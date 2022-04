Edgar Benitez motiviert für Universitario gegen Alianza Lima: „Klassiker sind gewonnen“

Edgar Benitez hat in den letzten Spielen nach seiner Verletzung zu Beginn der Saison nicht in Alianza Lima gestartet. Der Paraguayer fand keinen Platz in Carlos Bustos' Plan, nachdem er sich erholt hatte, aber nach seinen guten Minuten mit einem Tor gegen Colo-Colo für Copa Libertadores Mitte der Woche hat er große Chancen, diesen Sonntag gegen Universitario für die Liga 1 2022. Der „Vogel“ war in der vorherigen motiviert.

„Jeder Klassiker motiviert dich, es ist ein anderes Umfeld. Die Klassiker sind gewonnen und hoffentlich sind wir wieder in der besten Weise, sie zu gewinnen . Es ist ein anderes Spiel, in dem viele Dinge gespielt werden „, kommentierte er den peruanischen Fußballklassiker in einem Interview mit dem Programm Football Como Cancha von RPP Noticias.

Darüber hinaus sprach er von der harten 2:1 -Niederlage gegen das chilenische Team durch Gruppe F der internationales Turnier. „Die Idee war, nach einem positiven Ergebnis zu suchen, aber die ersten Minuten wurden für uns etwas kompliziert. In der zweiten Hälfte haben wir uns sehr verbessert, aber wir hatten das Gefühl, dass wir die Dinge ein bisschen besser gemacht haben „, sagte er.

Der erfahrene paraguayische Spieler erzielte sein erstes Saisontor im Rahmen der zweiten Runde der Gruppe F der Copa Libertadores 2022. Der Fußballspieler schien den Torhüter vom Rücken zu nehmen und nach einem ausgezeichneten kollektiven Spiel der „Vertrauten“ gegen den „Chef“ einen Schuss zum Tor zu überqueren. Er hatte seit August 2021 keine Tore mehr erzielt, als er Sport Huancayo bei der 1:1 -Auslosung für die zweite Phase der Liga 1 erzielte.

Denken wir daran, dass Edgar Benitez bereits einen Klassiker gegen die Universitario gespielt hat und Alianza Lima letztes Jahr mit 2:1 im Nationalstadion gewann. Die ehemalige Nationalmannschaft spielte bis zu den 66 Minuten. Die Tore erzielten Ricardo Lagos und Axel Moyano. Nelson Cabanillas rabattierte für die „Merengues“.

DATUM UND UHRZEIT DER UNIVERSITÄT VS ALIANZA LIMA

Beide Mannschaften treffen sich ab 15.00 Uhr (peruanische Zeit) im Stadion Monumental de Ate und haben 57.000 Tickets für lokale Fans. Das Spiel, das im Rahmen des zehnten Termins des League 1 Apertura-Turniers 2022 ausgetragen wird, wird auf dem Kanal GOLPERU übertragen. Derjenige, der für Gerechtigkeit verantwortlich ist, wird Kevin Ortega sein, der bereits bei Klassikern Regie geführt hat.

DIE LETZTEN FÜNF SPIELE: UNIVERSITARIO VS. LIMA ALLI

2021: Universität für Sport 1-2 Alianza Lima

2020: Universität für Sport 2 - 0 Alianza Lima

2019: Universität für Sport 1 - 0 Alianza Lima

2019: Alianza Lima 2 - 3 Sportuniversität

2018: Alianza Lima 2 - 1 Sportuniversität

ÁLVARO GUTIÉRREZ SETZT AUF SEINE ERFAHRUNG MIT KLASSIKERN

Álvaro Gutiérrez hat große Clubs in Südamerika geführt, wie Peñarol aus Uruguay oder LDU aus Quito aus Ecuador. In diesen Jahren spielte er auch Klassiker und sammelte Erfahrungen, die ihm bei diesem Spiel gegen Alianza Lima geholfen haben, wie er auf der letzten Pressekonferenz zum Ausdruck brachte.

„Ich denke, dass die Erfahrung, diese Art von Spiel geführt zu haben, von grundlegender Bedeutung ist. Ich bin nicht mehr derselbe Trainer, als ich bei meinem ersten Klassiker Regie führte. Gott sei Dank hatte ich in mehreren Ländern die Gelegenheit, Trainer zu werden. Einige mit guten Ergebnissen und andere nicht so sehr Es gibt Faktoren, die Sie im Laufe der Spiele lernen. Die Art, wie die Spieler trainieren und wie sie sich nähern. Es gibt Klassiker, bei denen ich von hinten zu Rivalen gelaufen bin, weil ich gewinnen musste, und andere, bei denen ich besser war und andere Ergebnisse mir gedient haben „, kommentierte er auf der Konferenz.

Gutiérrez wird seinen ersten Klassiker in Peru leiten, aber zuvor hat er in Uruguay teilgenommen.

