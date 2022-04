„Die interkirchenübergreifende Kommission gibt ihre Version des Besuchs von Gustavo Petros Bruder in La Picota

In einer öffentlichen Erklärung stellte die interkirchenübergreifende Kommission für Gerechtigkeit und Frieden, der Juan Fernando Petro angehört, klar, dass dessen Besuch im Gefängnis La Picota in Bogotá am 8. April vom Anwalt Pedro Niño geleitet wurde. Darüber hinaus sagte er: „Zu keiner Zeit und unter keinen Umständen wurde davon gesprochen, Kürzungen der Strafen, Amnestien, Begnadigungen oder gerichtlichen Leistungen für unsere Anwesenheit oder von Geld oder Stimmen zugunsten einer Kampagne für unsere Anwesenheit anzubieten. Unsere Organisation sprach nie von sozialer Vergebung, immer von Wiederherstellungsrecht „, heißt es in dem Dokument.

Die Menschenrechtsorganisation versicherte, dass die Gruppentreffen des Bruders des Präsidentschaftskandidaten Gustavo Petro mit Iván Moreno und Álvaro García unter anderem recht kurz und überholt waren. In der Erklärung zu Gerechtigkeit und Frieden wurde die Minute für Minute des Besuchs berichtet, bei dem Juan Fernando Petro und Danilo Rueda verfolgt, aufgezeichnet und untersucht wurden.

In der Entwicklung...

