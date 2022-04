Die Ukraine fand mehr als 900 Leichen von Zivilisten, die nach dem Rückzug Russlands aus der Region Kiew getötet wurden

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB A local resident walks with a bicycle past bodies of civilians killed during Ukraine-Russia conflict near the Illich Steel and Iron Works in the southern port city of Mariupol, Ukraine April 15, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

In der Region um die ukrainische Hauptstadt Kiew wurden nach dem Abzug der russischen Streitkräfte, die meisten von ihnen mit Schussverletzungen, mehr als 900 zivile Leichen entdeckt, berichtete die Polizei am Freitag, was darauf hinwies, dass viele Menschen „einfach hingerichtet“ wurden.

Die Zahl der Todesopfer ist doppelt so hoch wie vor fast zwei Wochen von den ukrainischen Behörden angekündigt.

Andriy Nebytov, Chef der Kiewer Regionalpolizei, sagte, dass die Leichen auf den Straßen verlassen oder vorübergehend begraben wurden. Er zitierte Polizeidaten, aus denen hervorgeht, dass 95% an Schusswunden starben.

„Folglich verstehen wir, dass unter der (russischen) Besatzung Menschen einfach auf der Straße hingerichtet wurden“, versicherte Nebytov.

Jeden Tag werden mehr Leichen gefunden, unter den Trümmern und in Massengräbern, fügte er hinzu. Er sagte, dass die höchste Anzahl von Opfern in Bucha gefunden wurde, wo es mehr als 350 gab.

Una mujer en medio de los destrozos en Bucha, cerca de Kiev ((AP /Rodrigo Abd) AP

Laut Nebytov sammelten und begruben die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Bucha die Leichen im Vorort von Kiew, während sie unter russischer Kontrolle blieben. Russische Truppen, fügte er hinzu, „verfolgten“ Menschen, die starke pro-ukrainische Ansichten äußerten.

In der Zwischenzeit versprach das russische Verteidigungsministerium, die Raketenangriffe auf die ukrainische Hauptstadt als Reaktion auf eine angebliche ukrainische Aggression auf russischem Territorium zu verstärken, eine bedrohliche Warnung, die nach dem Verlust seines Flaggschiffs im Schwarzen Meer erfolgte.

Die Gefahr eskalierender Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt ging einher, nachdem russische Beamte der Ukraine vorgeworfen hatten, in Brjansk, einer Region an der Grenze zur Ukraine, sieben Menschen verletzt und etwa 100 Wohngebäude durch Luftangriffe beschädigt zu haben. Behörden in einer anderen Grenzregion Russlands meldeten am Donnerstag ebenfalls einen ukrainischen Beschuss.

„Die Anzahl und das Ausmaß der Raketenangriffe auf Ziele in Kiew werden sich verstärken, als Reaktion darauf, dass das nationalistische Regime in Kiew Terroranschläge oder Ablenkungen auf russischem Territorium begeht“, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konashenkov.

Russland gab die Warnung heraus, während es weiterhin eine neue Offensive in der Ostukraine vorbereitet. In der Zwischenzeit berichteten Einwohner der angeschlagenen Stadt Mariupol im Südosten des Landes, dass sie russische Soldaten gesehen hatten, wie sie Leichen ausgraben.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el Alto Representante para las Relaciones Exteriores de la UE, Josep Borrell, visitaron Bucha la semana pasada (EUTERS/Valentyn Ogirenko) REUTERS

In Kiew könnte die Wiederaufnahme der Bombardierung die Rückkehr der Flugabwehrsirenen bedeuten, die in den ersten Tagen der Invasion und den furchterregenden Zufluchtsnächten in den U-Bahn-Stationen zu hören waren.

In der Hauptstadt sind wieder schüchterne Zeichen des Lebens vor dem Krieg aufgetaucht, nachdem russische Truppen die Stadt nicht erobert hatten und sich zurückgezogen hatten, um sich auf die Ostukraine zu konzentrieren und Hinweise auf mögliche Kriegsverbrechen zu hinterlassen.

Ukrainische Beamte bestätigten die Angriffe auf Ziele in Russland nicht und Berichte der russischen Behörden konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Die Ukraine behauptete jedoch am Vorabend einen Angriff auf ein großes Moskauer Kriegsschiff. Wenn das stimmt, würde der Angriff auf das nach der russischen Hauptstadt benannte Lenkraketenschiff Moskva einen bedeutenden Sieg für die Ukraine und eine symbolische Niederlage für Russland bedeuten.

Die Vereinigten Staaten glauben, dass das russische Militärschiff, das am Vortag im nördlichen Schwarzen Meer gesunken war, von mindestens einer ukrainischen Rakete getroffen wurde, wie von der Kiewer Regierung behauptet wurde, versicherte ein hochrangiger US-Verteidigungsbeamter am Freitag.

Der hochrangige US-Verteidigungsbeamte, der unter der Bedingung sprach, dass er nicht identifiziert wurde, um sich zu einer Einschätzung der Geheimdienste zu äußern, fügte hinzu, dass das Moskwa-Schiff am Mittwoch von mindestens einer und wahrscheinlich zwei Neptunraketen getroffen wurde, die einen schweren Brand an Bord des Schiffes verursachten. Der Offizier gab keine weiteren Details an, außer zu sagen, dass die Vereinigten Staaten glauben, dass die Russen an Bord des Schiffes einige Verluste erlitten hätten.

Das Kriegsschiff sank, als es am Donnerstag in den Hafen geschleppt wurde, nachdem es schwere Schäden erlitten hatte. Moskau erkannte ein Feuer an Bord, aber keinen Angriff.

Hundimiento del Crucero General Belgrano

Die Moskva hatte Kapazität für 16 Langstreckenraketen. Wenn Angriffe ukrainischer Streitkräfte das Schiff treffen, ist es wahrscheinlich das größte Kriegsschiff, das seit 1982 im Kampf versenkt wurde. Ein britisches U-Boot torpedierte während des Falkland-Krieges einen Kreuzer der argentinischen Marine namens General Belgrano und tötete mehr als 300 Seeleute.

Der Untergang des russischen Schiffes verringert die Angriffskapazität Russlands im Schwarzen Meer erheblich. Analysten sind sich nicht einig über die Bedeutung des Ereignisses für den Kriegsverlauf. In jedem Fall wurde der Verlust als Symbol für das Schicksal Moskaus bei einer siebenwöchigen Invasion angesehen, die nach dem Rückzug aus der Region Kiew und einem Großteil der Nordukraine weithin als historischer Fehler angesehen wurde.

„Ein russisches Flaggschiff ist ein würdiger Tauchplatz. Jetzt haben wir noch einen Ort, an dem wir im Schwarzen Meer tauchen können. Wir werden das Wrack auf jeden Fall nach unserem Sieg im Krieg besuchen „, twitterte der ukrainische Verteidigungsminister Oleksiy Reznikov am Freitag mit einer prahlerischen Geste.

In seiner Rede am späten Abend am Donnerstag sagte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy den Ukrainern, dass sie stolz darauf sein sollten, 50 Tage unter dem russischen Angriff überlebt zu haben, als die Invasoren „uns maximal fünf gaben“.

Russlands Warnung, die Luftangriffe wieder aufzunehmen, hinderte die Einwohner Kiews nicht daran, einen sonnigen und etwas wärmeren Frühlingstag zu nutzen, als das Wochenende näher rückte. Am Freitag gingen mehr Menschen als sonst auf die Straße, gingen mit Hunden spazieren, fuhren Elektroroller und gingen Hand in Hand.

(Mit Informationen von AP)

