanischer Künstler während seines Besuchs auf dem europäischen Kontinent über sein Social-Media-Hacking berichtet. Im September 2021 erlebte Geraldine Bazán eine ähnliche Situation und teilte seine Erfahrungen mit seinen Instagram-Followern, nachdem er nach ungefähr 24 Stunden die vollständige Kontrolle über sein Profil wiedererlangt hatte.

„Achtung, mein Account wurde gehackt (...) bitte ignoriere jede Nachricht“, schrieb er in seinen Geschichten.

Wie die Schauspielerin der Seifenoper bei dieser Gelegenheit erklärte, bemerkte sie während ihres Aufenthalts in Spanien, dass in ihren sozialen Netzwerken etwas sehr Seltsames passierte, nachdem sie sich mit dem kostenlosen Internetdienst einiger lokaler Restaurants verbunden hatte und sofort Vorsichtsmaßnahmen getroffen hatte, aber sie musste immer noch warten in der Lage, sie wieder zu betreten, hat Sicherheit.

Was sein Berufsleben betrifft, war Erik Rubín vor einigen Tagen in eine Kontroverse verwickelt, als er Apio Quijano, der am 15. April seinen Geburtstag hatte, anscheinend fast geküsst hätte.

In dem viralen Video war zu sehen, dass das Mitglied von Kabah und das von Timbiriche sangen und beschlossen, sich für eine Umarmung nahe zu kommen. Sie verlängerten den Moment jedoch um einige Sekunden und ließen nur sehr wenig Abstand zwischen ihren Lippen.

Danach tanzten sie kurz, neigten den Kopf, bis sie sich trafen, und trennten sich schließlich, ohne den Kuss zu spezifizieren. Die Spannung im Publikum hatte sich auf ein Maximum erhöht, da einige Fans bereits vor Emotionen über die liebevolle Herangehensweise schrien.

Nach dem Treffen umarmte Erik Rubín andere Mitglieder von Kabah und setzte die Show fort. Die Internetnutzer ihrerseits sorgten dafür, dass die Kurzaufnahme viral wurde, und versicherten, dass sie „das neue Paar“ der nostalgischen Tour waren.

