Die USA versicherten, dass der Untergang des Moskwa-Kriegsschiffes „ein schwerer Schlag“ für Russland sei

El crucero de misiles guiados de la Armada rusa Moskva navega de regreso a un puerto después de rastrear buques de guerra de la OTAN en el Mar Negro, en el puerto de Sebastopol, Crimea, 16 de noviembre de 2021. REUTERS/Alexey Pavlishak

Der Untergang des Kriegsschiffes Moskwa am Donnerstag, nachdem es in der Hölle verschlungen worden war, war ein „schwerer Schlag“ für die russische Seestreitkraft im Schwarzen Meer, teilte das Pentagon am Donnerstag mit.

Der Lenkraketenkreuzer sank in rauer See, nachdem er während der russischen Militäroperation in der Ukraine durch einen Brand beschädigt worden war, teilte das Moskauer Verteidigungsministerium mit.

Aber die Ukraine sagte, das Schiff sei bei einem Raketenangriff getroffen worden.

„Dies ist ein schwerer Schlag für die Schwarzmeerflotte, dies ist... ein wichtiger Teil ihrer Bemühungen, eine Art Marinedominanz im Schwarzen Meer auszuüben“, sagte John Kirby, Sprecher des Pentagons, gegenüber CNN.

„Das wird sich auf ihre Fähigkeiten auswirken.“

Kirby sagte, die Vereinigten Staaten könnten die genaue Ursache für das Verschwinden des Schiffes nicht bestätigen.

„Wir sind auch nicht in der Lage, die ukrainische Seite davon zu widerlegen“, fügte er hinzu. „Es ist sicherlich plausibel und möglich, dass er tatsächlich mit einer Neptun-Rakete oder vielleicht mehr getroffen wurde.“

(Mit Informationen von AFP)

