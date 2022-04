Die Kongressabgeordnete von Tiktoker, Tania Ramirez, wurde Berichten zufolge 2015 wegen Diebstahls von Supermarktartikeln verhaftet

Tania Ramírez García, Mitglied der Fujimoristen-Bank des Kongresses der Republik, machte vor einigen Tagen Neuigkeiten mit der Veröffentlichung ein umstrittenes Tiktok-Video, in dem er Reggaeton in einem der Parlamentssäle tanzt und für das er heftig kritisiert wurde soziale Netzwerke, in denen er gebeten wurde, „zur Arbeit zu gehen“.

Aber heute macht die Kongressabgeordnete nach der Veröffentlichung eines Berichts in der Wochenzeitung „Hildebrandt in ihren Dreizehn“ wieder Nachrichten, in dem ein Ereignis beschrieben wird, das vor sieben Jahren stattgefunden hat, bevor sie sich der Politik widmete.

„Vor sieben Jahren, am 5. März 2015, wurde Ramírez in Jesús María verhaftet, nachdem er mehrere Produkte aus dem Metro-Supermarkt an der Kreuzung der Straßen Gregorio Escobedo und Pershing gestohlen hatte“, heißt es in dem wöchentlichen Artikel.

Laut dem damaligen Polizeibericht wurde „die Person von Tania Estefany Ramírez García eingegriffen, dieselbe Person, die unter Umständen, die Tür Nr. 2 des Geschäfts überquert, der Sicherheitssensor aktiviert und mit gestohlenen Produkten betrieben wurde, darunter: ein Pantene“ -Conditioner, ein Deo-Stick , ein „Nivea“ -Duschgel, ein tägliches Tagebuch für 2015, eine Packung Sockenset, alle mit einer Menge von S/202″ bewertet.

Ein weiteres umstrittenes Ereignis in Ramirez"Leben ereignete sich am 14. Oktober 2021, als er versuchte, „Combazos“ in das Haus seines Vaters einzutreten. José Ramírez, der mit seiner Mutter in einen Rechtsstreit über eine fünfstöckige Wohnung im Jiron Zarumilla in der Provinz San Ignacio (Cajamarca) verwickelt war“.

In dieser Folge war die Kongressabgeordnete in ihrer Woche der Vertretung und erschien im Gebäude und „versuchte“, für die Interessen ihrer Mutter zu „vermitteln“. Der Fall wurde in den sozialen Medien viral und in mehreren Videos aufgezeichnet.

Die Kongressabgeordnete von Fuerza Popular nutzte den Mariátegui-Raum, um ein TikTok zu erstellen, und wurde in den sozialen Medien kritisiert. Twitter/Sofia Lopez

UMSTRITTENE BERATER

Aber die Kontroversen hören hier für Tania Ramírez nicht auf, da ihre parlamentarische Beraterin Angelica Barturén Núñez im Dezember 2021 wegen ihrer angeblichen Beteiligung an der kriminellen Organisation „The Bicentennial Investors“ verhaftet wurde, die Verträge für die Ausführung von Arbeiten in abgeschlossen hätte Ayacucho Gemeinden.

Ramirez feuerte sie und ersetzte sie durch Gerson Chavez Miranda, der aber eine Polizeiakte hat. Im Jahr 2018 wurde er verhaftet, weil er betrunken gefahren war, und es wurde berichtet, dass er „in Flagrante“ war.

Ein anderer Berater, César Carrascal Valle, hat Beschwerden über „psychologischen Missbrauch“ seiner minderjährigen Tochter, Verletzungen anderer und den Einsatz von Schusswaffen auf öffentlichen Straßen.

Aber das ist noch nicht alles. Ein weiterer Mitarbeiter von Tania Ramírez, Edward Córdova García, wurde in den ersten Monaten der Pandemie gemäß einem polizeilichen Interventionsgesetz vom 25. März 2020 in voller Ausgangssperre operiert.

In Bezug auf die Kündigung des Diebstahls antwortete die Kongressabgeordnete auf die Wochenzeitung: „Seit 2019 habe ich Unterlagen eingereicht, damit sie das korrigieren können.“

